Рудковская продает билет на девичник в честь венчания с мужем
Стартовая цена за пропуск на вечеринку - 10 тысяч рублей.
Истинная бизнес-леди Яна Рудковская привыкла на всем делать деньги. Даже если это касается личной жизни. Не так давно подруга Яны, модель Елена Перминова объявила в инстаграме: Рудковская и Плющенко собираются обвенчаться.
По этому случаю продюсер решила устроить девичник. Вечеринка состоится 8 июня в московском бутике DIOR. Между тем один из пригласительных на девичник Рудковская решила выставить на аукцион. Стартовая цена за пропуск на праздник – 10 тысяч рублей.
При этом все деньги, вырученные от продажи пригласительного, пойдут на благотворительность.
«Приобретая этот лот, вы поможете спасти маленького Петю! – пишет Елена Перминова, которая организовала благотворительный аукцион в инстаграме.
У пятилетнего Пети Макеева из Москвы врожденный порок развития.
«Если в ближайшее время не сделать сложную нейрохирургическую операцию, Петя не сможет ходить, и будет прикован на всю жизнь к инвалидной коляске, - говорит Перминова. - Сейчас не хватает 18 315 евро, эту сумму важно собрать как можно скорее. Поэтому мы спешим Пете на помощь, и проведем для него благотворительный аукцион!».
Итак, что ждет гостей на девичнике Рудковской.
«Вместе с подругами Яны вы сможете провести вечер в потрясающей атмосфере и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри, - пишет Перминова. - Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и Диор и зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!».
Сама Яна про грядущее событие пока умалчивает. Зато выложила в инстаграм платье, в котором, похоже, пойдет под венец с Евгением Плющенко.
Напомним, Рудковская вышла замуж за фигуриста 12 сентября 2009 года. А 6 января 2013-го у них родился сын Александр.
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