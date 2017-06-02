Рудковская продает билет на девичник в честь венчания с мужем

Стартовая цена за пропуск на вечеринку - 10 тысяч рублей.

Истинная бизнес-леди Яна Рудковская привыкла на всем делать деньги. Даже если это касается личной жизни. Не так давно подруга Яны, модель Елена Перминова объявила в инстаграме: Рудковская и Плющенко собираются обвенчаться.

По этому случаю продюсер решила устроить девичник. Вечеринка состоится 8 июня в московском бутике DIOR. Между тем один из пригласительных на девичник Рудковская решила выставить на аукцион. Стартовая цена за пропуск на праздник – 10 тысяч рублей.

Фото: @sos_by_lenaperminova

При этом все деньги, вырученные от продажи пригласительного, пойдут на благотворительность.

«Приобретая этот лот, вы поможете спасти маленького Петю! – пишет Елена Перминова, которая организовала благотворительный аукцион в инстаграме.

У пятилетнего Пети Макеева из Москвы врожденный порок развития.

«Если в ближайшее время не сделать сложную нейрохирургическую операцию, Петя не сможет ходить, и будет прикован на всю жизнь к инвалидной коляске, - говорит Перминова. - Сейчас не хватает 18 315 евро, эту сумму важно собрать как можно скорее. Поэтому мы спешим Пете на помощь, и проведем для него благотворительный аукцион!».

Итак, что ждет гостей на девичнике Рудковской.

«Вместе с подругами Яны вы сможете провести вечер в потрясающей атмосфере и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри, - пишет Перминова. - Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и Диор и зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!».

Фото: @rudkovskayaofficial

Сама Яна про грядущее событие пока умалчивает. Зато выложила в инстаграм платье, в котором, похоже, пойдет под венец с Евгением Плющенко.

Напомним, Рудковская вышла замуж за фигуриста 12 сентября 2009 года. А 6 января 2013-го у них родился сын Александр.

Золотой ребенок: у сына Рудковской рюкзак стоит как авто Подробнее