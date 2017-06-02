1 июня в Перми: веселая фотосессия с воздушными шариками

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Праздник в парке имени Горького растянулся на весь день. С Днем защиты детей ребят поздравил и журнал «Телесемь».

День выдался солнечным. Поэтому в парк имени Горького пришло множество ребят с родителями. 1 июня для мальчишек и девчонок устроили настоящий фестиваль мороженого. Главные персонажи праздника – веселые тролли – не давали скучать, увлекая в веселые игры. Звучала бодрая музыка, на сцене шел красочный концерт. Казалось, все дети в парке находились в постоянном движении: кто-то играл в догонялки, кто-то участвовал в мастер-классе, кто-то ехал на гироскутере. Гример разрисовывал лица детворы, превращая их в рожицы забавных животных.

«Телесемь» тоже включился в праздничный процесс. Пермская редакция журнала устроилась в беседке, чтобы надуть воздушные шарики. Скажем честно: бегать с ними не пришлось. Стоило выйти с шарами в руках, как тут же появлялся какой-нибудь задорный малыш и смело спрашивал: «А можно мне?» Некоторые ребята подходили молча и очень выразительно смотрели на шары. «Тебе синий или красный?» «Си-и-иний, – неуверенно отвечал ребенок. И, выдержав театральную паузу, бодро продолжал: «А еще красный, у меня ведь сестренка есть!» Взрослые тоже получали бонусы – им вручали журналы «Телесемь» с телепрограммой на текущую неделю.

Всех счастливых обладателей шариков приглашали в импровизированное уличное фотоателье. Конечно, некоторые подростки сомневались в своих способностях моделей. Зато дети младшего возраста и молодые мамы с малышами фотографировались с удовольствием.

Как это было, смотрите в нашей фотогалерее. Листайте внимательно – вдруг и вы попали на снимок.

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