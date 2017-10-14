10 актрис, которые переиграли образы голливудских див

После выхода первого трейлера новой экранизации «Лары Крофт» все обсуждают главную героиню. Мнения разделись: кто-то восхищается Алисией Викандер и ее образом обворожительной расхитительницы гробниц, а большая часть считает, что ей далеко до Анджелины Джоли. Мы собрали актрис, которые не побоялись бросить вызов признанным секс-символам.

Эти фильмы стали шедеврами благодаря не только режиссерам, но и актрисам, которые создали яркие и запоминающиеся образы на экране.

Алисия Викандер против Анджелины Джоли

Алисия Фото: кадр из фильма Анджелина Фото: кадр из фильма

В марте следующего года выходит ремейк фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Норвежский режиссер Роар Утхауг, видимо, решил испытать свою творческую судьбу, рискнув выпустить новую версию картины, которая, по его мнению, должна затмить старую. Хотя фильм с подобным названием и в оригинале не произвел впечатления на Голливуд. Это признал даже сам режиссер – Саймон Уэст. Но с тех пор прошло почти 18 лет, и кто его знает, может быть, Роар Уткауг добьется большего и найдет особые пути к успеху. Однако в заочном споре, какая из актрис лучше сыграла роль Лары Крофт, американка Анджелина Джоли или шведка Алисия Викандер, последнее слово, пожалуй, окажется за мужчинами. Положа руку на сердце, все же скажем, что в оригинальной версии фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» звездная Джоли в своем обтягивающем костюме, облегающем соблазнительные формы роскошного тела, с глубокими томными глазами, огнем сверкающими при приближении врагов, была бы, по нашему мнению, круче и чувственнее будущей киногероини.

Эмилия Кларк против Линды Хэмилтон

Эмилия Фото: кадр из фильма Линда Фото: кадр из фильма

Фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», вышедший в 1984 году, буквально потряс зрительский мир мощью спецэффектов, динамикой и, конечно же, игрой актеров, каждый из которых занял достойное место в картине. Через 20 с лишним лет постаревшей и погрузневший Арнольд Шварценеггер вместе с режиссером Аланом Тейлором попытаются сделать невозможное: вновь возвратить нас к тем славным временам, когда мы не отрывали глаз от большого экрана, покоренными фантастическими образами. В ремейке этого, к великому сожалению, не случилось. В общем, новую версию картины зрители встретили прохладно, а критики принялись дружно оттачивать перья, выдавая одну за другой критические статьи. Обаятельная и сексуальная Эмилия Кларк, звезда популярного сериала «Игра престолов», в роли Сары Коннор смотрелась, образно говоря, наивным ребенком по сравнению с Линдой Хэмилтон. Сухая и поджарая Сара образца 1984 года была гораздо эффектнее и жестче – под стать жанру фантастического боевика. В конечном счете Эмилия Кларк не смогла переиграть Линду Хэмилтон и явно не дотянула до ее яркого образа.

Эбигейл Бреслин против Дженнифер Грей

Новая версия Фото: кадр из фильма Бэби и Джонни 1987 года Фото: кадр из фильма

По всей видимости, режиссера Уэйна Блэра сгубило чрезмерное творческое честолюбие. Задумав встряхнуть стены звездного Голливуда ремейком на фильм «Грязные танцы» спустя 30 лет после появления оригинала, он поставил себя, мягко говоря, в неудобное положение. Широко разрекламированная премьера новой версии знаменитой некогда картины прошла не так, как задумывалось. А после некоторой паузы неприятно изумленные зрители от увиденного на большом экране и успевшие сравнить оригинал с копией засыпали сеть негативными отзывами. Одни даже советовали быстрее пересмотреть «Грязные танцы» с участием Дженнифер Грэй и Патрика Суэйзи, чтобы забыть тягостное впечатление от новой версии. И действительно, главная героиня фильма Уэйна Блэра – Бейби в исполнении актрисы Эбигейл Бреслин не смогла вернуть своей игрой былой дух, полный романтизма и особого шарма. Ожидая ностальгической слезы зрителя, создатели картины получили в итоге шквал критики. От прежней Фрэнсис «Бэби» Хаусман (Дженнифер Грэй), хрупкой, нежной и невероятно привлекательной, не осталось и следа. Новая героиня была похожа скорее на накачанного плюшевого медвежонка, а Джонни в исполнении Кольта Праттеса запомнился чрезмерно густыми бровями.

Кейт Бекинсейл против Шэрон Стоун

Кейт Фото: кадр из фильма Шэрон Фото: кадр из фильма

Когда в 2012 году на экраны вышел фильм режиссера Лэна Уайзмана «Вспомнить все», то уже после первого просмотра многим стало ясно, что до творения Пола Верховена с подобным названием он явно не дотянул. Не спасла положения даже звездная красавица Кейт Бекинсейл, сыгравшая жену-злодейку Лору Куэйд. Разумеется, ее акробатические трюки, динамичный и жестокий бой с одной из соперниц в ремейке пришлись по душе зрителям. Но она все же уступала Шэрон Стоун, которая сыграла эту же роль более глубоко и ярко. Было в ее образе что-то змеиное, роковое, скрывающееся под маской верной, любящей жены, готовой в любую минуту вцепиться мертвой хваткой, образно говоря, в горло главного героя Дугласа Хаузера, сыгранного Арнольдом Шварценеггером. Поэтому роль Шэрон Стоун можно считать еще одним несомненным плюсом к картине «Вспомнить все» образца 1990 года.

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