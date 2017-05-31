10 фактов о блондинках от королев красоты

Специально к Всемирному дню блондинок Наталья Пашинина, первая вице-миссис Алтая – 2016, и Екатерина Аксютенко, вторая вице-миссис Алтая – 2017, победительницы престижного конкурса красоты, подобрали для WDay.ru 10 фактов о светловолосых девушках. Разумеется, все основано на личном опыте красавиц!

Наталья Пашинина, первая вице-миссис Алтая – 2016 и мама маленькой мисс России – 2016

Несмотря на то, что я блондинка, я освоила две главных науки современности – экономику и юриспруденцию. Сейчас занимаю должность главного бухгалтера.

Я от рождения блондинка, и не представляю себя с другим цветом волос.

Блондинки – это что-то светлое, чистое, всегда в моде и нравятся мужчинам.

Мой любимый анекдот про блондинок: одна блондинка говорит другой: – Сопромат и матан я сдала на отлично, теперь можно и расслабиться! – Тогда пошли по мужикам! – Ой, только не это. Опять напрягаться, идиотку из себя корчить…

Смогла бы я сменить цвет волос? Хотя говорят «никогда не говори никогда», но я думаю, что это как раз тот случай! Тем более блондинка – это не только цвет волос, но и алиби.

Екатерина Аксютенко, вторая вице-миссис Алтая – 2017

Я – блондинка-домохозяйка, мой мир – это моя семья.

Не раз пробовала экспериментировать с цветом волос. Как видите, в итоге – я блондинка!

Окрашенные волосы требуют дополнительного ухода. После мытья головы я каждый раз использую маску или кондиционер для волос, а затем на подсушенные волосы наношу питательное масло. Переодически делаю ламинирование волос.

Я просто не представляю себя с другим цветом волос! Светлый оттенок придает нежность и легкость моему образу.

Ну а разговоры о том, что блондинкам не хватает интеллекта – это всего лишь миф.

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