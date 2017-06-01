10 фильмов, которые попадали в список запрещенных

Рассказываем об известных картинах, сюжет которых вызвал сомнения у властей и цензоров некоторых стран.

Одно дело, когда в некоторых странах не допускают картины ужасов или боевики и драмы, в которых присутствует насилие. Другое дело, когда гражданам запрещают смотреть, казалось бы, совершенно обычные мелодрамы или даже сказки для детей… Разбираемся, почему во Вьетнаме запретили «Голодные игры», в Кении – «Волк с Уолл-стрит», а в Китае – «Пираты Карибского моря: На краю Света».

«Инопланетянин», 1982 год

Фото: кадр из фильма

Режиссер: Стивен Спилберг.

Звезды: Генри Томас, Дрю Бэрримор.

Где запретили: Норвегия, Швеция, Финляндия.

Причина: родители показаны врагами детей.

В фильме показана дружба потерявшегося на Земле инопланетянина и трех детей. В общем, сюжет довольно милый и забавный. Не удивительно, что до конца 90-х «Инопланетянин» находился на первой строчке самых кассовых американских картин. Кроме того, проект получил четыре премии «Оскар», три премии «Грэмми», две премии «Золотой глобус» и множество других наград. Однако не все было так хорошо, как кажется со стороны. В Норвегии, Швеции и Финляндии сюжет ленты посчитали провокационным для детей и хотели запретить к показу. Благо потом сжалились и ввели возрастные ограничения: в Норвегии и Швеции – 8+, в Финляндии – 12+.

«Жасмин», 2013 год

Фото: кадр из фильма

Режиссер: Вуди Аллен.

Звезды: Кейт Бланшетт, Алек Болдуин.

Где запретили: Индия.

Причина: сцены курения.

Картина рассказывает о том, как женщине после развода с мужем-бизнесменом приходится начать жизнь с нуля, распрощавшись с богатством и роскошью. Сюжет банальный, но снят настолько профессионально, что уже с самого начала зритель невольно начинает сопереживать главной героине, которую, кстати, блестяще сыграла Кейт Бланшетт, получив за роль множество наград. Вуди Аллен, как он сам говорил в интервью, своей работой тоже остался доволен. Не понравилась лента только индийским властям. А все потому, что там присутствуют сцены с курением. Они просили создателей фильма внести сообщения о вреде табака, но получили отказ. Режиссер «Жасмин» посчитал, что лучше отказаться от премьеры в Индии, чем «испортить» проект надписями.

«Волк с Уолл-стрит», 2013 год

Фото: кадр из фильма

Режиссер: Мартин Скорсезе.

Звезды: Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи, Марго Робби.

Где запретили: Непал, Малайзия.

Причины: сцены с наркотиками и нецензурной лексикой.

В сюжет фильма была заложена реальная история о том, как простой парень Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1989 году. Правда, его путь был тернист: на пике карьеры он пристрастился к алкоголю и наркотикам. К счастью, потом ему удалось справиться с зависимостями, написать две книги и начать читать лекции об успехе. В целом картина была высоко оценена критиками, получила несколько наград и даже была номинирована на такие премии, как «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Только в Индии и Ливане ленту пустили в прокат с тремя вырезанными сценами, а в Непале и Малайзии и вовсе запретили.

«Голодные игры», 2012 год

Фото: кадр из фильма

Режиссер: Гэри Росс.

Звезды: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Элизабет Бэнкс, Ленни Кравиц.

Где запретили: Вьетнам.

Причины: сцены насилия.

Фантастическая картина по одноименному роману Сьюзен Коллинз повествует о деспотическом государстве, власти которого устраивают игры на выживание с обычными людьми. Благодаря необычному сюжету и прекрасным актерам проект Росса вмиг покорил зрителей и критиков. Подтверждение этому – награды MTV Movie Awards, People’s Choice Awards и номинация премии «Золотой глобус». Жаль, что «Голодные игры» не смогли оценить вьетнамцы, так как власти их страны посчитали фильм слишком жестоким.

«Район № 9», 2009 год

Фото: кадр из фильма

Режиссер: Нил Бломкамп.

Звезды: Шарлто Копли, Джейсон Коуп.

Где запретили: Нигерия.

Причины: выставление нигерийцев в негативном образе.

В центре сюжета – южноафриканский «Район № 9», в котором организован лагерь для пришельцев, которые были вынуждены перебраться со своей планеты на Землю. Фантастическая лента пришлась по душе критикам и получила четыре номинации на премию «Оскар», а также пять премий и одну награду «Сатурн». Однако в Нигерии картина не прошла цензуру: властям не понравилось, что отрицательными персонажами стали именно нигерийцы.

Сила «Нелюбви»: чем так хорош новый фильм Звягинцева Подробнее