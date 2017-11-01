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10 фраз, которые выдадут в тебе провинциалку

Читай и запоминай выражения, недопустимые в лексиконе коренной москвички, а также девушки, мечтающей создать о себе хорошую репутацию.

1 «Выйду замуж только за богатого»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она мечтает выйти замуж по любви. Даже если у нее нет собственной квартиры в центре и дома на Рублевке. Просыпаться в постели с нелюбимым – это унижение.

Совет: верь в настоящую любовь. Деньги и благосостояние – дело наживное.

2 «А я люблю женатого»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она не будет встречаться с женатым. И не из-за кармы и бумеранга. В ее жизни есть моральные принципы и воспитание, не позволяющие переходить грань. Она знает, что чувства проходят, а репутация семьи останется с ней навсегда.

Совет: цени себя. И хотя бы на секунду подумай, что на месте его жены могла бы оказаться ты.

Фото: Getty Images

3. «Куплю такое же платье/юбку/свитер на рынке»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она не будет одеваться на рынке. Даже если китайскую подделку сумки Louis Vuitton на рынке не отличить от оригинальной версии в бутике. Она не гонится за брендами, но всегда выглядит стильно, имея врожденное чувство вкуса и ориентируясь в брендах масс-маркета.

Совет: ищи недорогую, но стильную и качественную одежду в онлайн-магазинах.

4. «Пойду по головам, но своего добьюсь»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она знает, что наглость – это не второе счастье, а невоспитанность. Она добьется карьерных высот и при этом будет доброжелательно относиться к людям. Это называется использованием в деле коммуникативных навыков.

Совет: будь доброжелательной, и люди к тебе не только потянутся, но и помогут.

5 «Готова работать за любые деньги»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она знает цену деньгам. А держаться на низкооплачиваемой работе – не в ее интересах.

Совет: изучи рынок зарплат. Не цепляйся за любую возможность остаться в столице. Умей сразу заявить о себе.

Фото: Getty Images

6. «ПозвОнишь мне?»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она с детства знает, как правильно ставить ударение в словах: тОрты, а не тортЫ, красИвее, а не красивЕе и т. п.

Совет: перед сном вместо Instagram изучай словарь Ожегова.

7. «Я самая лучшая!»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она уверена в себе. Ей незачем что-то доказывать другим, а хвалить себя – не только нескромно, но и некрасиво.

Совет: будь скромной. Пусть хвалят тебя.

8. «Ты знаешь, кто моя мама/тетя/троюродная сестра?»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что это то же самое, как и говорить о себе «Я самая лучшая» (смотри пункт 7).

Совет: говори о своих близких только близким.

via GIPHY

9. «Вы еще обо мне узнаете!»

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что у нее нет в мыслях кому-то мстить. И тем более заранее приписывать себе какие-либо заслуги.

Совет: не говори, а делай. Тогда о тебе точно узнают по поступкам, а не словам.

10. «Ненавижу Москву/москвичей».

Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что говорить так не очень умно.

Люби тот город, в котором ты родилась. А особенно тот город, куда ты приехала. А если что-то не нравится, то молча уезжай туда, где тебе кажется лучше. Без оскорблений.

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#провинция#советы#полезные советы#как стать счастливой#выбор редакции
1 ноября 2017Катя Осипова
Комментарии35
Гость02.11.17 17:59

Эм.... Катя явно не в ладах с головой. Несет какую-то *****.

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Гость02.11.17 17:59

Все москвички разные, и описанных выше суперженщин среди них так же мало, как и в Ярославле,Ю например. Кто-то спит с женатым, кто-то звОнит и звОнит...

Сколько же фигни сейчас пишут и торжественно иллюстрируют картинками, не относящимися к делу!

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Гость02.11.17 17:49

Автор мало знает москвичей, уж кто-кто, а они всегда по головам...

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somebody02.11.17 17:34

Автор!!!! кто тебя так обидел????

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Гость02.11.17 17:25

Согласна только с п.5. А коренные москвички, мамы молодых, кто? Колхозницы. Сильно они напрививали культуру детям, куда там..... Культура, как известно, только в седьмом поколении проявится. Хотел автор повысить гордость за столичных жительниц, но неудачка получилась. Хоть бы уж про питерских так сказал, всё-таки "культурная столица" у нас там всегда была...

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Гость02.11.17 17:17

Глупость.Не москвичка, а человек с определенным уровнем культуры и образования.Это может быть и москвичка, и провинциалка. А по вышеизложенным пунктам какая-то часть москвичек промолчит,но подумает так. Автор обижен на провинциалок?или вращается среди не самых лучших из них,каких и среди москвичей много.

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Гость02.11.17 17:10

Глупость.Не москвичка, а человек с определенным уровнем культуры и образования.Это может быть и москвичка, и провинциалка. А по вышеизложенным пунктам какая-то часть москвичек промолчит,но подумает так. Автор обижен на провинциалок?или вращается среди не самых лучших из них,каких и среди москвичей много.

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Гость02.11.17 16:54

А еще отличие москвичек от провинциалок - столичное хамство по отношению к немосквичам, из разряда "катись колбаской по Малой Спасской"

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Гость02.11.17 16:48

Нет,вы это серьезно? Вся такая одухотворенная, воздушная, милая, славная, деньги- тлен.Вы кому пытаетесь это впарить.Гнусные халявщики,сидят в своих облупленых халупах-короли мира.Зчем учиться , работать, мы будем сдавать каждый сантиметр своей развалюхи.Пенсию в 150000 нам ,тунеядцам, Лужек давно подарил.Гоняют из программы в программу -рожу перетянут, приоденутся,ремонтик произведут.Все им должны,все обязаны.Ленивые,чванливые,наглые, беспородонные *****.Мы мАсквичи и жизнь удалась.

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Гость02.11.17 16:37

Сейчас над головами москвичек зажглись нимбы )

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Гость02.11.17 16:30

Статья, как минимум, странная. Конечно можно желать выведения свода правил для москвичек. Но такое ощущение, что они написаны для конкретных районов, скажем так в пределах бульварного кольца. Я знаю много москвичек, именно коренных, которые одновременно нарушают по несколько "правил" этого списка. Особенно: женатые мужчины, пойду по головам, куплю на рынке, вы обо мне узнаете.

Правила-то не плохие, но видение автора... даже не знаю, как сказать... такое ощущение, что Санкт-Петербург покоя не дает...

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Гость02.11.17 16:23

Россия - огромная страна. И далеко не всякий российский гражданин не мыслит своей жизни без Москвы. Не важно, где ты живёшь. Важно, какой ты человек. И не следует автору заниматься словесным "расизмом" в силу своего весьма субъективного мироощущения и мировосприятия.

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Гость02.11.17 16:18

Не место красит человека...

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Гость02.11.17 16:12

О, какой фееричный бред ) автор, конечно же, ведет свой непровинциальный род от Долгорукого. И вешает ярлыки на всех и вся.

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Гость02.11.17 13:47

Я думаю, что любой нормальный и уважающий себя человек не станет ничего никому доказывать. Если это воспитанный москвич, то он не будет доказывать, а самое главное, показывать всем своим видом, что он из столицы и унижать гостей из других регионов. А если это адекватный и уважающий себя провинциал, то он не станет делать вид, какой он крутой и не будет вести себя по-хамски "в гостях", не станет показывать всем, как он ненавидит "ленивых" москвичей, якобы не работающих, а только сдающих свои квартиры. Но сам, тем временем, дико им завидует и приехал "покорять" Москву, чтобы тоже иметь квартиру здесь и остаться навсегда.

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Гость02.11.17 13:22

Какая чушь! У меня, как у москвички, ощушение, что писал все это человек очень провинциальный и провинциальность тут не в том, что человек из глубинки в Москву приехал, а в невоспитанности и личных комплексах автора. Настоящий москвич это человек который живет в этом городе и не пытается что-то доказывать окружающим соблюдая некие надуманные правила. Везде есть безвкусно и кричаще одетые люди, как и везде есть люди одетые элегантно, а есть и те кто одет просто удобно). Про чужих мужей вообще смешно.

Интересно, а кого вообще автор считает москвичом? Того кто тут родился? Или у кого тут родились все бабушки и дедушки ( таких всего 2%))? Элегантно одетую женщину, которая терпеть не может этот город и мечтает уезать в Лондон? Молодого специалиста, который приехал в Москву, полюбил ее, знает все ее закоулки в центре? Или может это молодой человек, родившийся в Москве, но совсем ее не знающий и не выезжающий дальше своего спального района, зато он одевается в zara и не спит с чужими женами?

А как, по мнению автора, должен выглядеть истинный житель Екатеринбурга или Мурманска?

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Гость02.11.17 17:21

Браво! Ответ истинной москвички! Одна знакомая, кстати, коренная москвичка, как-то высказалась в тему: "Все мы здесь приезжие, только кто-то раньше приехал, а кто-то позже".

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Гость02.11.17 13:13

Знаете, я сама родом из Ростова -на-Дону, приехала в Москву на заработки, и всегда уважала и буду уважать Столицу нашей Родины!!!! У меня есть подруги и друзья из Москвы, и не хуже других Москвичей ведут себя достойно, главное чтобы душа человека была прекрасной по отношению к другим))) вот и все))) Всем добра и процветания

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Гость02.11.17 12:57

Отвратительная статья. По мнению автора, московская прописка - гарантия хорошего воспитания, высокоморального образа жизни, грамотной речи и проч.?! А все, кто этим не отличается - "понаехали" в белокаменную из провинции? Автор, по-видимому, из Москвы носа не показывала и не в курсе, что в провинции живет очень много достойных людей. Да и в столице среди коренных жителей очень разные встречаются. То, что выдается в этом тексте за свойства "настоящих москвичек", на самом деле присуще всем воспитанным и умным людям, где бы они не жили.

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Гость02.11.17 12:53

Жутчайший бред

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Гость02.11.17 12:36

да где они москвички то.

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Гость02.11.17 12:17

А то ни одна москвичка с женатыми ни ни....

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Гость02.11.17 11:39

Это написала нескромная москвичка?

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Гость02.11.17 12:31

ну, что Вы!!! Это написала скромная, добрая, умная, стильная и , самое главное (для автора, судя по очередности) не имеющая романов с женатыми мужчинами Москвичка !!!

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Гость02.11.17 11:04

Это да...москвички с женатыми не спят...Не статья, а просто великомосковский шовинистический бред...

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Гость02.11.17 11:03

Какая чушь.

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Гость02.11.17 10:24

Какой бред.........

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Гость02.11.17 10:01

Я москвичка????

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Гость02.11.17 09:54

Что за бред? Таких москвичек за свою жизнь повидала, которые голову то моют раз в месяц, наверное! Неговоря уже об одежде, хотя бы из магазина среднего класса, а не с рынка

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Гость01.11.17 18:33

ну да. все от человека завист. тут скорее описаны моральные нормы и "тяжелые" примеры провинциалок

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Alisday01.11.17 18:27

Не согласна с автором. Многие провинциалки бывают умнее, добрее и скромнее москвичек.

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Гость02.11.17 11:42

Да, провинциалки бывают умнее некоторых москвичек. Но умная москвичка почему-то всегда интереснее умной провинциалки.

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Гость02.11.17 11:31

Это точно!!!

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Гость01.11.17 18:25

СОгласна на все 100!

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Гость02.11.17 12:38

А если завтра столицей будет другой город, то что станет с ними ("небожителями").

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Гость02.11.17 18:16

Останутся жить в своём любимом городе, в новый не побегут, в отличии от понаехавших.

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