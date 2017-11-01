10 фраз, которые выдадут в тебе провинциалку

Читай и запоминай выражения, недопустимые в лексиконе коренной москвички, а также девушки, мечтающей создать о себе хорошую репутацию.

1 «Выйду замуж только за богатого» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она мечтает выйти замуж по любви. Даже если у нее нет собственной квартиры в центре и дома на Рублевке. Просыпаться в постели с нелюбимым – это унижение. Совет: верь в настоящую любовь. Деньги и благосостояние – дело наживное. 2 «А я люблю женатого» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она не будет встречаться с женатым. И не из-за кармы и бумеранга. В ее жизни есть моральные принципы и воспитание, не позволяющие переходить грань. Она знает, что чувства проходят, а репутация семьи останется с ней навсегда. Совет: цени себя. И хотя бы на секунду подумай, что на месте его жены могла бы оказаться ты.

Фото: Getty Images

3. «Куплю такое же платье/юбку/свитер на рынке» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она не будет одеваться на рынке. Даже если китайскую подделку сумки Louis Vuitton на рынке не отличить от оригинальной версии в бутике. Она не гонится за брендами, но всегда выглядит стильно, имея врожденное чувство вкуса и ориентируясь в брендах масс-маркета. Совет: ищи недорогую, но стильную и качественную одежду в онлайн-магазинах. 4. «Пойду по головам, но своего добьюсь» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она знает, что наглость – это не второе счастье, а невоспитанность. Она добьется карьерных высот и при этом будет доброжелательно относиться к людям. Это называется использованием в деле коммуникативных навыков. Совет: будь доброжелательной, и люди к тебе не только потянутся, но и помогут. 5 «Готова работать за любые деньги» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она знает цену деньгам. А держаться на низкооплачиваемой работе – не в ее интересах. Совет: изучи рынок зарплат. Не цепляйся за любую возможность остаться в столице. Умей сразу заявить о себе.

Фото: Getty Images

6. «ПозвОнишь мне?» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она с детства знает, как правильно ставить ударение в словах: тОрты, а не тортЫ, красИвее, а не красивЕе и т. п. Совет: перед сном вместо Instagram изучай словарь Ожегова. 7. «Я самая лучшая!» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что она уверена в себе. Ей незачем что-то доказывать другим, а хвалить себя – не только нескромно, но и некрасиво. Совет: будь скромной. Пусть хвалят тебя. 8. «Ты знаешь, кто моя мама/тетя/троюродная сестра?» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что это то же самое, как и говорить о себе «Я самая лучшая» (смотри пункт 7). Совет: говори о своих близких только близким.

9. «Вы еще обо мне узнаете!» Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что у нее нет в мыслях кому-то мстить. И тем более заранее приписывать себе какие-либо заслуги. Совет: не говори, а делай. Тогда о тебе точно узнают по поступкам, а не словам. 10. «Ненавижу Москву/москвичей». Москвичка никогда не скажет эту фразу, потому что говорить так не очень умно. Люби тот город, в котором ты родилась. А особенно тот город, куда ты приехала. А если что-то не нравится, то молча уезжай туда, где тебе кажется лучше. Без оскорблений.

#Дорогаяредакция: Почему есть ножом и вилкой теперь моветон Подробнее