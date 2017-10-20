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10 наших фильмов, которые американцы считают лучшими

Американские критики составили рейтинг лучших картин, снятых нашими режиссерами. И тут наши мнения могут не совпасть.

Отечественные зрители, возможно, сочтут, что есть фильмы и получше для просмотра иностранцами, однако вот что рекомендуют ведущие заокеанские критики для включения во всемирный фонд бессмертной классики из культурного наследия СССР и России.

1. «Броненосец «Потемкин» (режиссер Сергей Эйзенштейн, 1925 год, СССР)

Фото: кадр из фильма

Американцы подчеркивают, что Эйзенштейн был гением, любимым вождями Этот немой фильм рассказывает о революции 1905 года, показывая восстание на броненосце «Потемкин», который патрулировал воды Черного моря. Одна сцена стала классической – когда люди бегут вниз по Одесской лестнице, после фильма переименованной в Потемкинскую.

В список вошли еще три фильма Эйзенштейна: «Октябрь» (1928), снятый к 10-й годовщине революции, «Александр Невский» (1938) и первая часть «Ивана Грозного» (1944).

2. «По закону» (режиссер Лев Кулешов, 1926 год, СССР)

Фото: кадр из фильма

Черно-белая драма основана на повести Джека Лондона «Неожиданное». Группа из пяти шахтеров натыкается на золотую жилу, после чего один из них убивает двух своих товарищей и двух незнакомцев. В конце концов некая семейная пара обезоруживает убийцу, но супруги не могут решить, что с ним делать: самим убить его на месте или сдать в полицию.

Фильм с тремя актерами, снятый в одном павильоне, был сначала воспринят американцами с осторожностью, но вскоре вслед за специалистами его оценил и массовый зритель.

3. «Мать» (режиссер Всеволод Пудовкин, 1926 год, СССР)

Фото: кадр из фильма

У Пудовкина три фильма в списке, которые представляют собой части трилогии. Вместе с Эйзенштейном он является одним из первопроходцев советской киноиндустрии. «Мать» снята по одноименному роману советского писателя Максима Горького. Героиня – мать революционера Павла Власова, который героически погибает во время демонстрации, не выпустив из рук красного революционного знамени.

Следующим фильмом трилогии был «Конец Санкт-Петербурга» (1927), объясняющий, почему произошла революция и как простые люди боролись за свои права. Действие последнего фильма трилогии «Буря над Азией» (1928) происходит в Монголии, где коммуниста-революционера схватили белогвардейцы.

4. «Земля» (режиссер Александр Довженко, 1930 год, СССР)

Фото: кадр из фильма

В фильме показана жизнь деревенских людей и драма новой советской реальности, где была отменена частная собственность и коллективизм стал главным принципом совхозов. Фильм прославляет русскую землю: долгие эпические кадры полей сопровождаются драматической музыкой.

5. «Летят журавли» (режиссер Михаил Калатозов, 1957 год, СССР)

Фото: кадр из фильма

Победитель Каннского кинофестиваля 1958 года (единственный советский фильм, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь»). Это один из самых глубоких фильмов о Второй мировой войне, показывающий ее трагическое воздействие на каждую советскую семью. Актеры Алексей Баталов, ушедший от нас в июне этого года, и Татьяна Самойлова, сыграв в этом фильме, стали знаменитыми не только у нас, но и на Западе.

Продолжение на второй странице.

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#кино#фильм#что посмотреть#выбор редакции
20 октября 2017Елена Мильчановска
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