10 наших фильмов, которые американцы считают лучшими

Отечественные зрители, возможно, сочтут, что есть фильмы и получше для просмотра иностранцами, однако вот что рекомендуют ведущие заокеанские критики для включения во всемирный фонд бессмертной классики из культурного наследия СССР и России.
1. «Броненосец «Потемкин» (режиссер Сергей Эйзенштейн, 1925 год, СССР)
Американцы подчеркивают, что Эйзенштейн был гением, любимым вождями Этот немой фильм рассказывает о революции 1905 года, показывая восстание на броненосце «Потемкин», который патрулировал воды Черного моря. Одна сцена стала классической – когда люди бегут вниз по Одесской лестнице, после фильма переименованной в Потемкинскую.
В список вошли еще три фильма Эйзенштейна: «Октябрь» (1928), снятый к 10-й годовщине революции, «Александр Невский» (1938) и первая часть «Ивана Грозного» (1944).
2. «По закону» (режиссер Лев Кулешов, 1926 год, СССР)
Черно-белая драма основана на повести Джека Лондона «Неожиданное». Группа из пяти шахтеров натыкается на золотую жилу, после чего один из них убивает двух своих товарищей и двух незнакомцев. В конце концов некая семейная пара обезоруживает убийцу, но супруги не могут решить, что с ним делать: самим убить его на месте или сдать в полицию.
Фильм с тремя актерами, снятый в одном павильоне, был сначала воспринят американцами с осторожностью, но вскоре вслед за специалистами его оценил и массовый зритель.
3. «Мать» (режиссер Всеволод Пудовкин, 1926 год, СССР)
У Пудовкина три фильма в списке, которые представляют собой части трилогии. Вместе с Эйзенштейном он является одним из первопроходцев советской киноиндустрии. «Мать» снята по одноименному роману советского писателя Максима Горького. Героиня – мать революционера Павла Власова, который героически погибает во время демонстрации, не выпустив из рук красного революционного знамени.
Следующим фильмом трилогии был «Конец Санкт-Петербурга» (1927), объясняющий, почему произошла революция и как простые люди боролись за свои права. Действие последнего фильма трилогии «Буря над Азией» (1928) происходит в Монголии, где коммуниста-революционера схватили белогвардейцы.
4. «Земля» (режиссер Александр Довженко, 1930 год, СССР)
В фильме показана жизнь деревенских людей и драма новой советской реальности, где была отменена частная собственность и коллективизм стал главным принципом совхозов. Фильм прославляет русскую землю: долгие эпические кадры полей сопровождаются драматической музыкой.
5. «Летят журавли» (режиссер Михаил Калатозов, 1957 год, СССР)
Победитель Каннского кинофестиваля 1958 года (единственный советский фильм, завоевавший «Золотую пальмовую ветвь»). Это один из самых глубоких фильмов о Второй мировой войне, показывающий ее трагическое воздействие на каждую советскую семью. Актеры Алексей Баталов, ушедший от нас в июне этого года, и Татьяна Самойлова, сыграв в этом фильме, стали знаменитыми не только у нас, но и на Западе.
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