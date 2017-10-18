10 самых богатых женщин мира: кто они и чем занимаются

Франсуаза Беттанкур родилась 10 июля 1953 года. В свои 64 года она является президентом собственного семейного фонда, фонда Беттэнкур-Шуелера. Франсуаза – женщина образованная: имеет ученую степень и является автором книг по греческой мифологии и еврейско-христианским отношениям. По словам ее знакомых, которые приводит источник, она по несколько часов играет на пианино.

Единственный ребенок в семье, она обожала родителей. Ее отец четырежды занимал пост в кабинете министров Франции, а также был членом Национальной ассамблеи, поэтому часто и подолгу отсутствовал дома, так что Франсуаза большую часть времени проводила с матерью. Вкусы и характеры у них, однако, были совершенно разные. Покойная Лилиан была светской дамой и обожала роскошные туалеты. А Франсуаза росла замкнутой интеллектуалкой и больше времени проводила с фортепиано и книгами, чем на балах и званых ужинах. Ныне она – автор пятитомного исследования Библии.

Со временем отношения двух самых богатых женщин в мире, бывшей и нынешней, серьезно ухудшились. Франсуаза в 1984 году вышла замуж за Жан-Пьера Майерса, внука раввина, убитого в Освенциме. Двоих сыновей они растили в иудаизме, что окончательно отдалило мать и дочь друг от друга. С 2003 года они не разговаривали. А спустя несколько лет в суде было оспорено прижизненное завещание матери, где единственным наследником своего состояния она назначала не дочь, а другого человека. После этого их отношения стали налаживаться.