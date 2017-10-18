10 самых богатых женщин мира: кто они и чем занимаются

По версии Bloomberg, ее единственная дочь, Франсуаза Беттанкур, стала официально богатейшей женщиной на планете, имея состояние в $42 миллиарда.
Франсуаза Беттанкур
Кто она такая?
Франсуаза Беттанкур родилась 10 июля 1953 года. В свои 64 года она является президентом собственного семейного фонда, фонда Беттэнкур-Шуелера. Франсуаза – женщина образованная: имеет ученую степень и является автором книг по греческой мифологии и еврейско-христианским отношениям. По словам ее знакомых, которые приводит источник, она по несколько часов играет на пианино.
Единственный ребенок в семье, она обожала родителей. Ее отец четырежды занимал пост в кабинете министров Франции, а также был членом Национальной ассамблеи, поэтому часто и подолгу отсутствовал дома, так что Франсуаза большую часть времени проводила с матерью. Вкусы и характеры у них, однако, были совершенно разные. Покойная Лилиан была светской дамой и обожала роскошные туалеты. А Франсуаза росла замкнутой интеллектуалкой и больше времени проводила с фортепиано и книгами, чем на балах и званых ужинах. Ныне она – автор пятитомного исследования Библии.
Со временем отношения двух самых богатых женщин в мире, бывшей и нынешней, серьезно ухудшились. Франсуаза в 1984 году вышла замуж за Жан-Пьера Майерса, внука раввина, убитого в Освенциме. Двоих сыновей они растили в иудаизме, что окончательно отдалило мать и дочь друг от друга. С 2003 года они не разговаривали. А спустя несколько лет в суде было оспорено прижизненное завещание матери, где единственным наследником своего состояния она назначала не дочь, а другого человека. После этого их отношения стали налаживаться.
Элис Уолтон
Второе место уже много лет принадлежит Элис Уолтон, наследнице корпорации Wal-Mart, $33,8 миллиарда. Единственная дочь Сэма Уолтона, основателя гигантской американской сети супермаркетов Walmart, 67-летняя американка в отличие от своих братьев отошла от семейного бизнеса и сконцентрировалась на искусстве, став председателем Музея американского искусства Crystal Bridges в своем родном городе Бентонвилль, штат Арканзас.
Жаклин Марс
На третьем месте – Жаклин Марс, глава компании Mars Inc, $27 миллиардов. 77-летней Жаклин принадлежит треть самого крупного кондитерского концерна в мире. Она работала на фирму примерно 20 лет и оставалась членом совета директоров до 2016 года. Сейчас о ней пишут как о филантропе, который входит в совет директоров Вашингтонской национальной оперы и Национальных архивов.
Четвертое место
Мария Франко Фиссоло, итальянка, вдова Мишеля Ферреро, сына основателя кондитерской компании Ferrero, $25,2 миллиарда. Первая жительница Европы в списке. Компания также производит Nutella, Kinder и Tic-Tacs. Сейчас ею управляет сын Джованни, а Мария проводит большую часть времени в Монако.
Пятое место
Сьюзан Клаттен, совладелица автомобильного концерна BMW, $20,4 миллиарда. Вторая жительница Европы в списке, 55-летняя немка, унаследовала 50 процентов химической компании Altana AG, когда ее родители умерли. Вместе с братом ей также принадлежат почти половина акций BMW. С тех пор она сделала Altana полностью частной и принадлежащей только ей фирмой, а также прикупила акции в ряде других фирм – от ветровой энергии до производства графита.
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