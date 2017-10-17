12 очаровательных девушек «Татар кызы – 2017»: голосуй!

В этом году финал международного конкурса «Татар кызы – 2017» состоится в Уфе. 12 самых красивых татарочек из разных городов и стран в конце октября соберутся в столице республики и устроят масштабное шоу с национальным колоритом. Девушки рассказали Woman’s Day о своих мечтах и образе современной девушки, а вы можете поддержать любую участницу в голосовании.
Регина Равилова, республика Башкортостан
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 18 лет.
Место учебы: Октябрьский музыкальный колледж.
Какой должна быть современная девушка? Воспитанной, порядочной, скромной и простой.
Заветная мечта: Моя мечта – стать телеведущей татарских программ. Удачно выйти замуж, родить двоих детей и воспитывать в них любовь к родному татарскому языку.
Алсу Халимдарова, Ульяновская область
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 21 год.
Место учебы: Ульяновский государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Студентка 4-го курса историко-филологического факультета, филологическое отделение, специальность – учитель русского языка и литературы.
Какой должна быть современная девушка? Нельзя точно перечислить все лучшие качества современной девушки, но я попытаюсь написать об основных. В современном мире девушка должна быть целеустремленной, это качество поможет достичь многих высот. Доброй и любящей не только себя, но и людей вокруг, особенно своих родителей. Эрудированной, что позволит поддержать разговор на разные темы, дать совет. Ухоженной, женственной и статной – девушка должна быть примером для окружающих. Нельзя забывать о мастерстве в кулинарии, ведь это важнейшее умение в семейной жизни. Любовь к детям – вторая составляющая семейного счастья. Нужно вспомнить и о культуре: о поведении в обществе, о привычках и манерах. И последнее, о чем хочется сказать – это ум.
Заветная мечта: «Мечтать не вредно – вредно не мечтать». Я больше склоняюсь к реальным мечтам, которых можно достичь своими силами, не надеясь на помощь. Моя заветная мечта на данный момент – отправить своих родителей за границу. Это путешествие они, безусловно, заслужили.
Диана Аверина, г. Москва
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 24 года.
Место работы: художник по гриму в кинопроизводстве, сейчас работаю на канале ТНТ в сериале «Полицейский с Рублевки».
Какой должна быть современная девушка? Она должна оставаться собой. Женственность никогда никто не отменял. Быть современной – значит быть женственной. А еще девушка должна излучать добро и уверенность в себе.
Заветная мечта: Встретить счастливую старость в своем доме с видом на море, на личном причале с яхтой. Встречать рассветы и закаты на лавочке с любимым. И иметь дом, наполненный детским смехом. А еще я хочу покататься на воздушном шаре. Вот такие у меня забавные мечты, и я надеюсь, они сбудутся.
Выбор Wday.ru: свадьба года в Башкирии
Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 21 год.
Место учебы: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, учусь на инженера-технолога.
Какой должна быть современная девушка? В первую очередь, девушка должна быть красивой. Причем не только внешне, но и внутренне. Должна быть элегантной, энергичной, а также естественной, быть ухоженной во всех отношениях. Должна уметь владеть собой и своей речью. Женственность никто не отменял, быть современной – это быть женственной!
Заветная мечта: открыть театр-дефиле в Санкт-Петербурге для татарочек, где будут курсы по изучению татарского языка, истории и культуры.
Назлыгуль Насирова, Удмуртская Республика
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 22 года.
Место учебы: Ижевская государственная медицинская академия, 5-й курс, лечебный факультет.
Какой должна быть современная девушка? Я считаю, что современная девушка должна быть осознанной, образованной, искренней в своих чувствах и в любой ситуации оставаться собой.
Заветная мечта: мечтаю увидеть весь мир.
Погода на предстоящую зиму в Башкирии: у нас три новости
Динара Искандарова, Оренбургская область
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 22 года.
Место учебы: обучилась в Казанском федеральном университете по специальности «государственное и муниципальное управление». Работаю в департаменте проекта Geometria ответственной за региональное развитие Geometria Volga.
Какой должна быть современная девушка? Образованной, коммуникабельной, знающей и соблюдающей традиции своего народа.
Заветная мечта: я мечтаю о вполне реальных вещах. Говорят, счастлив тот, у кого хобби и профессия являются единым целым. Моя любовь к своему народу и его традициям, фотоискусство и работа объединились в единое целое – в стремлении к популяризации и развитию татарской национальной культуры. И сейчас я мечтаю объединить фотоискусство и историю оренбургских татар в виде выпуска своего авторского фотопроекта «Диалог культур», это поднимет интерес молодежи к истории своего народа.
Альфия Садыкова, Астраханская область
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 23 года.
Место учебы: учусь на 3-м курсе Астраханской государственной консерватории-академии, теоретико-исполнительный факультет, кафедра специального фортепиано.
Какой должна быть современная девушка? Доброй, умной, с уважением относиться к взрослым, уметь вкусно готовить, быть гостеприимной.
Заветная мечта: На данный момент моя заветная мечта – хорошо выступить на конкурсе, а в дальнейшем успешно закончить консерваторию-академию.
Бизнесмен, шоумен и маг: кто такой Никита Турчин из «Битвы экстрасенсов»?
Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 20 лет.
Место учебы: студентка 4-го курса Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова, факультет экономики и права, специальность «Учет и аудит».
Какой должна быть современная девушка? Всесторонне развитой, образованной, общительной, обаятельной, целеустремленной, шустрой, уважающей старших и родителей, свободно владеющей родным языком, а также скромной, но при этом креативной. И, конечно, подчеркивать всю красоту своего национального колорита. Быть прекрасной не только внешне, проявлять душевную красоту, богатый внутренний мир и человечность. Оставаться всегда самой собой. Несмотря на быстротечность жизненных событий, успевать уделять внимание спорту, хобби, здоровому питанию.
Заветная мечта: у меня нет одной определенной мечты, у меня есть цели и желания, которые обязательно сбудутся. Успешно окончить учебу, поступить на магистратуру. Стать профессионалом своего дела и квалифицированным специалистом, который внесет вклад в развитие своей страны. Создать здоровую, счастливую, крепкую татарскую семью. Достойно носить звание татарской девушки – хранительницы традиций и обычаев своего народа. Очень большую роль уделю семейным ценностям, чтоб дети с малых лет любили свой родной язык, культуру, традиции и религию, не забывали исторические корни. Ведь в татарской культуре религия занимает очень важное место. Татарская культура богата своими песнями, стихами и творчеством. Буду стараться повысить еще больше свою самооценку, еще раз убедить себя в том, что в жизни все возможно, стоит только очень захотеть. Главное, чтобы для всего этого был мир во всем мире.
Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 20 лет.
Место учебы: Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), группа «Музыкально-компьютерные технологии кино и телевидения», 2-й курс. Буду звукорежиссером, педагогом по всем музыкальным дисциплинам, включая педагога по вокалу.
Какой должна быть современная девушка? Коммуникабельной, жизнерадостной, образованной, мудрой, красивой, милосердной.
Заветная мечта: из грандиозных – сделать мир лучше и чище. Я имею в виду внутренний мир людей, их мировоззрение, благодаря той музыке, которую пишу. Завести прекрасную татарскую семью.
В шаге от короны: уфимка прошла в финал «Мисс Офис – 2017»
Рузалина Туктарова, Челябинская область
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 19 лет.
Место учебы: Башкирский кооперативный институт, 2-й курс, факультет юриспруденции.
Какой должна быть современная девушка? По моему мнению, современная девушка должна быть скромной, активной, целеустремленной, с открытой душой и сердцем, успевать во всем. А самое главное, она должна знать и чтить свою культуру и традиции.
Заветная мечта: стать победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2017», закончить вуз с отличием, быть гордостью для родителей и в будущем организовать благотворительный фонд для детей.
Уфимца во второй раз взяли в «ТАНЦЫ»
Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, Республика Крым
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 23 года.
Место учебы: Крымский университет культуры искусств и туризма, факультет хореографического искусства. Работаю в средней школе №26 Симферополя учителем танцев.
Какой должна быть современная девушка? Естественной. Ей не надо создавать себе какой-то образ. В первую очередь достаточно быть грамотной и честной.
Заветная мечта: Создав ансамбль народного танца, внести свой вклад в развитие национальной хореографии.
Гульназ Гатина, Республика Татарстан
Фото: Эрик Асаев
Возраст: 19 лет.
Место учебы: Казанский федеральный университет, Институт управления экономики и финансов, 2-й курс факультета экономики.
Какой должна быть современная девушка? Умной, терпеливой, хозяйственной, вежливой, доброй и отзывчивой. И, конечно, самое важное – она должна быть верной своей культуре, своему народу и знать традиции, свои корни, свою историю.
Заветная мечта: их очень много. Но на данный момент – показать всю свою любовь и преданность татарскому народу и получить достойное место на конкурсе «Татар кызы – 2017».
12 очаровательных девушек «Татар кызы – 2017». Голосуй!
Девушка, набравшая больше всего голосов, получит специальный приз от Woman's Day на церемонии награждения в финале «Татар кызы – 2017». Чтобы отдать свой голос за понравившуюся девушку, просто нажмите на ее аватарку в опросе. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до запомнившейся вам участницы и тоже нажмите на ее аватарку. Все, ваш голос принят! Голосование завершится 24 октября, во вторник, в 11:00 по московскому времени. Итоги будут опубликованы 24 октября, во вторник, до 15:00 по московскому времени.
*Внимание! Уважаемые представители групп поддержки наших героев! Мы за честное и открытое голосование и оставляем за собой право не вступать в прения по факту подведения результатов голосования. У редакции есть возможность технически отследить накрученные голоса. При итоговом подсчете они засчитаны не будут. Желаем удачи всем!
Кого из «Татар кызы – 2017» поддержишь ты?
Кого из «Татар кызы – 2017» поддержишь ты?
Проголосовали:5325 раз
Регина Равилова, республика Башкортостан
21,3%1136 голосов
Алсу Халимдарова, Ульяновская область
10,1%540 голосов
6,2%332 голоса
Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область
2,7%145 голосов
Назлыгуль Насирова, Удмуртская республика
7,9%420 голосов
Динара Искандарова, Оренбургская область
7,8%413 голосов
Альфия Садыкова, Астраханская область
5,0%265 голосов
Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан
22,5%1198 голосов
Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область
2,5%131 голос
Рузалина Туктарова, Челябинская область
5,5%293 голоса
Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, республика Крым
5,3%284 голоса
Гульназ Гатина, республика Татарстан
3,2%168 голосов
Уфимка стала вице-мисс конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»
Вот это бикини: 15 красоток Уфы в купальниках. Голосуй!