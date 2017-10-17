ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

12 очаровательных девушек «Татар кызы – 2017»: голосуй!

В этом году финал международного конкурса «Татар кызы – 2017» состоится в Уфе. 12 самых красивых татарочек из разных городов и стран в конце октября соберутся в столице республики и устроят масштабное шоу с национальным колоритом. Девушки рассказали Woman’s Day о своих мечтах и образе современной девушки, а вы можете поддержать любую участницу в голосовании.

Регина Равилова, республика Башкортостан

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 18 лет.

Место учебы: Октябрьский музыкальный колледж.

Какой должна быть современная девушка? Воспитанной, порядочной, скромной и простой.

Заветная мечта: Моя мечта – стать телеведущей татарских программ. Удачно выйти замуж, родить двоих детей и воспитывать в них любовь к родному татарскому языку.

Алсу Халимдарова, Ульяновская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 21 год.

Место учебы: Ульяновский государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Студентка 4-го курса историко-филологического факультета, филологическое отделение, специальность – учитель русского языка и литературы.

Какой должна быть современная девушка? Нельзя точно перечислить все лучшие качества современной девушки, но я попытаюсь написать об основных. В современном мире девушка должна быть целеустремленной, это качество поможет достичь многих высот. Доброй и любящей не только себя, но и людей вокруг, особенно своих родителей. Эрудированной, что позволит поддержать разговор на разные темы, дать совет. Ухоженной, женственной и статной – девушка должна быть примером для окружающих. Нельзя забывать о мастерстве в кулинарии, ведь это важнейшее умение в семейной жизни. Любовь к детям – вторая составляющая семейного счастья. Нужно вспомнить и о культуре: о поведении в обществе, о привычках и манерах. И последнее, о чем хочется сказать – это ум.

Заветная мечта: «Мечтать не вредно – вредно не мечтать». Я больше склоняюсь к реальным мечтам, которых можно достичь своими силами, не надеясь на помощь. Моя заветная мечта на данный момент – отправить своих родителей за границу. Это путешествие они, безусловно, заслужили.

ПЕРЕЙТИ К ГОЛОСОВАНИЮ

Диана Аверина, г. Москва

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 24 года.

Место работы: художник по гриму в кинопроизводстве, сейчас работаю на канале ТНТ в сериале «Полицейский с Рублевки».

Какой должна быть современная девушка? Она должна оставаться собой. Женственность никогда никто не отменял. Быть современной – значит быть женственной. А еще девушка должна излучать добро и уверенность в себе.

Заветная мечта: Встретить счастливую старость в своем доме с видом на море, на личном причале с яхтой. Встречать рассветы и закаты на лавочке с любимым. И иметь дом, наполненный детским смехом. А еще я хочу покататься на воздушном шаре. Вот такие у меня забавные мечты, и я надеюсь, они сбудутся.

Выбор Wday.ru: свадьба года в Башкирии
  • Подробнее

Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 21 год.

Место учебы: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, учусь на инженера-технолога.

Какой должна быть современная девушка? В первую очередь, девушка должна быть красивой. Причем не только внешне, но и внутренне. Должна быть элегантной, энергичной, а также естественной, быть ухоженной во всех отношениях. Должна уметь владеть собой и своей речью. Женственность никто не отменял, быть современной – это быть женственной!

Заветная мечта: открыть театр-дефиле в Санкт-Петербурге для татарочек, где будут курсы по изучению татарского языка, истории и культуры.

ПЕРЕЙТИ К ГОЛОСОВАНИЮ

Назлыгуль Насирова, Удмуртская Республика

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 22 года.

Место учебы: Ижевская государственная медицинская академия, 5-й курс, лечебный факультет.

Какой должна быть современная девушка? Я считаю, что современная девушка должна быть осознанной, образованной, искренней в своих чувствах и в любой ситуации оставаться собой.

Заветная мечта: мечтаю увидеть весь мир.

Погода на предстоящую зиму в Башкирии: у нас три новости
  • Подробнее

Динара Искандарова, Оренбургская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 22 года.

Место учебы: обучилась в Казанском федеральном университете по специальности «государственное и муниципальное управление». Работаю в департаменте проекта Geometria ответственной за региональное развитие Geometria Volga.

Какой должна быть современная девушка? Образованной, коммуникабельной, знающей и соблюдающей традиции своего народа.

Заветная мечта: я мечтаю о вполне реальных вещах. Говорят, счастлив тот, у кого хобби и профессия являются единым целым. Моя любовь к своему народу и его традициям, фотоискусство и работа объединились в единое целое – в стремлении к популяризации и развитию татарской национальной культуры. И сейчас я мечтаю объединить фотоискусство и историю оренбургских татар в виде выпуска своего авторского фотопроекта «Диалог культур», это поднимет интерес молодежи к истории своего народа.

ПЕРЕЙТИ К ГОЛОСОВАНИЮ

Альфия Садыкова, Астраханская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 23 года.

Место учебы: учусь на 3-м курсе Астраханской государственной консерватории-академии, теоретико-исполнительный факультет, кафедра специального фортепиано.

Какой должна быть современная девушка? Доброй, умной, с уважением относиться к взрослым, уметь вкусно готовить, быть гостеприимной.

Заветная мечта: На данный момент моя заветная мечта – хорошо выступить на конкурсе, а в дальнейшем успешно закончить консерваторию-академию.

Бизнесмен, шоумен и маг: кто такой Никита Турчин из «Битвы экстрасенсов»?
  • Подробнее

Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 20 лет.

Место учебы: студентка 4-го курса Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова, факультет экономики и права, специальность «Учет и аудит».

Какой должна быть современная девушка? Всесторонне развитой, образованной, общительной, обаятельной, целеустремленной, шустрой, уважающей старших и родителей, свободно владеющей родным языком, а также скромной, но при этом креативной. И, конечно, подчеркивать всю красоту своего национального колорита. Быть прекрасной не только внешне, проявлять душевную красоту, богатый внутренний мир и человечность. Оставаться всегда самой собой. Несмотря на быстротечность жизненных событий, успевать уделять внимание спорту, хобби, здоровому питанию.

Заветная мечта: у меня нет одной определенной мечты, у меня есть цели и желания, которые обязательно сбудутся. Успешно окончить учебу, поступить на магистратуру. Стать профессионалом своего дела и квалифицированным специалистом, который внесет вклад в развитие своей страны. Создать здоровую, счастливую, крепкую татарскую семью. Достойно носить звание татарской девушки – хранительницы традиций и обычаев своего народа. Очень большую роль уделю семейным ценностям, чтоб дети с малых лет любили свой родной язык, культуру, традиции и религию, не забывали исторические корни. Ведь в татарской культуре религия занимает очень важное место. Татарская культура богата своими песнями, стихами и творчеством. Буду стараться повысить еще больше свою самооценку, еще раз убедить себя в том, что в жизни все возможно, стоит только очень захотеть. Главное, чтобы для всего этого был мир во всем мире.

ПЕРЕЙТИ К ГОЛОСОВАНИЮ

Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 20 лет.

Место учебы: Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), группа «Музыкально-компьютерные технологии кино и телевидения», 2-й курс. Буду звукорежиссером, педагогом по всем музыкальным дисциплинам, включая педагога по вокалу.

Какой должна быть современная девушка? Коммуникабельной, жизнерадостной, образованной, мудрой, красивой, милосердной.

Заветная мечта: из грандиозных – сделать мир лучше и чище. Я имею в виду внутренний мир людей, их мировоззрение, благодаря той музыке, которую пишу. Завести прекрасную татарскую семью.

В шаге от короны: уфимка прошла в финал «Мисс Офис – 2017»
  • Подробнее

Рузалина Туктарова, Челябинская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 19 лет.

Место учебы: Башкирский кооперативный институт, 2-й курс, факультет юриспруденции.

Какой должна быть современная девушка? По моему мнению, современная девушка должна быть скромной, активной, целеустремленной, с открытой душой и сердцем, успевать во всем. А самое главное, она должна знать и чтить свою культуру и традиции.

Заветная мечта: стать победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2017», закончить вуз с отличием, быть гордостью для родителей и в будущем организовать благотворительный фонд для детей.

Уфимца во второй раз взяли в «ТАНЦЫ»
  • Подробнее

Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, Республика Крым

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 23 года.

Место учебы: Крымский университет культуры искусств и туризма, факультет хореографического искусства. Работаю в средней школе №26 Симферополя учителем танцев.

Какой должна быть современная девушка? Естественной. Ей не надо создавать себе какой-то образ. В первую очередь достаточно быть грамотной и честной.

Заветная мечта: Создав ансамбль народного танца, внести свой вклад в развитие национальной хореографии.

Гульназ Гатина, Республика Татарстан

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 19 лет.

Место учебы: Казанский федеральный университет, Институт управления экономики и финансов, 2-й курс факультета экономики.

Какой должна быть современная девушка? Умной, терпеливой, хозяйственной, вежливой, доброй и отзывчивой. И, конечно, самое важное – она должна быть верной своей культуре, своему народу и знать традиции, свои корни, свою историю.

Заветная мечта: их очень много. Но на данный момент – показать всю свою любовь и преданность татарскому народу и получить достойное место на конкурсе «Татар кызы – 2017».

12 очаровательных девушек «Татар кызы – 2017». Голосуй!

Девушка, набравшая больше всего голосов, получит специальный приз от Woman's Day на церемонии награждения в финале «Татар кызы – 2017». Чтобы отдать свой голос за понравившуюся девушку, просто нажмите на ее аватарку в опросе. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до запомнившейся вам участницы и тоже нажмите на ее аватарку. Все, ваш голос принят! Голосование завершится 24 октября, во вторник, в 11:00 по московскому времени. Итоги будут опубликованы 24 октября, во вторник, до 15:00 по московскому времени.

*Внимание! Уважаемые представители групп поддержки наших героев! Мы за честное и открытое голосование и оставляем за собой право не вступать в прения по факту подведения результатов голосования. У редакции есть возможность технически отследить накрученные голоса. При итоговом подсчете они засчитаны не будут. Желаем удачи всем!

Кого из «Татар кызы – 2017» поддержишь ты?
Кого из «Татар кызы – 2017» поддержишь ты?
Проголосовали:5325 раз
  • Регина Равилова, республика Башкортостан
    21,3%1136 голосов
  • Алсу Халимдарова, Ульяновская область
    10,1%540 голосов
  • Диана Аверина, г. Москва
    6,2%332 голоса
  • Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область
    2,7%145 голосов
  • Назлыгуль Насирова, Удмуртская республика
    7,9%420 голосов
  • Динара Искандарова, Оренбургская область
    7,8%413 голосов
  • Альфия Садыкова, Астраханская область
    5,0%265 голосов
  • Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан
    22,5%1198 голосов
  • Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область
    2,5%131 голос
  • Рузалина Туктарова, Челябинская область
    5,5%293 голоса
  • Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, республика Крым
    5,3%284 голоса
  • Гульназ Гатина, республика Татарстан
    3,2%168 голосов
Уфимка стала вице-мисс конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»
  • Подробнее
Вот это бикини: 15 красоток Уфы в купальниках. Голосуй!
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Уфа#конкурс красоты#конкурсы красоты в Уфе
17 октября 2017Айгуль Хафизова
Комментарии84
Гость18.10.17 09:04

Девочки-татарочки, какие же вы все красавицы, глаза разбегаются! Пожелание удачи и счастья вам всем из России!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 08:52

11

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 08:49

Крымчанка самая красивая

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 08:48

Рузалина туктарова лучшая

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 08:20

Умничка

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 07:56

Розалия Искахова, с тобой весь Казахстан!!Алға!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 07:50

Я за Искакову Разалия ты умничка ,самая лутчая !!! Актобе с тобой!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 07:31

Я за Исхакову Розалию. Она умничка!!!!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 07:05

Диана Аверина самая достойная участница из всех!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость18.10.17 06:39

Адэль вперёд) Ты победишь!)

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 23:51

Адель- яркая звездочка Крыма ! Ты - победишь !

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 23:32

Наша Альфиюшка лучшая)

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 23:26

Весь Крым за Адэльку!!! Ты лучшая!! И достойна короны!!! Мы болеем за тебя всей душой!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 23:23

Весь Крым за Адэличку!!! Мы в тебя верим, ты лучшая!!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 23:04

Рузалина ты лучшая!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:53

Крым Наш) Адэлька лучшая)

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:52

Розалия, Казахстан с тобой

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:49

Рузалина умница))

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:34

Рузалина самая,самая! Удачи!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:24

Регина Равилова ты самая лучшая !!! Мы за тебя!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Тимур Авдеев18.10.17 03:58

Розик, Казахстан с тобой, твой южный друг с Кентау✊

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:22

Региночка самая наилучшеяяя!!!твои Аязята ❤❤❤

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:06

Альфия-лучшая татарочка на свете!!!победа за ней в любом случае)

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 22:04

Рузалина тик алга! Ты самая классная, Санкт-Петербург с тобой)

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:57

Рузалина вперёд. Рязанская область с тобой!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:55

Алсу - молодчина! Восхищаемся твоей смелостью, целеустремлённостью! Желаем тебе в полной мере выразить красоту самобытности татарского народа, татарского языка и культуры!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:54

Рузалина, ты лучшая!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:54

Алсу - молодчина! Восхищаемся твоей смелостью, целеустремлённостью! Желаем тебе в полной мере выразить красоту самобытности татарского народа, татарского языка и культуры!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:54

Рузалина, ты лучшая!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:53

Алсу - молодчина! Восхищаемся твоей смелостью, целеустремлённостью! Желаем тебе в полной мере выразить красоту самобытности татарского народа, татарского языка и культуры!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:50

Альфия, ты самая лучшая из всех татарочек. Вся Астрахань за тебя!!! Удачи!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:47

Алсу - молодчина! Восхищаемся твоей смелостью, целеустремлённостью! Желаем тебе в полной мере выразить красоту самобытности татарского народа, татарского языка и культуры!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:37

Региночка Равилова саааамая лучшааая!!!!!!!!! Мы тебя любииим♥♥♥♥Мы с тобой, наша красавица!!! Вся Башкирия с тобой!!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:35

Розалия Исхакова

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:23

Розалия самая лучшая!!!!! Мы с тобой! Актобе с тобой и наши друзья тоже Ты первая! ...

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:46

Актюбинская девушка Розалия очень красивая, женственная и естественная! Думаю, многие белгородцы проголосуют за тебя!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:21

11

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:10

Актобе за тебя ты лудшая

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:04

11 ,Адэль

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:59

Региночка равилова мы за тебя!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:45

Региночка Равилова, умничка, красавица, самая самая лучшая! Удачи тебе!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:31

Адель лучшая !!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:18

Розалия умница !!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:14

Адэль ты лучшая,удачи тебе.

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:06

Какая Розалия красивая!!! А как хорошо написала о своей мечте! Тебе нет равных! Казахстан, горжусь тобой!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:06

Регина Равилова

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:05

Розалия Актобе вперёд красавица

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:46

ДИНАРА САМАЯ САМАЯ ИЗ ВСЕХ.мы стобой ты лучше всех ты первая

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:41

Розалия! Удачи!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:37

Исхакова Розалия самая лучшая.самая обаятельная.самая прекрасная.самая.самая.мы за тебя.Вперед Казахстан!!Мы верим в твою победу !!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:37

Диана Аверина самая лучшая!!!!! Мы с тобой! Ты первая!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:42

Ты супер Диана

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 20:38

Диана лучшая!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:35

Диана Аверина

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:31

Регина Равилова самая самая лучшая!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:21

Удачи тебе Рузалина !!! Мы в Тебя верим !!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:20

Рузалина !!! Самая Самая Самая !!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 19:09

Регина равилова

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 18:47

Розалия, Казахстан за тебя!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 18:27

Розалия, мы за тебя.

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 18:07

Розалия вперёд,мы с тобой,красатуля ты наша!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 17:33

Разхакова розалия

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 17:23

Розалия, мы с тобой.

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 17:23

Розалия самая лучшая!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 16:43

Розалия! Мы с тобой! Казахстан с тобой! Мы гордимся тобой!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 16:38

Регина Равилова татар кызы 2017.!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 16:35

Алсу, победы тебе, кызым! Мы тебя любим! Ты самая лучшая

ОтветитьРедактироватьУдалить
somebody17.10.17 16:32

Исхакова Розалия- ты достойна победы! Мы голосуем за тебя! Алға, Казахстан!

ОтветитьРедактироватьУдалить
somebody17.10.17 16:30

Исхакова Розалия, мы голосуем за тебя! Алға, Казахстан!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 16:25

Голосую за Сальтяшеву Гульназ

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 16:22

Рузалина самая лучшая !!! Только Вперед !!! )))Только Победа !!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 16:07

Диана Аверина, хоть и работает в кинопроизводстве. а фотография очень не удачная здесь представлена. Вид её злая и чем то обозначенная? Это заметно, если посмотреть её фото в крупном плане.. все остальные то же так себе! А Регина РАВИЛОВА. выглядит естественно. Бу казнын чын татар кызы буларак йозендэ сойкемлеге дэ, тыйнаклыгы да чагылып тора.. Сурэтенэ озаграк карап торгач, узе белэн танышырга вэ татарча аралашырга телэк туа ир егете кунелендэ. Мин татар егете буларак тавышымны Регина Равиловага бирдем. Татар егетлэренэ тавыш бирер алдыннан фотоларын зурайтып карарга тэктим итэм... кунелегез алдатмас!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 21:55

Бик дөрес сүзләр!Чыннан да безнең Регина иң сөйкемлесе,чибәре,без синең белән Регина .Усман-Ташлы авылы ,Ярмәкәй районы

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:55

Алсу, ты лучшая!!! Победы тебе )))

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:32

Назлыгуль, мы за тебя!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:31

Назлыгуль

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:29

Розалия очень красивая девушка

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:28

Алсу Халимдарова лучшая!!!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:16

Розалия самая лучшая! Успехов дорогая , Розалия!

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 15:03

Назлыгуль самая самая

ОтветитьРедактироватьУдалить
anastassiya_anastassiya17.10.17 14:54

Исакова Розалия лучшая

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 14:51

Голосую за Исхакову Розалию

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 14:51

Голосую за Исхакову Розалию

ОтветитьРедактироватьУдалить
Гость17.10.17 13:42

Рузалина самая лучшая )))

ОтветитьРедактироватьУдалить
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет