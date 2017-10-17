12 очаровательных девушек «Татар кызы – 2017»: голосуй!

В этом году финал международного конкурса «Татар кызы – 2017» состоится в Уфе. 12 самых красивых татарочек из разных городов и стран в конце октября соберутся в столице республики и устроят масштабное шоу с национальным колоритом. Девушки рассказали Woman’s Day о своих мечтах и образе современной девушки, а вы можете поддержать любую участницу в голосовании.

Регина Равилова, республика Башкортостан

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 18 лет. Место учебы: Октябрьский музыкальный колледж. Какой должна быть современная девушка? Воспитанной, порядочной, скромной и простой. Заветная мечта: Моя мечта – стать телеведущей татарских программ. Удачно выйти замуж, родить двоих детей и воспитывать в них любовь к родному татарскому языку.

Алсу Халимдарова, Ульяновская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 21 год. Место учебы: Ульяновский государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Студентка 4-го курса историко-филологического факультета, филологическое отделение, специальность – учитель русского языка и литературы. Какой должна быть современная девушка? Нельзя точно перечислить все лучшие качества современной девушки, но я попытаюсь написать об основных. В современном мире девушка должна быть целеустремленной, это качество поможет достичь многих высот. Доброй и любящей не только себя, но и людей вокруг, особенно своих родителей. Эрудированной, что позволит поддержать разговор на разные темы, дать совет. Ухоженной, женственной и статной – девушка должна быть примером для окружающих. Нельзя забывать о мастерстве в кулинарии, ведь это важнейшее умение в семейной жизни. Любовь к детям – вторая составляющая семейного счастья. Нужно вспомнить и о культуре: о поведении в обществе, о привычках и манерах. И последнее, о чем хочется сказать – это ум. Заветная мечта: «Мечтать не вредно – вредно не мечтать». Я больше склоняюсь к реальным мечтам, которых можно достичь своими силами, не надеясь на помощь. Моя заветная мечта на данный момент – отправить своих родителей за границу. Это путешествие они, безусловно, заслужили.

Диана Аверина, г. Москва

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 24 года. Место работы: художник по гриму в кинопроизводстве, сейчас работаю на канале ТНТ в сериале «Полицейский с Рублевки». Какой должна быть современная девушка? Она должна оставаться собой. Женственность никогда никто не отменял. Быть современной – значит быть женственной. А еще девушка должна излучать добро и уверенность в себе. Заветная мечта: Встретить счастливую старость в своем доме с видом на море, на личном причале с яхтой. Встречать рассветы и закаты на лавочке с любимым. И иметь дом, наполненный детским смехом. А еще я хочу покататься на воздушном шаре. Вот такие у меня забавные мечты, и я надеюсь, они сбудутся.

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Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 21 год. Место учебы: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, учусь на инженера-технолога. Какой должна быть современная девушка? В первую очередь, девушка должна быть красивой. Причем не только внешне, но и внутренне. Должна быть элегантной, энергичной, а также естественной, быть ухоженной во всех отношениях. Должна уметь владеть собой и своей речью. Женственность никто не отменял, быть современной – это быть женственной! Заветная мечта: открыть театр-дефиле в Санкт-Петербурге для татарочек, где будут курсы по изучению татарского языка, истории и культуры.

Назлыгуль Насирова, Удмуртская Республика

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 22 года. Место учебы: Ижевская государственная медицинская академия, 5-й курс, лечебный факультет. Какой должна быть современная девушка? Я считаю, что современная девушка должна быть осознанной, образованной, искренней в своих чувствах и в любой ситуации оставаться собой. Заветная мечта: мечтаю увидеть весь мир.

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Динара Искандарова, Оренбургская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 22 года. Место учебы: обучилась в Казанском федеральном университете по специальности «государственное и муниципальное управление». Работаю в департаменте проекта Geometria ответственной за региональное развитие Geometria Volga. Какой должна быть современная девушка? Образованной, коммуникабельной, знающей и соблюдающей традиции своего народа. Заветная мечта: я мечтаю о вполне реальных вещах. Говорят, счастлив тот, у кого хобби и профессия являются единым целым. Моя любовь к своему народу и его традициям, фотоискусство и работа объединились в единое целое – в стремлении к популяризации и развитию татарской национальной культуры. И сейчас я мечтаю объединить фотоискусство и историю оренбургских татар в виде выпуска своего авторского фотопроекта «Диалог культур», это поднимет интерес молодежи к истории своего народа.

Альфия Садыкова, Астраханская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 23 года. Место учебы: учусь на 3-м курсе Астраханской государственной консерватории-академии, теоретико-исполнительный факультет, кафедра специального фортепиано. Какой должна быть современная девушка? Доброй, умной, с уважением относиться к взрослым, уметь вкусно готовить, быть гостеприимной. Заветная мечта: На данный момент моя заветная мечта – хорошо выступить на конкурсе, а в дальнейшем успешно закончить консерваторию-академию.

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Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 20 лет. Место учебы: студентка 4-го курса Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова, факультет экономики и права, специальность «Учет и аудит». Какой должна быть современная девушка? Всесторонне развитой, образованной, общительной, обаятельной, целеустремленной, шустрой, уважающей старших и родителей, свободно владеющей родным языком, а также скромной, но при этом креативной. И, конечно, подчеркивать всю красоту своего национального колорита. Быть прекрасной не только внешне, проявлять душевную красоту, богатый внутренний мир и человечность. Оставаться всегда самой собой. Несмотря на быстротечность жизненных событий, успевать уделять внимание спорту, хобби, здоровому питанию. Заветная мечта: у меня нет одной определенной мечты, у меня есть цели и желания, которые обязательно сбудутся. Успешно окончить учебу, поступить на магистратуру. Стать профессионалом своего дела и квалифицированным специалистом, который внесет вклад в развитие своей страны. Создать здоровую, счастливую, крепкую татарскую семью. Достойно носить звание татарской девушки – хранительницы традиций и обычаев своего народа. Очень большую роль уделю семейным ценностям, чтоб дети с малых лет любили свой родной язык, культуру, традиции и религию, не забывали исторические корни. Ведь в татарской культуре религия занимает очень важное место. Татарская культура богата своими песнями, стихами и творчеством. Буду стараться повысить еще больше свою самооценку, еще раз убедить себя в том, что в жизни все возможно, стоит только очень захотеть. Главное, чтобы для всего этого был мир во всем мире.

Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 20 лет. Место учебы: Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), группа «Музыкально-компьютерные технологии кино и телевидения», 2-й курс. Буду звукорежиссером, педагогом по всем музыкальным дисциплинам, включая педагога по вокалу. Какой должна быть современная девушка? Коммуникабельной, жизнерадостной, образованной, мудрой, красивой, милосердной. Заветная мечта: из грандиозных – сделать мир лучше и чище. Я имею в виду внутренний мир людей, их мировоззрение, благодаря той музыке, которую пишу. Завести прекрасную татарскую семью.

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Рузалина Туктарова, Челябинская область

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 19 лет. Место учебы: Башкирский кооперативный институт, 2-й курс, факультет юриспруденции. Какой должна быть современная девушка? По моему мнению, современная девушка должна быть скромной, активной, целеустремленной, с открытой душой и сердцем, успевать во всем. А самое главное, она должна знать и чтить свою культуру и традиции. Заветная мечта: стать победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2017», закончить вуз с отличием, быть гордостью для родителей и в будущем организовать благотворительный фонд для детей.

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Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, Республика Крым

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 23 года. Место учебы: Крымский университет культуры искусств и туризма, факультет хореографического искусства. Работаю в средней школе №26 Симферополя учителем танцев. Какой должна быть современная девушка? Естественной. Ей не надо создавать себе какой-то образ. В первую очередь достаточно быть грамотной и честной. Заветная мечта: Создав ансамбль народного танца, внести свой вклад в развитие национальной хореографии.

Гульназ Гатина, Республика Татарстан

Фото: Эрик Асаев

Возраст: 19 лет. Место учебы: Казанский федеральный университет, Институт управления экономики и финансов, 2-й курс факультета экономики. Какой должна быть современная девушка? Умной, терпеливой, хозяйственной, вежливой, доброй и отзывчивой. И, конечно, самое важное – она должна быть верной своей культуре, своему народу и знать традиции, свои корни, свою историю. Заветная мечта: их очень много. Но на данный момент – показать всю свою любовь и преданность татарскому народу и получить достойное место на конкурсе «Татар кызы – 2017».

12 очаровательных девушек «Татар кызы – 2017». Голосуй!

Девушка, набравшая больше всего голосов, получит специальный приз от Woman's Day на церемонии награждения в финале «Татар кызы – 2017». Чтобы отдать свой голос за понравившуюся девушку, просто нажмите на ее аватарку в опросе. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до запомнившейся вам участницы и тоже нажмите на ее аватарку. Все, ваш голос принят! Голосование завершится 24 октября, во вторник, в 11:00 по московскому времени. Итоги будут опубликованы 24 октября, во вторник, до 15:00 по московскому времени. *Внимание! Уважаемые представители групп поддержки наших героев! Мы за честное и открытое голосование и оставляем за собой право не вступать в прения по факту подведения результатов голосования. У редакции есть возможность технически отследить накрученные голоса. При итоговом подсчете они засчитаны не будут. Желаем удачи всем!

Кого из «Татар кызы – 2017» поддержишь ты? Регина Равилова, республика Башкортостан

Алсу Халимдарова, Ульяновская область

Диана Аверина, г. Москва

Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область

Назлыгуль Насирова, Удмуртская республика

Динара Искандарова, Оренбургская область

Альфия Садыкова, Астраханская область

Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан

Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область

Рузалина Туктарова, Челябинская область

Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, республика Крым

Гульназ Гатина, республика Татарстан Кого из «Татар кызы – 2017» поддержишь ты? Проголосовали: 5325 раз Регина Равилова, республика Башкортостан 21,3% 1136 голосов

Алсу Халимдарова, Ульяновская область 10,1% 540 голосов

Диана Аверина, г. Москва 6,2% 332 голоса

Гульназ Сальтяшева, Ленинградская область 2,7% 145 голосов

Назлыгуль Насирова, Удмуртская республика 7,9% 420 голосов

Динара Искандарова, Оренбургская область 7,8% 413 голосов

Альфия Садыкова, Астраханская область 5,0% 265 голосов

Розалия Исхакова, г. Актобе, Казахстан 22,5% 1198 голосов

Диана Бакирова, г. Екатеринбург, Свердловская область 2,5% 131 голос

Рузалина Туктарова, Челябинская область 5,5% 293 голоса

Адэль Сеит-Аблаева, г. Симферополь, республика Крым 5,3% 284 голоса

Гульназ Гатина, республика Татарстан 3,2% 168 голосов

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