13 девушек, доказывающих, что осень – это прекрасно

Осень – это не только холод, сырость и дождь. Осень – это красивые яркие листья и игривые лучики солнца.

Woman’s Day нашел 13 прекрасных ярославских девушек, которые успели поймать золотую пору нашей осени. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем самую красивую осеннюю фотографию до 16:00 30 октября.

Олеся Запарина, 19 лет

Фото: Жанна Ласка

Три причины любить осень. Осенью мы можем наблюдать за тем, как красиво опадают желтые листья с деревьев в лучах солнца. Что нужно успеть за осенние месяцы. За осень надо успеть собрать красивый гербарий и, конечно же, пофотографироваться в листве.

Елизавета Лопатина, 18 лет

Фото: Алена Шевченко

Три причины любить осень. Полюбить осень можно как минимум за красоту на улице, теплые вечера в пледе за хорошим фильмом и, конечно, за большие кружки кофе или чая в уютном кафе. Что нужно успеть за осенние месяцы. Осенью обязательно надо прогуляться в хорошую погоду и насладиться «золотой» красотой. Конечно, осенью не обойтись без фотографий, стоит сделать хотя бы одну, она обязательно будет сказочно красивой.

Катерина Мясоедова, 29 лет

Фото: Дария Козырева

Три причины любить осень. Бабье лето – это время, когда кажется, что настоящее лето еще вернется, и эта легкая грусть по прошедшим теплым дням. Как фотограф ценю осеннюю красоту и красоту своих моделей в осенней красоте. Теплые уютные шарфики и пальто. Осенью совсем по-другому ощущаешь уют: как домашний, когда кутаешься в плед и пьешь чай под какую-нибудь интересную книжку, так и тот уют, что носишь на себе. Что нужно успеть за осенние месяцы. Что в осени быстротечно? Красивая золотая пора! Нужно успеть погулять в парке, пошуршав ногами по опавшим листикам, насобирать грибов, насладиться каждым мигом, ведь зима совсем близко.

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