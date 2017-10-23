13 девушек, доказывающих, что осень – это прекрасно

Woman’s Day нашел 13 прекрасных ярославских девушек, которые успели поймать золотую пору нашей осени. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем самую красивую осеннюю фотографию до 16:00 30 октября.
Олеся Запарина, 19 лет
Три причины любить осень. Осенью мы можем наблюдать за тем, как красиво опадают желтые листья с деревьев в лучах солнца.
Что нужно успеть за осенние месяцы. За осень надо успеть собрать красивый гербарий и, конечно же, пофотографироваться в листве.
Елизавета Лопатина, 18 лет
Три причины любить осень. Полюбить осень можно как минимум за красоту на улице, теплые вечера в пледе за хорошим фильмом и, конечно, за большие кружки кофе или чая в уютном кафе.
Что нужно успеть за осенние месяцы. Осенью обязательно надо прогуляться в хорошую погоду и насладиться «золотой» красотой. Конечно, осенью не обойтись без фотографий, стоит сделать хотя бы одну, она обязательно будет сказочно красивой.
Катерина Мясоедова, 29 лет
Три причины любить осень. Бабье лето – это время, когда кажется, что настоящее лето еще вернется, и эта легкая грусть по прошедшим теплым дням. Как фотограф ценю осеннюю красоту и красоту своих моделей в осенней красоте. Теплые уютные шарфики и пальто. Осенью совсем по-другому ощущаешь уют: как домашний, когда кутаешься в плед и пьешь чай под какую-нибудь интересную книжку, так и тот уют, что носишь на себе.
Что нужно успеть за осенние месяцы. Что в осени быстротечно? Красивая золотая пора! Нужно успеть погулять в парке, пошуршав ногами по опавшим листикам, насобирать грибов, насладиться каждым мигом, ведь зима совсем близко.
- Подробнее
- Подробнее