13 гонораров звезд, которые вы не заработаете за всю жизнь

Даже если будете работать на пять ставок без выходных!

Средняя зарплата по Москве составляет около 50 тыс. рублей. В регионах и того меньше. Другое дело – гонорары голливудских актеров… Многих звезды, снявшись в одном фильме, получают сумму, которая вскружит голову любому. Зато теперь мы понимаем, зачем они покупают себе острова, да еще и отдают баснословные деньги на благотворительность! Мы, будь на их месте, наверняка поступили бы так же.

Анджелина Джоли

Фото: кадр из фильма «Солт»

Фильм: «Солт», 2010 год. Гонорар: 20 млн долларов. В настоящий момент на счету Анджелины Джоли более 40 киноработ и три премии «Золотого глобуса»: за сериал «Джордж Уоллес», а также фильмы «Джиа» и «Прерванная жизнь». Однако самый высокий гонорар актриса получила за картину «Солт», в которой сыграла русскую шпионку. Сыграла она, конечно, как всегда, хорошо, но нельзя не согласиться, что в ее биографии имеются роли намного ярче. Здесь, видимо, сыграла невероятная волна популярности Энджи, связанная с успехом работы в «Ларе Крофт» и отношениями с Брэдом Питтом.

Джулия Робертс

Фото: кадр из фильма «Улыбка Моны Лизы»

Фильм: «Улыбка Моны Лизы», 2003 год. Гонорар: 25 млн долларов. После получения премии «Золотой глобус» за роль в «Красотке», а также «Оскара», «Эмми» и BAFTA за роль «Эрин Брокович» Джулия Робертс подняла себе зарплату. Причем во много раз. Мол, хотите, чтобы я снялась в вашем фильме, платите не меньше… 25 млн долларов. Что же, хорошая самооценка. Жаль только, что картина «Улыбка Моны Лизы» не была отмечена кинокритиками, так что актрисе пришлось снова уменьшить себе ставки. И правильно! Потом в ее карьере случились такие замечательные фильмы, как «Ешь, молись, люби», «Ларри Краун», «Несносные леди».

Джим Керри

Фото: кадр из фильма «Всегда говори „Да“»

Фильм: «Всегда говори „Да“», 2008. Гонорар: 35 млн долларов. Джим Керри является обладателем двух и номинантом шести «Золотых глобусов», а также номинантом на премию BAFTA. Вот только на «Оскар» актера не выдвигали. Надеемся, что он из-за этого не расстраивается. Ведь за довольно простую комедию «Всегда говори „Да“» Керри заплатили около 35 млн долларов. Согласитесь, впечатляет. После такой зарплаты можно уехать на острова и больше не выходить на работу. Но нет! Джим не такой. Он продолжает радовать поклонников ролями в кино и телесериалах. Правда, за меньшую сумму.

Леонардо Ди Каприо

Фото: кадр из фильма «Начало»

Фильм: «Начало», 2010 год. Гонорар: 55 млн долларов. В копилке Леонардо Ди Каприо более 10 престижных кинонаград и около 30 номинаций на кинопремии. С таким раскладом не удивляет тот факт, что он считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Однако, согласно источникам, самый большой гонорар он получил за роль в фильме «Начало». А все потому, что режиссеры пообещали ему бонусы за доходы от продаж картины телеканалам и на DVD. Продажи, как нетрудно догадаться, были хорошими. Обычно Лео требует за роль не больше 20 млн долларов, а тут получил около 55 млн. Вот и считайте сами.

Джек Николсон

Фото: кадр из фильма «Бэтмен»

Фильм: «Бэтмен», 1989 год. Гонорар: 60 млн долларов. Джек Николсон был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз, а получил заветную статуэтку два раза, что тоже неплохо. Премии за «Бэтмена» ему не дали. Зато он получил за роль зловещего клоуна Джокера 60 млн долларов И в те времена таких гонораров не давали никому. Представляем, как актер был рад!

Харриcон Форд

Фото: кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Фильм: «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2007 год. Гонорар: 65 млн долларов. Харриcон Форд умеет договариваться с режиссерами. Иначе как объяснить тот факт, что за вторую часть «Индианы Джонс», которую решили снять почти через 20 (!) лет после первой, он потребовал $65 млн долларов? Отказать актеру создатели ленты, конечно, не могли. Зато Форд пообещал, как и прежде, выполнять все трюки самостоятельно. И сдержал слово.

Сандра Буллок

Фото: кадр из фильма «Гравитация»

Фильм: «Гравитация», 2013 год. Гонорар: 70 млн долларов. Знали ли вы, что изначально в «Гравитации» должна была сниматься Анджелина Джоли? Но по неизвестным причинам она отказалась, освободив дорогу Сандре Буллок. Думаем, теперь экс-жена Питта кусает логти. Ведь ее сопернице за роль заплатили 70 млн долларов (к стандартному гонорару актрисе добавили 15% от кассовых сборов). Также Сандра за эту работу унесла домой статуэтки «Оскара», «Золотого глобуса», BAFTA и Гильдии киноактеров США. В общем, 2013 год стал для нее лучшим по всем показателям!

Том Хэнкс

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Фильм: «Спасти рядового Райана», 1998 год. Гонорар: 40 млн долларов. Фильм: «Ангелы и демоны», 2009 год. Гонорар: 50 млн долларов. Фильм: «Форест Гамп», 1994 год. Гонорар: 70 млн долларов. Том Хэнкс получал баснословные гонорары три раза. Но первый, самый высокий, ему заплатили еще в 1994-м за роль в фильме «Форест Гамп». Все решили кассовые сборы. На момент съемок режиссеры сомневались в успехе картины, но пообещали актеру 10% бонус от продаж. В итоге фильм оказался одним из самых рейтинговых, и Хэнкс получил 70 млн долларов! В следующий раз Тому улыбнулась удача через четыре года на съемках «Спасти рядового Райана», когда на волне популярности ему предложили 40 млн долларов за роль. Следущую крупную сумму Хэнкс получил в 2009 году за работу над экранизацией Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Кстати, подобные зарплаты несколько раз подряд в Голливуде получал только Том Круз!

Джонни Депп

Фильм: «Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011 год. Гонорар: 56 млн долларов. Фильм: «Алиса в стране чудес», 2010 год. Гонорар: 75 млн долларов. Джонни Депп всегда славился хорошими гонорарами, но рекордными они стали на съемках фильмов «Алиса в стране чудес» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Тогда всего за один год он получил 131 млн долларов! С такой зарплатой можно купить несколько яхт, особняков и остров, а еще закрутить роман с молодой красоткой Эмбер Херд. Впрочем, так актер и сделал. Правда, зря. Через несколько лет брак с новой подругой закончился разводом, а имущество пришлось продать из-за долгов… Кажется, Джонни подал плохой пример управления своим капиталом. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Уилл Смит

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Фильм: «Я, робот», 2004 год. Гонорар: 28 млн долларов. Фильм: «Люди в черном – 3», 2012 год. Гонорар: 100 млн долларов. Уилл Смит – настоящий карьерист. И знает себе цену. Если за первые части «Людей в черном» он требовал всего 5 млн долларов, то за третью, предъявив доказательства, что картины с его участием становятся популярными, – 100 млн долларов! Ну как режиссеры могли ему отказать, если актер действительно говорил правду? Отметим, что до последней части культового фильма самым высоким гонораром Смита была роль в картине «Я, робот».

Том Круз

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Фильм: «Миссия невыполнима – 2», 2000 год. Гонорар: 75 млн долларов. Фильм: «Война миров», 2005 год. Гонорар: 100 млн долларов. Фильм: «Миссия невыполнима – 3», 2006 год. Гонорар: 75 млн долларов. Нет пределу совершенства или… гонорара. На волне успеха первой части фильма «Миссия невыполнима» Том Круз решил поднять себе зарплату в этом проекте до 75 млн долларов. Причем такую сумму он получи и за вторую, и за третью части ленты. Но на этом его запросы не закончились. В перерыве он также снялся в «Войне миров» за 100 млн долларов! Итак, за шесть лет работы он заработал 250 млн долларов. Бывшая супруга Тома Кэти Холмс в это время, наверное, переживала. Ведь если бы она прожила с Крузом 11 лет, то, согласно брачному договору, могла бы претендовать на половину его состояния. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Киану Ривз

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Фильм: «Матрица: Революция», 2003 год. Гонорар: 75 млн долларов. Фильм: «Матрица: Перезагрузка», 2003 год. Гонорар: 125 млн долларов. В 2003 году вышло сразу два фильма с Киану Ривзом: «Матрица: Перезагрузка», а потом «Матрица: Революция». Но кто много работает, тот много зарабатывает. Так, гонорар актера за две части проекта в сумме составил… 200 млн долларов. За последующие роли ему платили меньше. Но, думаем, в принципе после такого успеха Киану мог бы совсем не работать!

Брюс Уиллис

Фото: кадр из фильма «Шестое чувство»

Фильм: «Шестое чувство», 1999 год. Гонорар: 126 млн долларов. Брюсу Уиллису повезло. Изначально за участие в фильме «Шестое чувство» ему заплатили всего 15 млн долларов. Но при этом заверили, что он получит 17% от кассовых сборов фильма. И кто бы мог подумать, что картина станет невероятно популярной и актеру в итоге выплатят все 126 млн долларов! Вот так скромные запросы Брюса обернулись крупным вознаграждением.

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