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15 котиков, для которых осень наступила неожиданно

Пришла осень, и, казалось бы, от осенней хандры не укрыться. Но есть проверенный способ борьбы с ней – общение с котиками. Самое время вспомнить, почему же мы их так любим.
смешные кошки: фото
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Листай фото правой стрелкой
Фото: @alpatovelena

10 причин нашей любви к кошкам:

1. Они же такие очаровательны, не так ли?

2. Котики очень самостоятельные и независимые. Но в то же время, очень требуют внимания хозяина.

3. Иногда котики любят побыть в одиночестве, как и люди.

4. Коты очень смелые и могут за себя постоять. Если враг, конечно, не труба от пылесоса.

5. Самые любознательные на свете животные – наши котики. Согласитесь, ни один пакет или коробка не останутся незамеченными, так?

6. Коты могут очень долго играть и веселиться, а потом… уснуть в самой неожиданной позе на том же месте!

7. Они противоречивы – большинство боятся воды, но обожают пить воду из крана.

8. А еще коты как никто другой чувствуют наше настроение, и знают, когда нас нужно утешить или подбодрить.

9. Конечно, коты непредсказуемы и любят шкодить. Но как их за это не любить, это же так забавно!

10. Без кота и жизнь не та! Наша жизнь без кошек была бы скучна и однообразна, согласитесь?

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#кошки#смешные коты#осень
29 сентября 2017Юлия Аверина
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