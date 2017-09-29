15 котиков, для которых осень наступила неожиданно

10 причин нашей любви к кошкам:

1. Они же такие очаровательны, не так ли?

2. Котики очень самостоятельные и независимые. Но в то же время, очень требуют внимания хозяина.

3. Иногда котики любят побыть в одиночестве, как и люди.

4. Коты очень смелые и могут за себя постоять. Если враг, конечно, не труба от пылесоса.

5. Самые любознательные на свете животные – наши котики. Согласитесь, ни один пакет или коробка не останутся незамеченными, так?

6. Коты могут очень долго играть и веселиться, а потом… уснуть в самой неожиданной позе на том же месте!

7. Они противоречивы – большинство боятся воды, но обожают пить воду из крана.

8. А еще коты как никто другой чувствуют наше настроение, и знают, когда нас нужно утешить или подбодрить.

9. Конечно, коты непредсказуемы и любят шкодить. Но как их за это не любить, это же так забавно!

10. Без кота и жизнь не та! Наша жизнь без кошек была бы скучна и однообразна, согласитесь?