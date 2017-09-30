25 мест, откуда можно не вернуться живым

В XXI веке нам, цивилизованным людям, кажется, что на планете не осталось неизученных и не объясненных наукой мест. Но Woman's Day постарался вспомнить именно такие, от которых мурашки по коже и куда ни ногой!

Бермудский треугольник

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Пожалуй, на первом месте в рейтинге нежеланных мест давно занимает таинственный Бермудский треугольник, откуда не каждому удалось вернуться. Район этот – геометрическая фигура с вершинами Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Именно в этой аномальной зоне пропадали самолеты, морские суда. Это «родина» циклонов и штормов. В 1945 году группа из пяти воздушных судов одновременно пропала с радаров, и по сей день о ней ничего не известно. Еще одна таинственная пропажа самолета случилась в 1965-м с десятью членами экипажа. Поговаривают, что там же наблюдались мгновенные перемещения в пространстве и временные отклонения, а также отказ навигационных приборов. Где вымысел, а где правда, трудно сказать, не все события имеют документальное подтверждение. Но кто знает, нужны ли аномалиям эти документы?!

Проклятый город

Фото: Getty Images

Еще одним зловещим местом, которое навряд ли попадется в маршруте туриста, является город Бангар, который был построен в Раджастане, что в Индии, еще в 1573 году как свидетельство военных подвигов принца. В Индии его считают местом с самым большим количеством призраков. Причина тому – проклятие. 250 лет назад именно поэтому население города предпочло покинуть строения страшного городка. Сейчас проход в него также закрыт от заката до рассвета.

Город-призрак

Фото: Getty Images

Вы знаете город под названием Сентрейлия, который находится в Пенсильвании? Некогда это место было шахтерским населенным пунктом, пока пожарные в 1962 году не решили поджечь кучу мусора в одной из частей заброшенной шахты. Она выгорела дотла, но это оказалось началом конца! Огонь рванул в более глубокие тоннели к более старым залежам мусора, а потом и в другие шахты. Город наполнился едким дымом, который распространяется и сейчас. В 1980 году это спровоцировало огромные провалы и разломы. Часть города ушла под землю, этот процесс продолжается до сих пор. Настоящие врата в преисподнюю…

Змеиный остров

Фото: Getty Images

Змеиный остров, точнее, Кеймада-Гранди в Атлантическом океане назвали так не потому, что его вид сверху напоминает извивающуюся змею, а потому, что здесь водятся самые опасные виды копьеголовых змей. От укуса такой красотки гарантировано отмирание тканей. Именно поэтому с 1985 года посещение острова официально запрещено властями Бразилии. Остров стал одним из внесенных в список самых опасных мест планеты. Были попытки сжечь лес, чтобы избавиться от ползучих убийц, но пока они ведут счет.

Чернобыль

Фото: Getty Images

В прошлом году некогда жители Припяти вспоминали грустную дату. В 1986 году случилась биологическая трагедия, которая унесла жизни сотни тысяч людей, сделала опасным для жизни природные массивы и превратила новый город в настоящий призрак. Атомный взрыв повлек выброс тонн радиации, эхо которой ощущаем мы спустя треть века. Прежде чем люди смогут вернуться туда, должно пройти около 7 тысяч лет! Сегодня существует экстремальный туризм на территорию Припяти и прилегающие зоны, в том числе в Рыжий лес, который по той же причине давно сменил цвет хвои. Но не каждый рискнет доверить свою жизнь знатокам, которые обещают провести вас по безопасным маршрутам. К тому же поговаривают, что не исключены встречи с мутантами и неупокоенными душами погибших от лучевой болезни.

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