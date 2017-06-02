25 самых крутых героинь и злодеек комиксов

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В день премьеры фильма «Чудо-женщина» мы собрали всех самых известных героинь и злодеек комиксов и сравнили с их образами в кино.

1 июня выходит долгожданная премьера фильма «Чудо-женщина», в котором красавица-воительница, принцесса амазонок, гроза всех злодеев и услада для мужских глаз Диана Принс в исполнении мисс Израиль Галь Гадот будет в очередной раз спасать мир.

Диана Принс

Фото: соцсети/кадры из фильмов

Кто она: обворожительная воительница и принцесса амазонок родилась на острове Темискир. Ее мать – Ипполита, которая создала дочку из глины, а бог Зевс вдохнул в нее жизнь.

Суперспособности: суперсила, скорость, позволяющая преодолевать гиперзвуковые барьеры скорости, неуязвимость – ей не страшны радиация, огонь, голод и жажда, умеет общаться с животными, владеет навыками рукопашного боя, может видеть в темноте, вооружена лассо истины, которое заставляет говорить правду даже отъявленных лжецов.

Борется на стороне добра.

В кино: Линда Картер в сериале «Чудо-женщина» (1975−1979) и Галь Гадот в «Чудо-женщина» (2017).

Мистик

Фото: соцсети/кадры из фильмов

Кто она: настоящее имя – Рейвен Даркхолм. Одна из самых обольстительных злодеек Marvel. Обладательница отличной фигуры, синей кожи и желтых глаз.

Суперспособности: умение принимать облик любого живого существа, а также имитировать его голос.

Борется на стороне зла.

В кино: Ребекка Ромэйн сыграла Мистик в зрелом возрасте – фильмы «Люди Икс-1, 2, 3» и юная Мистик в исполнении Дженнифер Лоуренс – «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис».

Женщина-кошка

Фото: соцсети/кадры из фильмов

Кто она: если отбросить все кинобиографические версии, то Селина Кайл рано потеряла родителей и совсем девочкой оказалась на улице. Здесь она выживала благодаря воровству. Но вскоре она попадает в руки полиции, и ее отправляют в приют. Случайно став свидетельницей того, что директриса приюта прикарманивает деньги из государственного бюджета, Селина погибает: коварная женщина сбрасывает девочку в воду. Естественно, девочка выживает и убегает из приюта, прихватив компромат. Через несколько лет она встречает таинственного ниндзя, который решает обучить ее азам боевых искусств. Как-то Селина увидела в деле Бэтмена и, впечатлившись его костюмом, создала себе подобный. Правда, более сексуальный. И вновь занялась грабежом – теперь уже не размениваясь по мелочам, Женщина-кошка взялась за банки.

Суперспособности: гибкая, выносливая, ловкая, как кошка.

Борется на стороне добра/зла.

В кино: Ли Меривезер – «Бэтмен» (1966), Мишель Пфайффер – «Бэтмен возвращается», Холли Берри – «Женщина-кошка», Энн Хэтэуэй – «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Черная вдова

Фото: соцсети/кадр из фильмов

Кто она: Наташа Романова – тайный агент КГБ, работающая против Тони Страка (Железного человека) – по одной версии. А согласно другой – Наташа стала членом команды «Мстители». Именно этой версии и решили придержаться создатели одноименного фильма.

Суперспособности: благодаря сыворотке Суперсолдата Наташа обладает силой, ловкостью, а также замедленным процессом старения. Добавим к этому виртуозное владение многими видами оружия и боевых искусств. Кроме того, она отличная шпионка и просто красавица!

Борется на стороне: добра.

В кино: Скарлетт Йоханссон – «Железный человек – 2», «Первый мститель: Другая война», «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Гражданская война».

Невидимая леди

Фото: соцсети/кадр из фильмов

Кто она: участница исследовательской группы, отправленной в космос и получившей название «Фантастическая четверка».

Суперспособности: невидимость и умение создавать суперпрочные силовые поля, которые защищают от внешних ударов.

Борется на стороне: добра.

В кино: Ребекка Стааб – «Фантастическая четверка» (1994), Джессика Альба – «Фантастическая четверка – 1, 2», Кейт Мара – «Фантастическая четверка» (2015).

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