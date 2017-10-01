25 стильных котиков и собак, которые затмят любую модницу

В редакцию журнала «Телесемь» и сайта Woman’s Day продолжают приходить письма от читателей в рубрику «Зверье мое», а мы продолжаем публиковать самые оригинальные.

На этот раз мы подготовили подборку самых модных котов, кошек и собак и объявляем конкурс в номинации «Самый модный питомец по версии Woman’s Day»!

Голосование продлится до 16:00 6 октября! А итоги будут подведены в этот же день. Победитель получит диплом и титул «Самого модного», а его хозяин или хозяйка билеты на развлекательные мероприятия нашего города!

Смотрим на модников и голосуем на последней странице!