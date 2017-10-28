33 фото улыбающихся собак, которые сделают ваш день

Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Спортивный хозяин обязательно приучит своего любимца к тренировкам: будет брать с собой на ежедневные утренние пробежки. Любители поваляться на диване по вечерам будут устраиваться поудобнее вместе с четвероногим другом, синхронно потягиваясь. Удивительно, но питомцы веселых и доброжелательных людей тоже перенимают их привычки и становятся улыбчивыми. Думаете, что собакам, как и большинству животных, это не свойственно? Докажем обратное!

Эти очаровательные собаки не только радуют глаз, но и собирают тысячи лайков в Instagram. Восхищенные пользователи соцсетей не перестают удивляться и засыпать хозяев вопросами и комментариями. Радуются улыбающимся питомцах и обычные прохожие, которые с удовольствием отвечают жизнерадостным собакам улыбкой.

А теперь внимание! Усаживаемся поудобнее, нажимаем на стрелочку и… приятного просмотра.