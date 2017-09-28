35 самых красивых футболистов планеты: собери свою сборную мира!

Уже в следующем году Чемпионат мира по футболу-2018! Ждать на самом деле осталось совсем недолго, и уже известно, что в Самаре пройдут шесть игр. Остается только гадать – кто из именитых футболистов пожалует в наш город.

Напрасно мужчины думают, что девушки равнодушны, а порой даже категорично (и немного ревниво) относятся к футболу. Это вовсе не так! Пусть мы не знаем профессиональных терминов и не совсем разбираемся в правилах игры. Но и представительницы слабого пола с удовольствием следят за игрой – ведь здесь целое созвездие красивых и мужественных футболистов. И пока все в предвкушении, какие же сборные сразятся в борьбе за лучших именно на самарской земле, мы предлагаем вам выбрать тех футболистов, которых вы очень хотите видеть в нашем городе! Собери свою сборную мира!

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Страна: Португалия. Возраст: 32 года. Рост 185 см, вес 80 кг. Спортивные достижения: их можно перечислять до бесконечности, потому что Криштиану – один из самых титулованных футболистов планеты. Чемпион Европы-2016, лучший бомбардир сборной Португалии, 4-кратный обладатель «Золотой бутсы» и, конечно, самый дорогой и сказочно богатый футболист мира. Личная жизнь: встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес. Воспитывает сына Криштиану-младшего и двоих близняшек – мальчика Мэтью и дочку Еву. А знаете ли вы, что… Криштиану еще и очень щедр. Он потратил на благотворительность более 10 миллионов евро!

Неймар

Фото: Getty Images

Страна: Бразилия. Возраст: 25 лет. Рост 175 см, вес 68 кг. Спортивные достижения: капитан национальной сборной Бразилии, олимпийский чемпион 2016 года, один из самых высокооплачиваемых футболистов – его зарплата в год составляет более 30 миллионов евро! Личная жизнь: Неймар уже в 19 лет стал отцом! 17-летняя Каролина Дантос родила будущей звезде футбола сына Давида. Впрочем, Неймар не спешит обременять себя узами брака. А знаете ли вы, что… только начав получать колоссальные доходы, Неймар кинулся их стремительно тратить. Да так рьяно, что едва не обанкротился!

Робин Ван Перси

Фото: Getty Images

Страна: Нидерланды. Возраст: 34 года. Рост 183 см, вес 71 кг. Спортивные достижения: лучший бомбардир сборной Нидерландов за всю историю, двукратный обладатель «Золотой бутсы английской Премьер-лиги». Личная жизнь: 13 лет как женат на подруге детства и воспитывает сына и дочку. А знаете ли вы, что…одним из прозвищ Робин Ван Перси стало Капитан Вантастика!

Юрий Лодыгин

Фото: Getty Images

Страна: Россия. Возраст: 27 лет. Рост 187 см, вес 82 кг. Спортивные достижения: чемпион России, чемпион Испании-2011, обладатель кубка России, дважды бронзовый призер чемпионата России. Личная жизнь: женат на Марианне Саввиду. Воспитывает дочь Анастасию. А знаете ли вы, что… Лодыгин сделал татуировки в честь жены и маленькой дочери: «Марианна» и римские цифры – дата рождения малышки Анастасии.

Матс Хуммельс

Фото: Getty Images

Страна: Германия. Возраст: 28 лет. Рост 191 см, вес 90 кг. Спортивные достижения: двукратный чемпион Германии в составе «Боруссии (Дортмунд)», а также чемпион Германии-2016 и обладатель Суперкубка Германии в составе команды «Бавария», и, конечно, чемпион мира-2014. Личная жизнь: женат на Кэти Фишер. А знаете ли вы, что… мама Матса Хуммельса работает футбольным комментатором! Она вошла в истории как первая женщина-комментатор футбольных матчей. Собери свою сборную мира – на последней странице!

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