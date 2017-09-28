35 самых красивых футболистов планеты: собери свою сборную мира!

Напрасно мужчины думают, что девушки равнодушны, а порой даже категорично (и немного ревниво) относятся к футболу. Это вовсе не так! Пусть мы не знаем профессиональных терминов и не совсем разбираемся в правилах игры. Но и представительницы слабого пола с удовольствием следят за игрой – ведь здесь целое созвездие красивых и мужественных футболистов.
И пока все в предвкушении, какие же сборные сразятся в борьбе за лучших именно на самарской земле, мы предлагаем вам выбрать тех футболистов, которых вы очень хотите видеть в нашем городе! Собери свою сборную мира!
Страна: Португалия.
Возраст: 32 года.
Рост 185 см, вес 80 кг.
Спортивные достижения: их можно перечислять до бесконечности, потому что Криштиану – один из самых титулованных футболистов планеты. Чемпион Европы-2016, лучший бомбардир сборной Португалии, 4-кратный обладатель «Золотой бутсы» и, конечно, самый дорогой и сказочно богатый футболист мира.
Личная жизнь: встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес. Воспитывает сына Криштиану-младшего и двоих близняшек – мальчика Мэтью и дочку Еву.
А знаете ли вы, что… Криштиану еще и очень щедр. Он потратил на благотворительность более 10 миллионов евро!
Страна: Бразилия.
Возраст: 25 лет.
Рост 175 см, вес 68 кг.
Спортивные достижения: капитан национальной сборной Бразилии, олимпийский чемпион 2016 года, один из самых высокооплачиваемых футболистов – его зарплата в год составляет более 30 миллионов евро!
Личная жизнь: Неймар уже в 19 лет стал отцом! 17-летняя Каролина Дантос родила будущей звезде футбола сына Давида. Впрочем, Неймар не спешит обременять себя узами брака.
А знаете ли вы, что… только начав получать колоссальные доходы, Неймар кинулся их стремительно тратить. Да так рьяно, что едва не обанкротился!
Страна: Нидерланды.
Возраст: 34 года.
Рост 183 см, вес 71 кг.
Спортивные достижения: лучший бомбардир сборной Нидерландов за всю историю, двукратный обладатель «Золотой бутсы английской Премьер-лиги».
Личная жизнь: 13 лет как женат на подруге детства и воспитывает сына и дочку.
А знаете ли вы, что…одним из прозвищ Робин Ван Перси стало Капитан Вантастика!
Страна: Россия.
Возраст: 27 лет.
Рост 187 см, вес 82 кг.
Спортивные достижения: чемпион России, чемпион Испании-2011, обладатель кубка России, дважды бронзовый призер чемпионата России.
Личная жизнь: женат на Марианне Саввиду. Воспитывает дочь Анастасию.
А знаете ли вы, что… Лодыгин сделал татуировки в честь жены и маленькой дочери: «Марианна» и римские цифры – дата рождения малышки Анастасии.
Страна: Германия.
Возраст: 28 лет.
Рост 191 см, вес 90 кг.
Спортивные достижения: двукратный чемпион Германии в составе «Боруссии (Дортмунд)», а также чемпион Германии-2016 и обладатель Суперкубка Германии в составе команды «Бавария», и, конечно, чемпион мира-2014.
Личная жизнь: женат на Кэти Фишер.
А знаете ли вы, что… мама Матса Хуммельса работает футбольным комментатором! Она вошла в истории как первая женщина-комментатор футбольных матчей.
Собери свою сборную мира – на последней странице!