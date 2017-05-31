Что мешает вам стать богатым и как это исправить

Выясняем, как прекратить череду финансовых неудач вместе с астрологом Павлом Андреевым.

— В жизни найдется не так много вещей, к которым люди бы относились с такой страстью и вожделением, как к деньгам. И несмотря на то, что многие специалисты сейчас говорят о том, что богатство и бедность не являются результатом нашего трудолюбия, удачливости или полученного образования, от наличия денег зависит уровень состояния нашего здоровья и уровень жизни в целом, – считает астролог, руководитель астрологической лаборатории и специалист по математическим методам прогноза Павел Андреев. — И на этом зиждется один из самых распространенных страхов – страх быть бедным.

Какие существуют причины бедности и, главное, как с ними бороться, Павел Андреев рассказал в своей книге «Астрология для жизни». С разрешения автора мы публикуем отрывок из нее.

1. Бедность в голове

Причина: финансовая емкость фактически отсутствует в силу психологических установок бедного человека. Тот «локатор», который, по замыслу Творца, должен улавливать финансовые возможности, заржавел и не используется. Причины этих установок могут идти как из прошлого (контекст детства, когда тревожные родители, из поколения в поколение работавшие на кого-то и не смевшие поднять голову, во имя самых лучших побуждений воспитывают психологическую нищету), так и из настоящего (влияние университета, телевидения, мужа или друзей на восприимчивого человека).

Лечение: много раз демонстрировалось в литературе и кино, когда богатый человек выступал ментором для бедного, – так, личным примером вытравливалась психология бедного.

Посещайте мероприятия, где вы соприкасаетесь с людьми намного выше вас статусом. Можно начать есть меньше, зато качественнее, начать ходить в новый продуктовый магазин и мигрировать из «Ашана» в «Перекресток», затем в «Азбуку вкуса», затем в «Глобус» и т. д. Вместо килограмма макарон и конфет покупать продукты здорового питания на аналогичную сумму.

Постепенно повышая свой уровень нормы, вы даете обстоятельствам повод для удачи. Нужна внутренняя точка опоры, чтобы поставить цель и начать движение на новую траекторию будущего.

2. «Ничего не знаю и ничего не делаю»

Причина: психологический инфантилизм. Причина тому – часто гиперопека в детстве, слабый огонь и проблемы с Солнцем/Марсом/Юпитером в натальной карте.

Лечение: волшебный пинок. В случае с молодым человеком – родителям прочитать книгу Анатолия Некрасова «Материнская любовь» и отправить чадо жить в общежитие или на съемную квартиру, оплатив максимум 1−2 месяца.

В случае со взрослым человеком – волшебные пинки жизнь будет раздавать через разорения, увольнения, болезни. У человека два варианта: роптать на судьбу или осознать, что что-то неладно в датском королевстве.

Астрологическая помощь на данном «нулевом» этапе дает самый ощутимый эффект и позволяет расти в доходе на сотни процентов в год.

3. «Все знаю и ничего не делаю»

Фото: Getty Images

Причина: иллюзия лени.

Лечение: лень на самом деле не порок, не болезнь, а просто определенный внутренний выбор. Ленивец выбирает ожидание и ничегонеделание. Глубинные причины – всегда комбинация из страхов, ограничивающих установок + отсутствие энергии + низкая самооценка («я никто, смысл вставать с дивана?»). У ленивца всегда на вооружении стройная философия, в деталях поясняющая, почему он себя так ведет, поэтому вести с ним рациональные диалоги бесполезно.

Астрологически последовательность действий такая: у каждого есть набор мотиваций и действий, механическое воспроизведение которых пробуждает личность из комы.

4. «Меня научили и внушили, что я все знаю, на самом деле ничего не знаю, при этом пытаюсь что-то делать»

Причина: в таком положении находятся большинство людей что в нашей стране, что на Западе, потому что в семье, школе и университете нас вводят в заблуждение, якобы жизнь подчиняется неким шаблонам и правилам. Получать пятерки, слушать учителя/преподавателя, закрыть сессию, сдать ГОСы, найти нормальную работу… Учат повторять и воспроизводить чужой опыт. По факту такое повторение оплачивается грошами и с успехом не стыкуется. Базовые знания в современном мире не имеют никакой ценности, все содержимое школьных учебников и университетских курсов есть в интернете, а мест в вузах порой больше, чем абитуриентов. Истинно ценны креативные, организационные, волевые качества, умение информацию применить и интегрироваться в коллективы, наработав сеть связей.

Лечение: в жизни каждого человека есть событийный код, соблюдая который можно зарабатывать не от монетизации времени-здоровья, а от системы. В этом секрет тех инопланетян, которые работают в 2 раза меньше вас, а зарабатывают в 10 раз больше. Мне известны два метода, как узнать этот секрет:

— метод граблей – любой 80-летний дедушка или бабушка знают, в каких ситуациях им регулярно везет, и они на коне; также они, благодаря стрессам и потерям, знают, чего точно делать не надо, иначе крах неминуем; на тренингах любят обобщать опыт других людей и рассказывают секреты финансовой мудрости от Ричарда Брэнсона и Билла Гейтса (которые адекватны только в их жизнях, а для большинства людей могут оказаться источниками убытков. Надеюсь, понятно, что происходит с посетителями тренингов, которые начинают копировать Олега Тинькова и иже с ним?)

— астрология как инструмент, позволяющий рассчитывать этот событийный код и пользоваться точной финансовой навигацией от простой профориентации для школьников до точного прогноза состояния бизнеса.

5. Неадекватная картина мира

Причина: в отсутствии собственной цели и собственной картины будущего; в неосознанном состоянии человек оказывается загрязнен внешней информацией и мифами.

Например, «после хорошего института будет хорошая работа, главное – сдать ЕГЭ на 100 баллов и попасть туда». Впоследствии выпускник престижного вуза удивляется и ропщет на Путина, почему ему платят 40 тыс. руб, а не желаемые 200 тыс. руб. за то, что он умеет строить экономическую модель и цитирует Милтона Фридмана…

Лечение: помимо астрологического анализа лечится путем соприкосновения с реальностью.

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