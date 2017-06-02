30 роскошных букетов, которые удивят даже самую капризную девушку

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Мы узнали у самарских флористов, какие букеты однозначно покорят сердце самой неприступной красавицы. Цветочные кудесники не только рассказали, но и показали! Смотрим фото и восхищаемся!

Эти волшебницы и феи мира цветов могут сделать собрать самый невероятный букет – они как никто другие, могут предугадать желания девушки. Цветочные композиции, экзотические цветы и даже вкусные букеты – все это не оставит равнодушной ни одну девушку!

Светлана Астафьева

Творческий стаж: «Я свадебный флорист. У меня высшее художественное образование, работала до флористики в различных творческих направлениях, но остановилась и продолжаю работать уже 10 лет в одном. Флористика для меня – работа, хобби, творчество».

Ваш любимый цветок и какой цветок, на ваш взгляд, самый «капризный»? «Я работаю с разными цветами и в разных стилях. Один из самых любимых – европейский стиль. Сочетание нежных и ярких оттенков, как классических розочек, так и экзотики – наиболее удачное, на мой взгляд. Капризных цветов много, но с любым цветком всегда можно „договориться“. Они же как дети – за ними нужно ухаживать и любить!»

Какой работой особенно гордитесь? «Когда создаешь букет – вкладываешь свою душу. Каждый цветок проходит особую проверку на свежесть и прочность, поэтому каждый букет, даже самый простой – любимый и неповторимый. Для меня самое главное, чтобы букет был крепкий, и надежный. Я проверяю его на прочность, не дай Бог, что-то вылетит, это же катастрофа для невесты. Я никогда не тороплюсь, для меня важен отличный результат и порой не слежу за временем – иногда работа занимает 3−4 часа. За каждый букет всегда переживаю, хотя знаю, что все сделала на 5+, ведь в этот день, невеста должна быть идеальной во всем. А как же потом приятно получать благодарности и фото с букетами. Я работаю для души и от всего сердца!»

Лариса Власова

Творческий стаж: «Именно этим творчеством занимаюсь около пяти лет. Хотя рукоделием занимаюсь всю жизнь. Несколько лет назад ушла на пенсию, и в интернете увидела букеты из конфет. Нашла мастер-классы и… стала пробовать. Занятие оказалось очень интересным. Сначала это были цветы из гофробумаги, а потом я узнала о существовании замечательного материала, из которого цветы получаются почти живыми… И теперь я с большим удовольствием создаю не только букеты из конфет, но и интерьерные композиции, объемные цветочные панно и, конечно, заколки, брошки, ободки.

Какой работой особенно гордитесь? «Какой работой горжусь, сказать трудно. Есть несколько работ, которые мне очень нравятся. Букет с орхидеями очень красивый, но вот на фото он не так хорош. Очень нравится топиарий – делала дочке на день рождения. И интерьерная композиция с кипарисовыми веточками. Я люблю все свои работы, невозможно выделить какую-то особо».

Мария Чехонина

Творческий стаж: 15 лет.

Ваш любимый цветок и какой цветок, на ваш взгляд, самый «капризный»? «Предпочтений к определенному цветку за собой не наблюдала, наверное, потому что люблю каждый цветок – будь то ландыш или ромашка, или роза. К капризному цветку я бы отнесла гортензию – ее стойкость в букете или композиции зависит как от ее свежести, так и от температуры помещения, в котором предстоит находиться».

Мария Михайлова

Творческий стаж: 7 лет.

Ваш любимый цветок и какой цветок, на ваш взгляд, самый «капризный»? «Мой любимый цветочек – тюльпан. Это один из цветов, который после срезки растет. Он раскрывается, когда восходит солнышко, и закрывается вечером. Капризный цветочек для меня – это гортензия. Очень любит воду и не любит жару!»

Какой работой особенно гордитесь? «Особенно горжусь оформлением, которое мы делали в Москве. Никогда не думала, что наша маленькая фирма выйдет на такой уровень. Это очень приятно!»

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