7 ролей Меган Маркл, от которых Елизавете II станет дурно

Весь мир говорит о предстоящей помолвке 36-летней актрисы и 33-летнего принца Гарри. Ведь сама королева благословила любимого внука и одобрила его выбор. Может, она просто не видела фильмы с участием Меган?

Пока экс-кандидатки на желанный статус королевской невесты недоумевают, как американская актриса покорила сердце принца, Меган кардинальным образом меняет свою жизнь. Быть невестой принца не такая уж и простая задача. В этом пришлось убедиться и самой Маркл. Если раньше девушка могла вести активную светскую жизнь, появляться на голливудских тусовках в откровенных нарядах, общаться со своими подписчиками и участвовать в различных проектах, то теперь…

Фото: Getty Images

Во-первых, Меган стала избегать отвязных тусовок и общения с прессой. Во-вторых, ее наряды стали более сдержанными. Даже друзья актрисы стали удалять совместные с Меган фото из своих микроблогов. Но не все можно скрыть. Мы намекаем на пусть и не богатую, но довольно разнообразную фильмографию актрисы. В актерском арсенале Меган Маркл есть роли, от которых вздрогнет королева Елизавета II.

Рэйчел Зейн, «Форс-мажоры»

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Деловые отношения героев Меган Маркл (Рэйчел Зейн) и Патрика Джея Адамса (Майк Росс) плавно перетекли в бурный служебный роман. И на протяжении уже нескольких сезонов можно лицезреть любовные переживания героев. Причем не всегда одетых. Кстати, в кулуарах поговаривают, что очередной сезон «Форс-мажоров», возможно, станет последним в кинокарьере Меган Маркл.

Шарлотта Бойд, «Касл»

Фото: кадр из сериала

Красавица-детектив Кейт Беккет и обаятельный писатель Ричард Касл расследуют серию убийств. Все преступления объединяет одно: все жертвы – девушки, одетые в костюмы принцесс известных сказок. Сначала жертвой становится «Красная Шапочка», найденная в лесу со странными отметинами от когтей на теле, затем «Белоснежка» вкушает отравленное яблоко. На очереди «Спящая красавица», то есть героиня Меган Маркл. А на самом деле хрупкая красавица оказывается главной злодейкой и убийцей!

ТВ-шоу «Сделка»

Фото: кадр из шоу

В шоу Меган исполнила безымянную роль, так сказать, красивой куклы. То есть красивой модели под номером 24. Шоу «Сделка» – это игра, по правилам которой участники могут выиграть чемоданчик с внушительным денежным призом. Перед жаждущими выиграть деньги стоят 26 красавиц-моделей с серебристыми кейсами в руках. Задача участника – выбрать верный. Вот Меган держала чемодан с номером 24. Актриса не скрывает, что в тот момент ей самой бы не помешал денежный приз, поэтому ей и пришлось согласиться на участие в ТВ-шоу и демонстрировать стройные ноги в коротком красном платье.

Кирстен, «Антисоциальный»

Фото: кадр из фильма

Уже будучи звездой сериала «Форс-мажоры», в 2015 году Меган задумалась о том, чтобы попробовать свои силы не на телевидении, а в большом кино. И сразу замахнулась на главную роль. Участие девушки осталось незамеченным – и низкий бюджет сказался, да и сам сценарий подкачал. Героиня Меган Маркл – красотка-модель Кирстен встречается с грабителем ювелирных магазинов. Но критики не отметили красоту героини, а разнесли картину в целом в пух и прах.

Энни Ортис, «Рыцарь дорог»

Фото: кадр из сериала

У Меган отличная спортивная подготовка. Это она и продемонстрировала на площадке, а точнее на арене, сериала «Рыцарь дорог» в 2009 году. Актриса занимается йогой с семи лет. Мама Меган – профессиональный инструктор йоги, поэтому девушка с детства поддерживает отличную физическую форму. Вот и героине солдату Энни Ортис пришлось отстаивать честь погибшего коллеги на арене незаконного бойцовского клуба. Дралась Меган отчаянно!

Вероника Перес, «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»

Фото: кадр из сериала

В 2006 году Меган даже и не подумывала о никаких принцах. Начинающая актриса строила карьеру и бралась за участие во всевозможных проектах. Даже маленькую роль в знаменитом детективном сериале Маркл расценивала как хороший опыт и возможность хоть на шаг приблизиться к желаемой славе. И пусть Меган досталось совсем немного эфирного времени, зато теперь эту роль можно назвать самой соблазнительной в карьере актрисы. Знойная красавица-горничная в розовом пеньюаре попадает под подозрение в убийстве одного из богатых бизнесменов. Ясно, что с богатым мужчиной героиню Меган связывал не бизнес…

Эми Петерсон, «Когда летят искры»

Фото: кадр из фильма

Наверное, в творческой карьере каждой начинающей актрисы должен быть хоть один глуповато-приторный романтический фильм. Вот и картина о юной журналистке, грезящей о работе в самых крутых изданиях Америки, отметилась в фильмографии Меган Маркл.

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