ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Основные методы понравиться любому: советы ФБР

Глава отдела Федерального бюро расследований по поведенческому анализу объяснил в своей книге, как можно быстро расположить к себе симпатии других людей.

Робин Дреек в течение 27 лет изучал межличностные отношения и в итоге выпустил целую книгу – «Дело не только во мне: топ-10 технологий для установления быстрой связи с кем угодно». В ней он советует, как вызвать симпатию собеседника почти с первых минут общения.

1. Выслушайте мнение собеседника без всякого осуждения

Даже если вы с ним не согласны. Задавайте вопросы, слушайте ответы, но не судите. Никто, в том числе и вы, не любит, чтобы его осуждали. Это не значит, что вы соглашаетесь. Проявляйте искренний интерес, и это позволит людям спокойно продолжать говорить на свою любимую тему: о себе. Исследования реакции мозга показали, что когда люди рассказывают о себе – в личной беседе или в соцсетях, они испытывают такое же чувство удовольствия, как от еды или денег.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

2. Не указывайте людям на их ошибки

Нужно сознательно игнорировать свое желание быть всегда правым и поправлять других. Это не способствует налаживанию отношений, что подтверждает наука. Когда люди слышат информацию, противоречащую их мировоззрению, участки мозга, отвечающие за логику и рассуждения, переходят в спящий режим, зато активизируются участки, которые реагируют на враждебные действия либо отчуждением, либо атакой.

3. Не думайте о том, что скажете дальше сами

Вместо этого продолжайте слушать собеседника. Не прерывайте говорящего, не противоречьте ему и не оценивайте, каким бы скучным он ни казался. Кивайте головой, издавайте одобряющие звуки, старайтесь искренне заинтересоваться темой и задавать соответствующие вопросы. Ученые утверждают, что если вы просите рассказать вам что-то еще, это делает вас более приятным в глазах собеседника и вызывает желание помочь вам.

Ученье – свет! 7 способов, которые помогут стать умнее
  • Подробнее

4. Спрашивайте о приоритетах в жизни собеседника

И просите у него совета. У всех людей есть проблемы, и мы любим о них поговорить. Это могут быть новые проекты на работе, события в месте проживания, хлопоты с маленькими детьми или пожилыми родителями. Если о них расспрашивать с искренним интересом, то люди потянутся к вам. То же самое произойдет, если вы попросите их совета о том, как вам поступить в той или иной ситуации.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

5. Ограничьте время

Скажите собеседнику, что у вас есть только минутка для разговора, цитирует советы Motto Time. Когда люди думают, что вы скоро уйдете, они расслабляются. Никто не хочет оказаться вынужденным провести много времени с незнакомцем, который может оказаться кем угодно. Прежде всего спросите, есть ли у них время поговорить с вами. И продолжайте разговор, только если они согласятся.

6. Ваши жесты должны соответствовать вашим словам

Очень сильный эффект производит медленная улыбка. Она и нас делает счастливее: согласно исследованиям, улыбка приносит мозгу такое же удовольствие, как тысяча шоколадок! Не давите на собеседника всем своим телом: стойте вполоборота, слегка опустите подбородок, наклоните голову, держите руки ладонями вверх.

7. Будьте откровенны

Если же вы подозреваете, что вами манипулируют или собираются как-то использовать, то прямо, но вежливо спросите собеседника, чего он добивается. Для взаимной симпатии очень важно доверие.

Фото: iStock/Gettyimages.ru
Ловим сигнал: как понять, кто в вас влюблен
  • Подробнее
Четыре способа самостоятельно побороть депрессию и тоску
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#психология#карьера#отношения#общение#как стать счастливой
3 октября 2017Елена Мильчановска
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист
Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом
10 российских красавиц против голливудских: кто круче
Советы от Рогова: 10 лайфхаков для идеального стиля
Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото
Расслабилась: после замужества Нюша сильно поправилась

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет