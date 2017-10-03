Основные методы понравиться любому: советы ФБР

Глава отдела Федерального бюро расследований по поведенческому анализу объяснил в своей книге, как можно быстро расположить к себе симпатии других людей.

Робин Дреек в течение 27 лет изучал межличностные отношения и в итоге выпустил целую книгу – «Дело не только во мне: топ-10 технологий для установления быстрой связи с кем угодно». В ней он советует, как вызвать симпатию собеседника почти с первых минут общения.

1. Выслушайте мнение собеседника без всякого осуждения Даже если вы с ним не согласны. Задавайте вопросы, слушайте ответы, но не судите. Никто, в том числе и вы, не любит, чтобы его осуждали. Это не значит, что вы соглашаетесь. Проявляйте искренний интерес, и это позволит людям спокойно продолжать говорить на свою любимую тему: о себе. Исследования реакции мозга показали, что когда люди рассказывают о себе – в личной беседе или в соцсетях, они испытывают такое же чувство удовольствия, как от еды или денег.

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2. Не указывайте людям на их ошибки Нужно сознательно игнорировать свое желание быть всегда правым и поправлять других. Это не способствует налаживанию отношений, что подтверждает наука. Когда люди слышат информацию, противоречащую их мировоззрению, участки мозга, отвечающие за логику и рассуждения, переходят в спящий режим, зато активизируются участки, которые реагируют на враждебные действия либо отчуждением, либо атакой.

3. Не думайте о том, что скажете дальше сами Вместо этого продолжайте слушать собеседника. Не прерывайте говорящего, не противоречьте ему и не оценивайте, каким бы скучным он ни казался. Кивайте головой, издавайте одобряющие звуки, старайтесь искренне заинтересоваться темой и задавать соответствующие вопросы. Ученые утверждают, что если вы просите рассказать вам что-то еще, это делает вас более приятным в глазах собеседника и вызывает желание помочь вам.

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4. Спрашивайте о приоритетах в жизни собеседника И просите у него совета. У всех людей есть проблемы, и мы любим о них поговорить. Это могут быть новые проекты на работе, события в месте проживания, хлопоты с маленькими детьми или пожилыми родителями. Если о них расспрашивать с искренним интересом, то люди потянутся к вам. То же самое произойдет, если вы попросите их совета о том, как вам поступить в той или иной ситуации.

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5. Ограничьте время Скажите собеседнику, что у вас есть только минутка для разговора, цитирует советы Motto Time. Когда люди думают, что вы скоро уйдете, они расслабляются. Никто не хочет оказаться вынужденным провести много времени с незнакомцем, который может оказаться кем угодно. Прежде всего спросите, есть ли у них время поговорить с вами. И продолжайте разговор, только если они согласятся.

6. Ваши жесты должны соответствовать вашим словам Очень сильный эффект производит медленная улыбка. Она и нас делает счастливее: согласно исследованиям, улыбка приносит мозгу такое же удовольствие, как тысяча шоколадок! Не давите на собеседника всем своим телом: стойте вполоборота, слегка опустите подбородок, наклоните голову, держите руки ладонями вверх.

7. Будьте откровенны Если же вы подозреваете, что вами манипулируют или собираются как-то использовать, то прямо, но вежливо спросите собеседника, чего он добивается. Для взаимной симпатии очень важно доверие.

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