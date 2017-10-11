8 изысканных блюд, которые украсят вашу осень

Блюда осеннего меню способны согреть в холода, поднять настроение и создать ощущение уюта и тепла. Именно такие предлагаются гостям ресторана «Шафран». Приходите сюда, и вы узнаете, что такое по-настоящему яркая и вкусная осень.

Кавказский пожар

Мясные блюда на Кавказе являются национальным достоянием. Они вкусные, сочные и обязательно присутствуют и на ежедневных обедах, и на праздничном столе. Гордость кавказской кухни, конечно же, блюда, приготовленные из мяса и овощей. Они известны и любимы далеко за пределами Кавказа. «Кавказский пожар» – самое горячее блюдо сезона в «Шафране». Ломтики маринованной свинины, обжаренные с миксом овощей: баклажан, помидор, лук и болгарский перец. Блюдо поджигается перед гостем, что добавляет блюду легкий, дымный привкус!

Салат с рукколой и говядиной

Это изысканное блюдо предназначено для сильной половины. Готовится с домашней сыровяленой пряной говядиной, которую делает шеф-повар ресторана «Шафран», мягким сыром, виноградом и орехами. Заправляется терпким гранатовым соусом. Руккола придает салату пикантный горчичный вкус, виноград делает его сочным, мягкий сыр добавляет насыщенный сырный вкус. Салат считается очень сытным, и его можно употреблять не только как закуску, но и как самостоятельное блюдо.

Баклажан с томатами и песто

Блюда из баклажан невероятно полезны и вкусны. Считается, что баклажаны, благодаря содержащемуся в них калию, благотворно влияют на работу сердца и нормализуют водно-солевой обмен организма. Неспроста на Востоке их называют овощами долголетия. В ресторане «Шафран» вам предложат необычное сочетание знакомого вкуса обжаренных баклажан и сочных томатов с добавлением мягкого сыра и домашнего соуса песто.

Хачапури по-аджарски с томатами

Хачапури по-аджарски – это красивая песня с грузинским акцентом. Именно это блюдо всегда ассоциируется с залитыми солнцем полями и горами Грузии, с их традициями, вкусными и свежими продуктами. Классические хачапури формируют в форме вместительных лодок, куда помещают большое количество сырной начинки. Осенний вариант «лодочки» от ресторана «Шафран» порадует настоящих поклонников этого блюда. Домашний сулугуни смешанный со свежими томатами и специями на классической горячей лепешке – стопроцентный хит этой осени!

Салат с рукколой и арбузом

Этот яркий салат с контрастными вкусами невероятно вкусен и эффектен внешне. Салат с арбузом – это скорее десерт, но в данном случае компания из рукколы и мягкого сыра превращает его в прекрасную закуску. Как и все простые блюда, этот арбузный салат требует идеальных продуктов: арбуз должен быть сказочно сладким и сахарным, сыр – в меру соленым с нежной консистенцией, руккола – пряно-острой. Все эти условия соблюдаются в ресторане «Шафран». Подается салат с уникальной заправкой на основе соуса «Бальзамико».

Тыквенный смузи

Мякоть тыквы издавна славится богатым набором полезных свойств, используемых в кулинарии, народной медицине и уходе за собой. А еще из нее можно приготовить вкуснейший витаминизированный тыквенный смузи – напиток с добавлением других овощей и фруктов. Тыквенная мякоть повышает гемоглобин, замедляет процессы старения организма и делает нас стройнее! В этом осеннем меню «Шафран» представляет свой вариант этого напитка – самый витаминный среди вкусных! Для тех, кто хочет зарядиться витаминами и укрепить свой иммунитет перед зимними холодами. Микс из свежей тыквы, банана, апельсина с добавлением пломбира!

Персик-фламбе

В «Шафране» вам предложат настоящие абхазские персики, глазированные фирменным сиропом. Подаются вам на стол с ореховым пралине и сливочным пломбиром. Перед подачей фламбируются коньяком (по желанию гостя). Процесс фламбирования является одним из самых изысканных и эффектных приемов, используемых современными профессиональными поварами. Само слово переводится как «сгорание». Суть приема заключается в кратковременном обжиге на огне готового блюда. Причем катализатором для процесса горения являются, как правило, алкогольные напитки, которые быстро вспыхивают, ярко горят, но быстро затухают. В зависимости от основных компонентов блюда в качестве горючего чаще всего используют бренди, коньяки и ром. Приготовленная пища сохраняет мягкий аромат используемого спиртного напитка. А еще яркое, но быстро сгорающее пламя обеспечивают блюду мягкую и хрустящую корочку.

Капучино с восточной халвой

Халва – одна из самых популярных восточных сладостей. Разве можно с чем-то перепутать эту сладость с насыщенным вкусом и маслянистой консистенцией? На самом деле халва является одним из самых древних десертов и была изобретена там же, где зародились первые цивилизации – на Востоке. В «Шафране» гостям предлагают попробовать необычное сочетание, микс Европы и Азии – капучино с восточной халвой и жареными семечками по фирменному рецепту.