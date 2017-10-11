9 неизвестных фактов о любимой «Торгушке»

В Волгограде даже дети знают, что за самой красивой одеждой, удобной обувью, подарками для близких и хорошим настроением нужно отправляться только в Ворошиловский торговый центр. Стоя в примерочной, делая забавные фотографии на фоне новых украшений или сидя в кафе, сложно поверить, что любимому торгово-развлекательному комплексу в этом году исполняется 42 года!

Фото: архив ВТЦ

Мы с трудом уже можем представить родной город без ВТЦ. А наши бабушки помнят, что когда-то на этом месте были жилые дома и даже церковь. Только в 1975 году началось возведение торгового здания. И это навсегда изменило не только модную, но и культурную жизнь города. В первые годы своего существования комплекс был намного меньше, чем сейчас. Изначально планировалось объединить рынок, Дом быта и рестораны. Увы, прекрасная задумка так и осталась исключительно на бумаге.

Первое название — магазин «50», но очень скоро торговый комплекс сменил свое имя на «Ворошиловский универмаг»

Торговый центр в Ворошиловском районе всегда был тем местом, которое привлекало женщин со всего города. Люди знали: здесь можно купить все. Галантерея, трикотаж, одежда, обувь, хозяйственные товары – широкий ассортимент и достойное качество. Все модницы Волгограда одевались только здесь и с нетерпением ждали новых завозов. Девушки даже перестали спрашивать, где подружка приобрела эту модную юбку. Ответ был очевиден: конечно же, в «Ворошиловском»!

Фото: архив ВТЦ

Наступивший XXI век требовал перемен и в облике, и в структуре управления торгового центра. Это были тяжелые времена для ВТЦ. Предприятие пришло в запустение, внешний вид и внутреннее убранство не соответствовали новым реалиям. 2001−2002 годы стали для Ворошиловского торгового центра поворотными – началась глобальная реконструкция. Удивительно, но почти все время, пока шла стройка, торговый центр работал и обслуживал покупателей. Перерыв был только во время второго этапа стройки, в 2006–2007 годах, когда из-за масштабных изменений пришлось приостановить работу комплекса на год. Именно в то время ВТЦ начал приобретать привычный нам облик. Несмотря на перемены во внешнем виде, «Ворошиловский» старался сохранить в себе все то, за что его так любили покупатели, – душевный подход, модные новинки, качественный выбор и возможность купить товары на любой вкус и достаток. И поток посетителей не прекращался даже в авральном режиме работы!

 

В 2011 году пост генерального директора Ворошиловского торгового центра заняла Надежда Васильева. Женский взгляд сразу же подметил некоторые детали, над исправлением которых трудились больше трех лет. Много внимания стало уделяться внешнему виду помещений. Ведь женщины так любят все красивое! Появились магазины с большим количеством зеркал, тщательно продуманным освещением. На стенах в коридоре были развешаны картины и фото, а световые и бумажные инсталляции и сегодня заставляют замирать от восторга. Каждое помещение – не важно, магазин это, туалетная комната или коридор между отделами – подвергается тщательной уборке. Ни соринки, ни пылинки! Мужчины, конечно, мало уделяют внимания подобным вещам, но зато мы, женщины, знаем, каких усилий стоит привести каждый уголок такого огромного здания в надлежащий вид. И действительно – три года ушло на то, чтобы превратить обыкновенное торговое помещение в райский уголок для каждой модницы.

Фото: архив ВТЦ

С 2014 года Ворошиловский торговый центр является архитектурным символом Волгограда. Уникальный стеклянный фасад произвел на экспертов портала Lenta.ru неизгладимое впечатление, которое и заставило включить центр в список новых достопримечательностей города. Ворошиловский торговый центр дважды – в 2014 и 2016 годах – получал престижную награду в области торговых комплексов, которую можно сравнить с премией «Оскар» в кинематографе. Он оказался лучшим среди 60 объектов из 25 городов разных регионов России. Премия RCSC Awards присуждается в нескольких номинациях и является признанием лучших стандартов в области управления и организации торговых процессов. В жюри входят топ-эксперты из различных областей, связанных с организацией и продвижением торговых центров. Критерий и символ премии – счастливый покупатель!

Философия Ворошиловского торгового центра очень простая – начните с себя!

Фото: архив ВТЦ

Команда ВТЦ – люди, которые очень давно работают в коллективе центра, но продолжают развиваться сами и вкладывать свои новые знания в развитие комплекса. Наблюдается преемственность поколений, многие сотрудники, ушедшие на пенсию или на другое место работы, продолжают поддерживать теплые отношения с нынешним руководством. Каждый стремится сохранить и приумножить душевную атмосферу, бережное отношение к посетителям и самому торговому центру, который многие воспринимают как второй дом. И, конечно, такое отношение не может не передаваться гостям ВТЦ. Для многих волгоградцев посещение Ворошиловского торгового центра давно стало семейной традицией.

Фото: Getty Images

В 2017 году ВТЦ празднует свой 42-й день рождения. Несмотря на свой возраст, это один из самых динамично развивающихся торговых центров. Именно здесь начинают свой путь многие молодые волгоградские предприниматели и открывают магазины известные российские и зарубежные бренды. Сезон скидок и акций, кажется, не заканчивается никогда. И по-прежнему за самыми модными новинками покупатели со всего города приезжают именно сюда. Когда-то мамы наряжали здесь себя и своих дочек, а сегодня подросшие девочки сами с удовольствием приводят сюда своих детей.

 

За прошедшие годы ВТЦ стал не только торговым, но и развлекательным комплексом, который любит удивлять своих посетителей. Он является площадкой для проведения масштабных праздников на Новый год, Масленицу, День всех влюбленных и 8 Марта. Лучшие декораторы города трудятся над оформлением торгового центра, стараясь подловить модные тренды и настроение волгоградцев. И каждый раз новые украшения вызывают настоящий аншлаг! Люди, зайдя в торговый центр, первым делом фотографируются на фоне этой необыкновенной красоты, а потом делятся своими фото в соцсетях. Кстати, убранство торгушки меняется четыре раза в год и никогда не повторяется. Посетители спешат в ВТЦ не только за покупками, но и за качественным досугом. Здесь каждый найдет развлечение по душе. Кто-то страется именно в торгушке посмотреть кинопремьеру, уютно расположившись в залах, оборудованных по последнему слову техники. Кто-то приходит, чтобы встретиться и пообщаться с друзьями в одном из многочисленных кафе. В ВТЦ есть уголок, который так любят дети и мамочки, – игровые комнаты, салон красоты и магазины для маленьких модниц и модников. Послушать живую музыку, сыграть в бильярд, сделать маникюр – и все это в пределах одного здания. Максимум развлечений за минимум времени и по оптимальной цене.

 

Сегодня Ворошиловский торговый центр – место, где проходят масштабные концерты: на открытие ТЦ приезжал певец Валерий Сюткин, а в последние годы осенью на сцене проходит яркое шоу с участием модного стилиста и телеведущего Александра Рогова. Фоторепортаж с финала шоу «Время перемен», который состоялся 7 октября 2017 года, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Видео здесь Предупредительность и благожелательность торгушки видна во всем. Газоны и цветочные клумбы всегда в безупречном состоянии – никто не жалеет времени и средств на приятное окружение для посетителей. В здании находится многуровневая парковка, так что вам не придется беспокоиться о своем автомобиле. Кажется, что все это мелочи. Но именно внимание к каждой детали отличает ВТЦ от множества других комплексов. И все это делает Ворошиловский торговый центр любимым местом отдыха для больших семей, влюбленных парочек, шумных компаний друзей и деловых людей.

И так будет еще очень много лет, ведь 42 – это только начало!