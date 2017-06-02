Афиша Саратова: 10 лучших развлечений с 5 по 11 июня

Увидеть звезд Comedy Club, побывать на бесплатном мастер-классе для детей или узнать, кто быстрее всех соберет кубик Рубика, – все это и многое другое в дайджесте Woman's Day.

Конкурс «Миссис Россия – Европа – Вселенная – 2017»

Фото: Getty Images

8 июня в 18:00 в развлекательном комплексе «Росинка» (г. Энгельс, ул. Российская, 52 а) пройдет один из самых ярких конкурсов красоты. Организатор – модельное агентство «Хрустальная корона» – докажет всем, что миссис – это не просто замужняя женщина с детьми, а прекрасная леди. Вы сможете увидеть 20 лучших претенденток на корону и первыми узнать имя победительницы.

Цена билета: ₽500−1000.

Тел. 8 (8453) 54−55−55.