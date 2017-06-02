Ак чәчәкләр – 2017: кто станет врачом года

Накануне Дня медика в Казани назовут имена героев в белых халатах. Тех, кто каждый день борется за жизнь своих больших и маленьких пациентов. Тех, кто однажды дав клятву Гиппократа, ни разу ее не нарушил.

В третье воскресенье июня российские врачи отмечают свой профессиональный праздник – День медика. В Татарстане уже стало доброй традицией накануне отмечать его в торжественной обстановке и вручать особую премию наиболее выдающимся работникам отрасли здравоохранения республики.

Премия «Ак чәчәкләр» («Белые цветы» – тат.), названная в честь одноименного романа классика татарской литературы Абдурахмана Абсалямова, главным героем которого был врач, вручается медикам Татарстана уже в десятый раз. В этом году у конкурса первый большой юбилей.

Вести церемонию приглашают известных людей. Частым гостем на ней бывает Елена Малышева, телеведущая, терапевт, педагог, доктор медицинских наук, профессор.

На премию выдвигаются сотни участников со всей республики по пяти основным номинациям: «Врач года», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года», «Уникальный случай» и внеконкурская «Легенда здравоохранения». Но в финал проходят лишь по три участника.

Портал Woman’s Day предлагает вам выбрать своего победителя в онлайн-голосовании «Ак чәчәкләр – 2017».

Ильсур Шаймарданов. РКОД

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ)

Заместитель главного врача по медицинской части, главный специалист по паллиативной помощи МЗ РТ

Номинация: Врач года

Он разработал проект модернизации паллиативной медицинской помощи в Татарстане. Сегодня выполняет все виды операций при злокачественных новообразований брюшной полости, органов забрюшинного пространства, молочной железы и кожи и участвует в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Научно обосновал отказ от послеоперационной лучевой терапии при раке почки.

Тамара Кошаева. Детская городская поликлиника № 3

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Набережные Челны)

Врач-педиатр кабинета пренатального воспитания

Номинация: Врач года

В 2003 году в поликлинике по ее инициативе был разработан и внедрен новый проект «Пренатальная педиатрия». В его основе профилактическая работа участковых врачей-педиатров и участковых медицинских сестер с беременными женщинами. Позднее подобные кабинеты открылись в других поликлиниках. Опыт взяли на вооружение не только по всей республике, но и в других регионах России.

Игорь Малков. КГМА

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Казанская государственная медицинская академия)

Заведующий кафедрой хирургии

Номинация: Врач года

Успешно сочетает педагогическую деятельность с клинической, научной и общественной работой. Высококвалифицированный хирург, который выполняет наиболее сложные хирургические вмешательства при заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной области и кишечника. Им разработаны и успешно применяются лапароскопические методы лечения больных с распространенным перитонитом, перфоративной дуоденальной язвы, панкреонекрозом, предложены новые подходы в хирургии острой кишечной непроходимости, больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж, хронического нарушения дуоденальной проходимости, эффективные способы эндоскопического гемостаза, коррекции желчеоттока, прогнозирования и профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений. Под его руководством на базе ГКБ № 7 проводятся клинические исследования по изучению эффективности новых фармакологических препаратов. Созданное им ирригационно-аспирационное устройство «БРЮСАН» серийно выпускается НПФ «Эндомедиум». В 1995 году впервые в России он успешно выполнил лапароскопическую холедоходуоденостомию у больной с осложненный формой желчнокаменной болезни.

Зульфия Хайрутдинова. Детская горбольница с перинатальным центром

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Нижнекамск)

Участковый врач-педиатр

Номинация: Лучший врач первичного звена

Ее участок – один из лучших в поликлинике. За время ее работы не зарегистрировано ни одного случая младенческой и детской смертности! За последние годы среди ее пациентов уменьшилась общая и инфекционная заболеваемость, снизились показатели по инвалидности, растет процент охвата беременных женщин дородовым патронажем. Большое внимание в своей работе Зульфия Хайрутдинова уделяет оздоровлению часто болеющих детей. Совместно со специалистами «Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (г. Пермь) разработала и внедрила в практику комплексную программу по оздоровлению для часто болеющих и ослабленных детей в промышленных городах с неблагоприятной экологической обстановкой.

Елена Голубицина. Станция скорой медицинской помощи

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Казань)

Заведующая подстанцией № 8, по совместительству врач скорой медицинской помощи

Номинация: Лучший врач первичного звена

Прошла путь от врача выездной бригады скорой помощи, врача бригады интенсивной терапии, старшего врача до заведующей подстанции. Совмещала работу в выездной бригаде сначала с работой врачом-кардиологом в ГКБ№ 7, затем врачом-кардиологом в отделении острого инфаркта МКДЦ. Владеет методами реанимации и интенсивной терапии на догоспитальном этапе как у детей, так и у взрослых, что приводит к успешным реанимациям и спасению жизни людей.

Ландыш Мерсияпова. Чистопольская ЦРБ

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Чистополь)

Врач общей практики поликлиники

Номинация: Лучший врач первичного звена

Показатели заболеваемости на ее участке ниже средних значений по району. Она старается максимально привлечь взрослое население к прохождению диспансеризации. Об особой заботе врача о пациентах говорят и стабильно низкие показатели смертности и отсутствие запущенных случаев онкопатологии.

Резеда Замалиева. ГКБ № 7

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(ГАУЗ «Городская Клиническая больница № 7»)

Старшая медицинская сестра неврологического отделения для лечения больных с ОНМК

Номинация: Медицинский работник года

В лечении инсультных пациентов очень важное место занимает уход. Это и создание комфорта, и благополучный климат, и бережное отношение медперсонала. Резеда Замалиева освоила эту «науку об уходе за пациентами» с первых дней своей работы в неврологическом отделении. В 2013 году ее, как одного из самых перспективных работников больницы, направили в одну из ведущих клиник США на стажировку по организации сестринского процесса согласно мировым стандартам. Опыт зарубежных коллег она внедрила в работу своего отделения: здесь освоили новую модель реабилитации с интенсивным сестринским уходом, метод стабилотренинга с биологически обратной связью, которая повышает эффективность реабилитации в острый период инсульта.

Голия Закирова. РКИБ

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ РТ»)

Палатная медицинская сестра Отделения патологии новорожденных и недоношенных детей

Номинация: Медицинский работник года

В больницу она пришла работать сразу после медучилища и всю свою жизнь посвятила лечению и уходу за маленькими пациентами. Отделение, где она работает, единственное в Татарстане, оказывающее помощь новорожденным детям с инфекционной патологией с первых часов жизни. Голия – медицинская сестра, которая одна из первых приняла на себя ответственность за лечение, вскармливание и выхаживание первых детей, рожденных от родителей с ВИЧ-инфекцией, и воспитании их до возраста четырех-пяти лет. Эти малыши росли на ее руках и были для нее «своими» детьми. Их она одаривала лаской и вниманием, готовила к проживанию в семье. Участвовала в процессе адаптации детей и усыновителей.

Алевтина Цыганова. Верхнеуслонская ЦРБ

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(Верхний Услон)

Заведующая Никольским фельдшерско-акушерским пунктом

Номинация: Медицинский работник года

За последние три года на ее участке не отмечено ни одного случая детской и материнской смертности, родов на дому. Нет и жалоб от населения. У заведующей свой особый подход в профилактической работе с населением. Она всегда находит общий язык с пациентами, активно работает с группами риска, не допуская развития осложнений.

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РКОД

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»)

Андрей Рудык – врач-онколог онкологического отделения № 5 (опухолей головы и шеи)

Михаил Бурмистров – врач-онколог онкологического отделения № 2 (2 хирургическое торакальное)

Том Шарапов – врач-онколог онкологического отделения № 2 (2 хирургическое торакальное)

Лейла Гайнутдинова – врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии № 1

Номинация: Уникальный случай

В декабре 2015-го в онкодиспансер обратилась 32-летняя уфимка. На родине ей поставили диагноз Местнораспространенный Са шейного отдела пищевода T4N0M0. В хирургическом лечении ей отказали, объяснив, что опухоль растет. Женщина надежды не теряла и отправилась в Татарстан. Здесь ее дообследовали. Врачи подозревали продолженный рост опухоли шейного отдела пищевода с локализацией опухоли вблизи устья пищевода, без перехода на гортаноглотку. И приняли единственное возможное на тот момент решение – оперировать. Операция ларингосохранная, во время которой впервые выполнен трансоральный механический шов между аутотрансплантатом и глоткой циркулярным ушивающим швом, без наложения трахеостомы. В итоге у пациентки сохранены функции голоса, дыхания и питания естественным путем. Она может спокойно жить и работать.

ДРКБ

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»)

Наиль Акрамов – руководитель группы, руководитель Центра детской урологии-андрологии РТ, главный внештатный детский специалист уролог-андролог МЗ РТ, врач-детский хирург-уролог «ДРКБ МЗ РТ», член правления межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов России (МООДУА), профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, доктор медицинских наук, высшая квалификационная категория

Айдар Закиров – врач-детский хирург урологического отделения ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», кандидат медицинских наук, член межрегиональной общественной организации детских урологов-андрологов России (МООДУА), ассистент кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России

Ильсия Осипова – заведующий онкогематологическим отделением, врач-гематолог ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», высшая квалификационная категория

Гузаль Закирова – врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 1 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», вторая квалификационная категория

Номинация: Уникальный случай

Случай оказался уникальным не только для России, но и для мировой практики. В декабре 2011 года в молодой семье на свет появился второй ребенок. Но вскоре оказалось, что с сыном не все в порядке: у маленького пациента обнаружилась не только сложнейшая форма онкозаболевания (двухсторонняя нефробластома), но и грубое нарушение формирования пола. Лечение такого сочетания заболеваний не описано в международной литературе. А вероятность рождения ребенка с подобной патологией составляет около 1 на 10 млн новорожденных. При этом количество осложнений каждой патологии в отдельности составляет более 50%, а летальность достигает ужасающих 50%. Группа врачей провела ряд наисложнейших операций по спасению жизни ребенка, победив рак и восстановив репродуктивную систему малыша. Сначала семимесячному мальчику удалили огромную опухоль почки (520 грамм – около 10% общего веса ребенка). Еще через 8 месяцев врачи обнаружили новую опухоль. И снова началась борьба за жизнь и здоровье малыша. Через год стало ясно, что со злокачественной онкологической патологией у ребенка удалось справиться. Начался этап пластических операций по восстановлению половых органов у ребенка. В итоге мальчик остался жив и успешно развивается в соответствии с возрастом. Занимается в музыкальной школе, посещает бассейн, талантливо рисует. Через год этот мужественный малыш пойдет в первый класс.

БСМП

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны)

Рамис Якубов – заведующий отделением, врач-сердечно-сосудистый хирург

Алексей Соловьев – заведующий отделением, врач-хирург

Василь Фазылов – заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог

Ильфат Валиуллин – врач-хирург

Номинация: Уникальный случай

31 мая 2016 года 26-летний челнинец по праву может назвать своим вторым днем рождения. В этот день он попал в жуткую аварию на своем мотоцикле. Врачи диагностировали у мужчины сразу «букет» травм: множественный перелом костей таза, забрюшинная гематома малого таза, разрыв прямой кишки и мочевого пузыря. Плюс травматический шок II степени и геморрагический шок II степени. При таком диагнозе в 75% случаев шансов на выживание нет… Череда операций, интенсивное лечение. Три месяца за жизнь пациента боролась высококвалифицированная команда специалистов. Врачи оперативно поставили диагноз, правильно определились с тактикой дальнейшего ведения пациента, применили самые современные медицинские технологии. Пациент ушел из клиники на своих ногах. Дома его ждали жена и двое ребятишек.

Раиса Петровна Гуслякова. РКБ МЗ РТ

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

(ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»)

Заместитель главного врача по медицинской части

Номинация: Легенда здравоохранения

Раиса Петровна – профессионал своего дела, многогранная личность, внесшая огромный вклад в развитие практической и организационной работы по совершенствованию деятельности клинических отделений терапевтического профиля и вспомогательных служб больницы, обеспечивая их взаимодействие и работоспособность.

В системе здравоохранения Российской Федерации проработала 50 лет, из них 36 лет – в системе здравоохранения Республики Татарстан, в том числе 33 года в должности заместителя главного врача по медицинской части государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан». Врач-терапевт высшей квалификационной категории, экстраординарный профессор Казанского государственного медицинского университета, Заслуженный врач Республики Татарстан, Заслуженный врач Российской Федерации.

Правила голосования:

Победителя онлайн-голосования ждет приятный подарок от редакции Woman’s Day. Отдать свой голос за любимого врача можно до 15 июня до 17:00. Имя победителя голосования, по версии читателей портала WDay.ru, будет озвучено во время церемонии награждения победителей премии «Ак чәчәкләр-2017» 16 июня на сцене театра оперы и балета.

Чтобы проголосовать за понравившегося участника, просто нажми на его фото. Все! Твой голос принят!

Для мобильной версии:

Если у тебя в окне телефона на голосовании видно лишь одно фото, пролистай стрелкой справа до нужного тебе участника. Нажми на его фото. Все! Твой голос принят!

Выбери «Врача года-2017»! Ильсур Шаймарданов

Тамара Кошаева

Игорь Малков

Зульфия Хайрутдинова

Елена Голубицина

Ландыш Мерсияпова

Резеда Замалиева

Голия Закирова

Алевтина Цыганова

Коллектив РКОД

Коллектив ДРКБ

Коллектив БСМП

Раиса Петровна Гуслякова Выбери «Врача года-2017»! Опрос пройден: 73 раза 11,0% (8 человек) Ильсур Шаймарданов

2,7% (2 человека) Тамара Кошаева

9,6% (7 человек) Игорь Малков

0,0% (0 человек) Зульфия Хайрутдинова

0,0% (0 человек) Елена Голубицина

71,2% (52 человека) Ландыш Мерсияпова

0,0% (0 человек) Резеда Замалиева

0,0% (0 человек) Голия Закирова

0,0% (0 человек) Алевтина Цыганова

0,0% (0 человек) Коллектив РКОД

4,1% (3 человека) Коллектив ДРКБ

0,0% (0 человек) Коллектив БСМП

1,4% (1 человек) Раиса Петровна Гуслякова *Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут

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