Актеры сериала «Неизвестный» обожают детективы

Интервью

Исполнители главных ролей в проекте Евгений Пронин и Анастасия Стежко рассказали, кто из них верит в приметы и в чем кроется главная загадка сериала.

Начальница спецотдела – девушка с характером Фото: канал ТВ3

Главный герой сериала «Неизвестный» на ТВ3 Шагин не помнит своего прошлого, но может с невероятной скоростью усваивать любые объемы новой информации. Совершенно случайно он попадает в спецбюро – специальную группу, которая расследует особо сложные уголовные дела. С помощью своих феноменальных способностей помогает сотрудникам отдела раскрывать самые запутанные преступления. Роль Шагина играет Евгений Пронин, роль начальника следственной группы Евгении Пичугиной – Анастасия Стежко.

Женя, накануне съемок вы попали в аварию. Изменилась ли ваша жизнь после этого происшествия? Стали ли вы верить в приметы?

Я всегда полагался на себя, никогда не верил в кошек или колодезные люки. Но накануне съемок попал в аварию. После этого моя жизнь изменилась. Сейчас я больше задумываюсь о сиюминутности, о значении момента. Ведь в одну секунду все может измениться, оборваться... Ну и на приметы стал обращать внимание. Кстати, что касается поворотных судьбоносных моментов. Вышла смешная история. Перед началом съемок мы с Анастасией случайно пересекались в Питере – жили в одной гостинице. Я приехал на съемки в одном из проектов у Александра Котта.

При встрече Женя сказал: «Я тут снимаюсь в таком интересном проекте, но только главная героиня слетела». А я говорю: «Знаешь, меня тут позвали на один проект, я попробуюсь, посмотрим, что из этого выйдет». Каково же было удивление, когда мы поняли, что говорим об этом проекте и нас ждут совместные съемки!

Помимо вас кто еще претендовал на роль?

Я не владею этой информацией. Но полагаю, что претенденты были.

Что касается моей героини, то абсолютно точно знаю, что кастинг был очень большой. Более того, был отснят пилот, и съемки начинали с другой актрисой.

Не соврать бы, но до Анастасии я пробовался, наверное, с десятью актрисами. На мой взгляд, героиня должна была сочетать в себе жесткость и женственность. В Насте это есть в полной мере.

Мой персонаж оказался мне очень близким и понятным: и манера поведения, и внутренняя закрытость, где-то серьезность, где-то эмоциональность. Все сошлось! Если это твоя роль, то она тебя дождется. Видимо, это тот случай.

Анастасия, ваша героиня чертами поведения чем-то похожа на Калугину из фильма «Служебный роман»...

У нее похожая манера общения с подчиненными. Порой она может, грубо говоря, даже рявкнуть. У них есть общее: Пичугина так же защищается, как и героиня «Служебного романа». Это попытка скрыть за некой стеной свою женскую хрупкость, свои простые женские мечты. У Алисы Фрейндлих это так очаровательно получалось. Где же, как не у нее подсматривать и вдохновляться?

Нравится ли вам детективы? Кого из актеров считаете эталоном в этом жанре?

Если говорить про Шерлока Холмса, то Василия Ливанова сложно переиграть. Он был признан лучшим Холмсом и получил английскую премию. А если говорить про книги, то раньше я читал Александр Беляева и Роджера Желязны. У меня папа увлекался детективами. Пристрастил меня к Джеку Лондону, когда мне было лет 12. Жанр мне очень интересен.

Конечно, Шерлок Холмс, это классика. Когда читаешь, то понимаешь, насколько твой мозг работает ограниченно, и как сразу хочется максимально его задействовать. Я еще вспомнила про Эраста Фандорина в прекраснейших романах Бориса Акунина. Их очень интересно читать, я бы сказала, что они на уровне романов о Шерлоке Холмсе, но более приключенческие и романтизированные.

Верить или не верить Шагину? Фото: канал ТВ3

Что должен уметь современный актер?

Он должен быть абсолютным универсалом.

Сейчас очень быстро меняется картинка, очень быстро происходит действие на экране, и актеру, в принципе играть не нужно (смеется. – Прим. ред.).

Вообще, нужно наслаждаться, когда живые актеры существуют в кадре, пока нас не стали отрисовывать.

Согласна. Думаю, что это вопрос времени (смеется. – Прим. ред.).

О чем ваш сериал?

Здесь каждый зритель найдет что-то для себя. Это проект об взаимоотношениях с самим собой, о взаимоотношениях с друг другом. В нем выстроена мощная детективная линия, а главная загадка сериала – главный герой Шагин. Он как ребенок, который познает мир. Никто не знает, каким может стать тот или иной человек, когда теряет прошлое. Что он ощущает? Кем он был? Кто его родственники? Есть ли у него дети? Задача моего героя – найти потерянные воспоминания, понять, кто он – преступник или нет, хороший или плохой.

Моя героиня в силу своего опыта сразу воспринимает Шагина как большую угрозу, как преступника. Только потом, когда он раскрывается, она понимает, что не все так просто. Все как в жизни. Если говорить про основную мысль, то это поиск, попытка разобраться, что скрывает человек, как могут меняться чувства окружающих к нему. Для моей героини главный вопрос – это вопрос доверия.

То есть у каждого героя своя задача?

Конечно. Например, Шагину нужно во что бы то ни стало узнать свое прошлое. Каждый раз, когда замыкается круг людей, которые могли бы дать ему информацию, он это переживает очень драматично. Он понимает, что это тупик. Нужно искать дальше то звено, которое может помочь пролить свет на его прошлое.

А двери все закрываются и закрываются, становится все страшнее и страшнее. Теряешь последний винтик в этой запутанной истории…

Анастасия, ваша героиня максималистка, стремится доказать, что она лучшая в мужской профессии. На ваш взгляд, это правильная позиция для женщины? Или женщине проще подчиняться?

Это не вопрос правильности или неправильности. Это характеристика личности. У нас с вами у всех есть свои особенности. У Пичугиной – синдром отличницы, с которым она живет всю жизнь. Это не плохо, не хорошо, это обстоятельство, которое дает определенные бонусы — трудоспособность и профессионализм. Но это и ее проблема, с которой она пытается справиться.

Как вам кажется, возможность забыть прошлое – это хорошо или плохо? Если бы с вами такое произошло, вы бы предпочли восстанавливать прошлые связи или начать жизнь с чистого листа?

Я в своей жизни ни о чем не жалею, поэтому и забывать ничего не хочу. Из каждой ситуации нужно делать выводы и идти дальше.

У каждого из нас есть определенный опыт, который проще было бы забыть, или ситуации, с которыми нам сложно справиться. Самое простое – забыть, взять и начать все с чистого листа. Это проще и легче. Но пока мы ту или иную ситуации не проживем, пока мы ее не осознаем, она будет возвращаться бумерангом. Воспоминания – это и есть наш опыт. И внутренне старше мы становимся только это осознавая.

1 / 3 Во весь экран Фото: канал ТВ3

Фото: канал ТВ3

Фото: канал ТВ3

Сериал «Неизвестный» на ТВ-3 с понедельника по четверг в 19:30.

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