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Актрисы «Реальных пацанов» победили в шоу «Где логика?»

В игре «Где логика?» на канале ТНТ Зоя Бербер и Мария Шекунова одержали победу над резидентами Comedy Club со счетом 6:4.

«Реальные пацанки» и актеры Comedy Club Дмитрий Кожома и Иван Пышненко открыли новый сезон игры. На съемочной площадке между соперниками разразилась настоящая интеллектуальная дуэль. Как и полагается соперничающим сторонам, не обошлось и без выпада противника. «Мне нравится у Зои фамилия, – сказал вдруг Кожемяка. — Вы не делаете сейчас бытовую технику? Просто очень подходит фраза «Немецкое качество. Бербер». «Нет, – парировала Зоя. — Я работаю по дереву сейчас». «И про фамилию Бербер спрашивает человек с фамилией Кожемяка!» – с иронией подвел итог шутке ведущий Азамат Мусагалиев.

Где логика?
«Симпатично!» – удивились награде актрисы.
Фото: канал ТНТ

Во время игры девушки показали такой блестящий уровень, что шутить над «пацанками» молодые люди просто не успевали. Правда, первый тур Зоя и Маша проиграли. Нужно было догадаться, что объединяет три, на первый взгляд, совершенно бессвязных по смыслу картинки. Девушки были близки к правильным ответам, но их все время опережали Иван и Дмитрий. Зато второй тур выиграли актрисы. Задания касались фильмов и мультфильмов, скрывающихся за картинками. Девушки быстро сориентировались и назвали «Людей в черном», «Джентльменов удачи», «Мою прекрасную няню» и другие. Парни же отгадали лишь один фильм.

В третьем раунде «Бой с тенью» парни опять опередили девушек. По силуэту на картинке нужно было угадать, что за популярный человек скрывается за изображением. Зато итоговый логический бой опять лучше дался «реальным пацанкам». По предлагаемым фотографиям нужно было назвать устойчивые выражения, фразы из песен или поговорки. Победа досталась актрисам «Реальных пацанов». Они победили со счетом 6:4. В награду девушки получили железную гирю в виде кубика-рубика, которая ассоциируется у создателей игры с понятием «железная логика».

Где логика?
«Но мы-то ничем не хуже!»
Фото: канал ТНТ

Кстати, актеров «Реальных пацанов» все чаще и чаще можно увидеть на экране в фильмах, шоу, а теперь и в спортивных новостях. Так, Зоя Бербер этим летом начала вести передачу «Спортивный момент» на канале «Москва 24» с участником КВН Герой Гигашвилли. Каждая серия передачи посвящена разным видам спорта. В настоящее время Зоя готовится к репортажу о конькобежном спорте и осваивает его азы на себе.

Зоя Бербер Реальные пацаны
Зоя Бербер Реальные пацаны
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Фото: @zberberr
Фото: @zberberr
За кадром: 35 забавных снимков «Реальных пацанов»
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#Пермь#Реальные пацаны#Зоя Бербер#Мария Шекунова#ТНТ
10 октября 2017Ольга Якунчева
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