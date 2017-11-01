Александр Филиппенко: «Нужно уметь выдергивать себя из розетки»

– Немного не так было. Я просто на детей никогда не давил. Хотя в Саше я какое-то время видел актрису. Помню, во время круизов сидим все за большим столом, и Сашенька, которой было лет 10, начинает анекдоты рассказывать. И все хохочут, хорошо уж ей больно это удавалось. А потом через год или два я вывел дочку на сцену и заметил, что рассказывать какую-то историю на большую публику ей уже столько удовольствия не приносит. Не стал на эту тему с ней говорить, к чему-то подталкивать… У нее другой талант – языки и умение с любым человеком наладить контакт. Когда мы были в Америке, я видел, как она общается с людьми и как они к ней тянутся. Помню, я ее так заболтал своими расспросами, что она чуть на паром не опоздала. Я тут же начал вызывать такси, искать машину. А оказалось, в этом месте так было делать не положено. Приехала полиция. Так она им не только все объяснила, а еще и уговорила с мигалками ее до парома довезти. Такое умение – тоже талант.