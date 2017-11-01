Александр Филиппенко: «Нужно уметь выдергивать себя из розетки»

– Как будто только вышел из бани. Я не шучу, ощущение, будто родился заново. И этому есть объяснение. Всякий раз, когда люди аплодируют, происходит обмен энергией. Вот я же следую на сцене сюжету авторов-классиков. И эмоции уже заложены в самих строках. Я же их проживаю и отправляю в зал. А зрители, прочитавшие афишу, тоже пришли максимально открытыми, настроенными на определенные эмоции. Эти две энергии соединяются, и получается то, что мы зовем спектаклем.
– В актере же живут два человека: актер-образ и актер-гражданин. И когда образ актера переполняет и он начинает душить Дездемону, актер-гражданин контролирует, чтобы тот ее не задушил. Поэтому дома я совсем другой человек. Как я это называю, надо уметь выдергивать себя из розетки.
Три стула для одного артиста
– Не то что не доверяю. Просто так сложилось. Саша окончила МГИМО, знает в совершенстве два языка… И коммуникация – это ее стихия. Она знает весь мой репертуар. И если по ходу спектакля мы что-то меняем, то я даю ей специальный знак: мол, Саш, давай не 13-й номер, а 23-й, и она понимает.А жена (вторая жена актера – Марина Ишимбаева. – Прим. «Антенны») у меня – потомственный режиссер. И она помогает мне в организационных делах. Нужно, например, мне произнести одноминутную речь на телевидении, прошу ее уместить мое получасовое разглагольствование в несколько фраз. Мариша договаривается о всех моих гастролях, а то бывают такие продюсеры, которые отправят тебя на другой конец света, а потом как хочешь, так и возвращайся. И о деньгах еще вдобавок сам веди переговоры. У нас этим занимается Мариша, и мне остается запомнить две вещи: на какой машине меня заберут из дома и на какой вернут обратно.
– Я их просил, когда снимался в сериале «Бедная Настя». Это превратилось в какую-то шутку обо мне, а на самом деле все просто: один стул, чтобы сесть, второй – повесить пиджак и третий – положить текст. А как же еще? Я не требую гранд-отелей и суперлюксов, мне нужно немного места, но пусть оно будет только моим.
Путь от рок-музыканта до человека в галстуке
– У сына была известность в 2000-х, когда он выступал в рок-группе, и я этим гордился. Даже в разговорах, когда упоминал его, часто говорил: «мой знаменитый сын». Но сейчас у него другие интересы. Он окончил ГИТИС по специальности «режиссер музыкального театра». Работает в крупном рекламном агентстве, занимается музыкальной рекламой и похож больше на офисного клерка. Но я думаю, это нормально, что он прошел свой путь от рок-музыканта до человека в галстуке. Более того, сын Паштета уже поступил в университет изучать менеджмент. Вот я ему книгу Карнеги купил, везу, пусть почитает.
– Немного не так было. Я просто на детей никогда не давил. Хотя в Саше я какое-то время видел актрису. Помню, во время круизов сидим все за большим столом, и Сашенька, которой было лет 10, начинает анекдоты рассказывать. И все хохочут, хорошо уж ей больно это удавалось. А потом через год или два я вывел дочку на сцену и заметил, что рассказывать какую-то историю на большую публику ей уже столько удовольствия не приносит. Не стал на эту тему с ней говорить, к чему-то подталкивать… У нее другой талант – языки и умение с любым человеком наладить контакт. Когда мы были в Америке, я видел, как она общается с людьми и как они к ней тянутся. Помню, я ее так заболтал своими расспросами, что она чуть на паром не опоздала. Я тут же начал вызывать такси, искать машину. А оказалось, в этом месте так было делать не положено. Приехала полиция. Так она им не только все объяснила, а еще и уговорила с мигалками ее до парома довезти. Такое умение – тоже талант.
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