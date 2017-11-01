ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Александр Филиппенко: «Нужно уметь выдергивать себя из розетки»

В кино он чаще всего играет коварных персонажей. А в жизни актер – любящий муж, папа и дедушка.
– Недавно на Шестом забайкальском международном кинофестивале в Чите вы представили свой новый спектакль «Как я стал злодеем». Я была свидетелем того, как зал вам хлопал стоя. Интересно, что чувствуете в такие моменты?
Александр Филиппенко

– Как будто только вышел из бани. Я не шучу, ощущение, будто родился заново. И этому есть объяснение. Всякий раз, когда люди аплодируют, происходит обмен энергией. Вот я же следую на сцене сюжету авторов-классиков. И эмоции уже заложены в самих строках. Я же их проживаю и отправляю в зал. А зрители, прочитавшие афишу, тоже пришли максимально открытыми, настроенными на определенные эмоции. Эти две энергии соединяются, и получается то, что мы зовем спектаклем.

Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/PhotoXPress.ru
– А покидая зал, хочется эмоционального продолжения? Или, наоборот, тишины дома?
Александр Филиппенко

– В актере же живут два человека: актер-образ и актер-гражданин. И когда образ актера переполняет и он начинает душить Дездемону, актер-гражданин контролирует, чтобы тот ее не задушил. Поэтому дома я совсем другой человек. Как я это называю, надо уметь выдергивать себя из розетки.

Три стула для одного артиста

– С вами работает на гастролях дочь Саша, а ваш директор – жена. Работаете с близкими, потому что не доверяете чужим?
Александр Филиппенко

– Не то что не доверяю. Просто так сложилось. Саша окончила МГИМО, знает в совершенстве два языка… И коммуникация – это ее стихия. Она знает весь мой репертуар. И если по ходу спектакля мы что-то меняем, то я даю ей специальный знак: мол, Саш, давай не 13-й номер, а 23-й, и она понимает.А жена (вторая жена актера – Марина Ишимбаева. – Прим. «Антенны») у меня – потомственный режиссер. И она помогает мне в организационных делах. Нужно, например, мне произнести одноминутную речь на телевидении, прошу ее уместить мое получасовое разглагольствование в несколько фраз. Мариша договаривается о всех моих гастролях, а то бывают такие продюсеры, которые отправят тебя на другой конец света, а потом как хочешь, так и возвращайся. И о деньгах еще вдобавок сам веди переговоры. У нас этим занимается Мариша, и мне остается запомнить две вещи: на какой машине меня заберут из дома и на какой вернут обратно.

Я просил три стула, когда снимался в сериале «Бедная Настя», но это уже превратилось в какую-то шутку обо мне
– А что за история с тем, что вам в гримерке обязательно нужно три стула?
Александр Филиппенко

– Я их просил, когда снимался в сериале «Бедная Настя». Это превратилось в какую-то шутку обо мне, а на самом деле все просто: один стул, чтобы сесть, второй – повесить пиджак и третий – положить текст. А как же еще? Я не требую гранд-отелей и суперлюксов, мне нужно немного места, но пусть оно будет только моим.

В сериале «Бедная Настя» с актрисой Анной Табаниной
Фото: кинокомпания «Всемирные Русские Студии»

Путь от рок-музыканта до человека в галстуке

– А ваш сын Павел чем занимается сейчас? Помню, когда он был солистом одной музыкальной группы, вас даже звали «папа Паштета».
Александр Филиппенко

– У сына была известность в 2000-х, когда он выступал в рок-группе, и я этим гордился. Даже в разговорах, когда упоминал его, часто говорил: «мой знаменитый сын». Но сейчас у него другие интересы. Он окончил ГИТИС по специальности «режиссер музыкального театра». Работает в крупном рекламном агентстве, занимается музыкальной рекламой и похож больше на офисного клерка. Но я думаю, это нормально, что он прошел свой путь от рок-музыканта до человека в галстуке. Более того, сын Паштета уже поступил в университет изучать менеджмент. Вот я ему книгу Карнеги купил, везу, пусть почитает.

– В одном из интервью вы говорили, что специально старались выпячивать все тяготы актерской профессии, чтобы дети не пошли по вашему пути. Получается, сработало?
Александр Филиппенко

– Немного не так было. Я просто на детей никогда не давил. Хотя в Саше я какое-то время видел актрису. Помню, во время круизов сидим все за большим столом, и Сашенька, которой было лет 10, начинает анекдоты рассказывать. И все хохочут, хорошо уж ей больно это удавалось. А потом через год или два я вывел дочку на сцену и заметил, что рассказывать какую-то историю на большую публику ей уже столько удовольствия не приносит. Не стал на эту тему с ней говорить, к чему-то подталкивать… У нее другой талант – языки и умение с любым человеком наладить контакт. Когда мы были в Америке, я видел, как она общается с людьми и как они к ней тянутся. Помню, я ее так заболтал своими расспросами, что она чуть на паром не опоздала. Я тут же начал вызывать такси, искать машину. А оказалось, в этом месте так было делать не положено. Приехала полиция. Так она им не только все объяснила, а еще и уговорила с мигалками ее до парома довезти. Такое умение – тоже талант.

Никто не знает про Матильду: мы проверили, хорошо ли у россиян с историей
  • Подробнее
Елена Малышева: «Муж – моя противоположность»
  • Подробнее
12
Поделись с друзьями!
#Александр Филиппенко#интервью#выбор редакции
1 ноября 2017Кристина Десятова
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Ирина Кузнецова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет