Скандалы и перестановки: как снимали программу «Взгляд»

Тридцать лет назад, 2 октября 1987 года, вышел первый выпуск программы «Взгляд». Ее неоднократно закрывали за резкие высказывания. О самых необычных выпусках и эфирах из подполья вспоминает бывший ведущий передачи, руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов.

Кухня с глупостями

— Придумали «Взгляд» Эдуард Сагалаев, главный редактор программ для молодежи Центрального телевидения СССР, и его заместитель Анатолий Лысенко. У Толи была идея сделать программу, где ведущие выглядят как члены семьи, сидящие на кухне. В результате построили целую квартиру. А вот на кухне работали редко. В декорациях она стояла так высоко, что операторам трудно было там. Плюс пожарные в целях безопасности запретили подключать кухню к электричеству. Она знаменита только одной историей. Как-то раз к нам на эфир пришла настоящая британка, чтобы приготовить английский завтрак. Мы за это получили по башке от руководства, потому что страна голодала, а мы тут показали ветчину и шампиньоны.

Александр Любимов, Владислав Листьев и Дмитрий Захаров на съемках Фото: архив телекомпании «ВИD»

В то время на телевидении все читали по бумажкам, а тут появилась программа, где какие-то люди (первые выпуски вели Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Олег Вакуловский. — Прим. «Антенны»), которые и разговаривать-то плохо умеют, несут глупости в прямом эфире, перебивают друг друга. Я думаю, что вот это зрителей и подкупило. Плюс только у нас показывали западные клипы! Месяц или два мы выходили как вечерняя информационно-музыкальная программа. То есть без названия. Объявили конкурс на него среди зрителей. Но предлагали только весьма банальные и несостоятельные в творческом плане вещи, вроде звездочки и так далее. Название «Взгляд» в итоге придумал Эдик Сагалаев.

Гаденыши и любимые мальчики

Александр Любимов, Кира Прошутинская, Александр Масляков Фото: архив телекомпании «ВИD»

— У нас было две концепции. Первая – «собака с четырьмя ушами», то есть программа, которая удивляет, где все сюжеты о чем-то таком странном, неожиданном. А вторая – делать передачу, затрагивающую социальные, значимые вопросы. Где-то посередине и остановились. Сначала в эфир выходила безобидная музыка, какие-то забавные сюжеты. Мы увидели, что это работает, народ подсел, и потихонечку стали заводить другие темы. В 1987 году Горбачев освободил 140 диссидентов из тюрем и, в частности, Андрея Дмитриевича Сахарова – знаменитого ученого, который выступал за отмену смертной казни и был против войны в Афганистане. Первое интервью Сахаров дал «Взгляду». Я его ловил по всему городу, поймал и снял. Сам факт его появления на экране стал для страны шоком, ведь он семь лет был в ссылке. Помню выдающееся документальное кино Герца Франка о советских заключенных, которых приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Франк беседовал с ними накануне казни. В этих разговорах открывалась вся глубина трагедии людей. Конечно, они были преступниками, но людьми. Мы во «Взгляде» призывали к гуманизму, к пересмотру привычного отношения к людям как к винтикам машины, что, в сущности, и уничтожало наш народ десятилетиями. В марте 1988 года внутри Политбюро началась борьба – секретарь ЦК КПСС по идеологии Егор Кузьмич Лигачев бросил вызов Горбачеву, нас закрыли после пяти месяцев существования. Но редакция продолжала за программу бороться. Взяли новых ведущих из нашего коллектива – Володю Мукусева, Сережу Ломакина. Они, наверное, были не такие радикальные, как мы. Даже слова произносили как-то иначе. Но важно, что удалось отстоять саму программу «Взгляд». А 1 апреля 1988 года программу вел Александр Масляков. Мы с Димой Захаровым и Владиком Листьевым тогда три секунды были в эфире. Молча. Лысенко нас позвал, потому что телезрители уже начали волноваться. Пришло много писем, все спрашивали, куда мы делись. До этого многие зрители называли нас гаденышами, считали разрушителями, а когда нас убрали, стали писать: «Где же наши любимые мальчики?» Так, по крайней мере, вспоминал наш руководитель Толя Лысенко. Эти три секунды дали людям ощущение, что нас по крайней мере не расстреляли.

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