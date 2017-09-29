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Бесплатные курсы для мам в декрете и стартап для предпринимателей

Отпуск по уходу за ребенком – прекрасное время для познания чего-то нового. Часто именно в декрете женщина начинает задумываться: нравится ли ей нынешняя работа или пора переквалифицироваться и даже получить дополнительное образование.
Работа для мам в декрете
Фото: GettyImages

В Челябинской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015–2019 годы». Одним из направлений программы является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Работа для мам в декрете
Фото: GettyImages

Как принять участие в программе?

1. Обратитесь в центр занятости населения по месту жительства.

2. Возьмите с собой паспорт или документ, его заменяющий, свидетельство о рождении ребенка (детей), копию документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком.

3. Заполните заявление (образец можно взять в центре занятости или на сайте www.szn74.ru).

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Специалист службы занятости подберет профессию (специальность) с учетом ваших пожеланий, образования, профессиональной квалификации, срока окончания отпуска по уходу за ребенком.

Важно! Получение высшего или среднего профессионального образования по направлению службы занятости населения не предусмотрено. Обучение длится от 1 до 5 месяцев, в зависимости от выбранной специальности.

Женщины проходят переподготовку и повышение квалификации на курсах по профессиям: бухгалтер, повар, кондитер, медицинская сестра, фельдшер, закройщик, парикмахер, маникюрша, менеджер по персоналу, педагог дошкольного образования, фотограф, администратор, делопроизводитель, оператор ЭВ и ВМ (со специализацией) и др.

После обучения женщина может выйти из декрета на прежнее место работы либо попробовать себя в новой профессии на новом рабочем месте.

Работа для мам в декрете
Фото: GettyImages

Жангабулова Лилия, мама троих детей, проживает в п. Наровчатка Челябинской области. С 2011 года и до декретного отпуска работала инспектором в исправительной колонии Челябинской области.

«Находясь в отпуске, я задумалась о саморазвитии и возможной смене профессии. Для реализации задуманного я обратилась в Центр занятости населения Агаповского района. Инспектор предложил мне пройти обучение по новой профессии. Весной 2016 года я начала обучение по специальности „парикмахер“», — поделилась Лилия Нагашбаевна.

Обучение заняло около 4 месяцев, проходило в учебном центре «Бизнес и здоровье» г. Магнитогорска. Учащимся были предоставлены все необходимые для практических занятий материалы (шампуни, краски, ножницы). На практические занятия приходили клиенты, готовые довериться ученикам.

«После обучения ко мне стали обращаться друзья, соседи, знакомые с пожеланиями сменить свой имидж, сделать прическу на мероприятие, – рассказывает новоиспеченный парикмахер. – В настоящее время я уже вышла из декретного отпуска и продолжаю работать. Но после выхода на пенсию по стажу планирую открыть собственную парикмахерскую».

Но и это еще не все!

Граждане, обратившиеся в службу занятости и признанные безработными, могут получить госуслуги:

– по профобучению (получить профессию, необходимую для открытия своего дела и востребованную на рынке труда);

– по самозанятости (получить бесплатную консультацию и финансовую помощь от государства на оформление документов для открытия своего дела).

Также в Челябинской области действует новая подпрограмма до 2020 года по предоставлению субсидий инвалидам. Если инвалид решит открыть свое дело, ему предоставят субсидию в размере 67620 рублей. Это в сумме максимальное пособие по безработице за год. Субсидия компенсирует затраты на: приобретение основных средств, аренду офиса или производственного помещения, покупку лицензионного программного обеспечения и т. д.

Работа для мам в декрете
Фото: GettyImages

Поскольку по программе осуществляется компенсация, инвалид должен уже иметь стартовый капитал, чтобы открыть свое дело. В этом году субсидия на компенсацию будет выделена 10 инвалидам. Для этого инвалид должен обратиться в службу занятости населения по месту своего жительства, встать на учет, быть признан безработным, зарегистрировать собственное дело. Или может быть другая ситуация: инвалид уже состоял на учете в качестве безработного, открыл свое дело. И в том и другом случае за компенсацией обратиться нужно в течение 3 месяцев со дня снятия с учета в службе занятости.

Уточним, подпрограмма действует по всей области и не привязана к каким-то городам или поселкам. Заявка на участие подается в службу занятости по месту жительства.

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Головачева Анна Владимировна

Головачева Анна Владимировна обратилась в службу занятости Агаповского района в шестой раз в мае 2016 года. Ей 39 лет, и она имеет 3 группу инвалидности.

«По состоянию здоровья мне пришлось уволиться с работы. Состояние отчаяния было, но я сразу же обратилась в Центр занятости населения Агаповского района, – поделилась Анна Владимировна. – После беседы со специалистом по профориентации я вновь поверила в собственные силы и решилась открыть свое дело по уже имеющейся у меня профессии «модельер-конструктор». В центре занятости я воспользовалась услугой по самозанятости и в феврале 2017 года открыла свое ателье. Сейчас у меня все получается: есть свои клиенты, мои изделия пользуются спросом. Могу смело сказать, что живу полноценной жизнью!»

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#Челябинск#декретный отпуск#бесплатно#курсы#обучающие курсы
29 сентября 2017Светлана Иванчикова
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