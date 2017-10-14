Без купюр: как расплачиваться за покупки за границей

Бархатный сезон продолжается, а потому многие сейчас отправляются в отпуск. Собираясь в дорогу, туристы задумываются, стоит ли брать с собой наличные или достаточно положить в кошелек пластиковую карту. Сравним, что выгоднее.

Многие банки с осторожностью относятся к платежным операциям, которые происходят за границей. Бывает, что счет блокируют, подозревая, что картой завладели злоумышленники. Чтобы не остаться без денег, перед поездкой имеет смысл наведаться в кредитную организацию, которая оформила вам карту, и предупредить о путешествии. В банке можно уточнить условия использования карты в стране, которую вы хотите посетить. Вам дадут памятку, где будет указано, сколько процентов комиссии придется заплатить за снятие наличных в банкомате, а сколько при безналичных расчетах.

Наличные против пластика

Отказ от купюр связан главным образом с тем, что «живые деньги» могут украсть. Завладев же картой, злоумышленник опустошить электронный кошелек не сможет. Правда, в этом случае владельцу карты расслабляться не стоит, ради безопасности счета надо срочно сообщить в свой банк, что карта потеряна или украдена. Есть еще одно преимущество карты. Собираясь в дорогу, не всегда можно точно рассчитать, сколько денег понадобится, а значит, приходится покупать доллары или евро (в зависимости от того, в какую страну предстоит путешествие) с запасом. При нестабильном курсе можно потом потерять на обмене излишков иностранной валюты в рубли. Увы, не каждый может позволить себе положить остатки долларов или евро в копилку до следующего путешествия.

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Идеальная карта

Когда мы приходим в банк для оформления карты, менеджер первым делом задает вопрос, какая платежная система желательна – Visa или MasterCard. Редкий клиент готов ответить на этот вопрос. А между тем для людей, которые часто выезжают за рубеж, разница есть. Сразу отметим, что для расчетов в пределах России тип платежной системы значения не имеет. Так в чем же разница за границей? Попробуем разобраться. Visa родом из США. И для расчетов используется доллар. А значит, эта платежная система идеальна в путешествиях по странам, в которых в ходу именно эта валюта. MasterCard привязана к евро. А потому такая карта хороша для поездок по Европе. Рассмотрим несколько ситуаций, чтобы понять выгоду. Допустим, счет открыт в рублях. Вы собираетесь в Германию. Предстоят расчеты в евро. Если карта Visa, то потребуется две конвертации: RUB > USD > EUR. За каждую возьмут комиссию. В том случае, если карта MasterCard, будет только одна конвертация: RUB > EUR. Несложно сделать вывод, что оплата MasterCard выгоднее. В США ситуация будет обратной. У вас рублевый счет и карта Visa? Предстоит одна конвертация: RUB > USD. С MasterCard их две: RUB > EUR > USD.

Когда вы снимаете купюры в иностранном терминале, процент возьмут и местный, и российский банки. Чтобы сократить комиссию, лучше забирать в один присест необходимую сумму. Обналичивая по чуть-чуть, можно потерять больше

Валюта счета

Снизить расходы на конвертацию можно, если открыть валютный счет. На нем можно держать небольшую сумму именно для расчетов за границей. Что выбрать, зависит от страны, которую вы часто посещаете. Если предпочитаете отдыхать в Европе, выбирайте не только платежную систему MasterCard, но и счет в евро. Допустим, вы находитесь в Париже. При покупке конвертация не потребуется. А вот с MasterCard и долларовым счетом в США потребуется двойной перевод денег из одной валюты в другую: USD > EUR > USD.

Другие страны

А что если предстоит поездка в государство, где в ходу собственные деньги? Тут будет происходить еще одна конвертация. Например, с рублевым счетом и картой Visa вы отправляетесь в Израиль. Там свои деньги – шекель (NIS). Платеж будет проходить таким образом: RUB > USD > NIS. И, кстати, в этой стране в почете доллар, а потому счета могут выставлять и в американской валюте, тогда будет лишь одна конвертация. Если у вас долларовый счет, то перевод денег и вовсе не понадобится.

Курсовая неустойчивость

Есть очень ощутимый недостаток расчетов картой. И он заключается в том, что сумма покупки может увеличиться из-за того, что деньги списываются не сразу, а на следующий день или даже через день. В момент, когда происходит оплата в магазине, сумма только резервируется (блокируется). Запрос отправляется в банк страны, в которой вы находитесь, тот обращается к платежной системе, а она – к русскому отделению, выпустившему карту. И если в момент списания средств (через день или два) валютный курс подрастет, покупка станет дороже. Речь идет о рублевых счетах или тех, что открыты в валюте, которая не используется в стране сделки. Если покупка в долларах и счет в американской валюте, дополнительных потерь не будет.

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