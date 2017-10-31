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Как выглядят ведущие новостей в обычной жизни: 33 фото

Мы отобрали самые интересные снимки российских телеведущих в Instagram.

Конечно, они не всегда ходят в пиджаках. И не всегда выглядят очень серьезными. В повседневной жизни ведушие новостей на федеральных каналах носят рваные джинсы и растянутые футболки, занимаются спортом, путешествуют и выкладывают в сеть забавные селфи.

Дмитрий Борисов, 32 года

Фото: Первый канал

Один из самых рейтинговых ведущих с августа этого года ведет ток-шоу «Пусть говорят». А до этого шесть лет подряд он выходил в эфир Первого канала с информационной программой «Время» и «Вечерние новости». В повседневной жизни Дмитрий воспитывает двух маленьких собак, занимается спортом и встречается с друзьями. А вот о личной жизни Борисов ничего не рассказывает. Известно лишь то, что он пока не женат.

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Фото: @ddborisov
Фото: @ddborisov
Фото: @ddborisov
Фото: @ddborisov
Фото: @ddborisov

Екатерина Андреева, 55 лет

Фото: Первый канал

Бессменная ведущая Первого канала выходит в эфир с программой «Время» вот уже больше 20 лет. И, кажется, внешне совсем не меняется. Секретами красоты Екатерина делится в своем микроблоге: она регулярно занимается фитнесом, боксом, гимнастикой цигун. Также много путешествует. А особенно ей нравятся восточные страны. С некоторых пор, к слову, теледива начала выкладывать в сеть и совместные снимки с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем. А вот кадры дочки Наташи в ее соцсети пока нет.

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Фото: @ekaterinaandreeva_official
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Фото: @ekaterinaandreeva_official

Вера Красова, 29 лет

Фото: Россия 24

Она попала в эфир новостей с подиума. Завоевав титул «Вице-мисс Вселенная – 2008», Вера окончила школу телевидения, долгое время работала репортером и только с 2013 года стала полноправной ведущей «Россия-24». В свободное от работы время Красова встречается с подругами, путешествует с супругом Ильей Комоловым, посещает светские мероприятия и модные показы.

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Фото: @verakrasova
Фото: @verakrasova
Фото: @verakrasova
Фото: @verakrasova
Фото: @verakrasova

Илья Федоровцев, 37 лет

Фото: Москва 24

Илья Федоровцев за свою карьеру успел поработать на двух радиостанциях и трех телеканалах. Сейчас он ведет программу «Сегодня» на НТВ. А вот о его личной жизни почти ничего не известно. Из всех соцсетей он есть только в Facebook, а там выкладывает незначительное количество снимков из отпуска. И на всех он один.

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Фото: @fedor.tv
Фото: @fedor.tv
Фото: @fedor.tv

Ксения Чепенко

Фото: НТВ

Ксения Чепенко не любит говорить о себе. Даже свой возраст теледива скрывает. Зато известно, что она начала свою карьеру в 2011 году. Сначала работала ведущей новостей на канале «Москва 24», а сейчас трудится на НТВ. В ее Instagram можно найти множество селфи как с вечеринок, так и с семейного отдыха. Год назад Ксения вышла замуж за политика Всеволода Волосевича, а несколько месяцев назад родила дочь.

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Фото: @chepenkoksenia_tv
Фото: @chepenkoksenia_tv
Фото: @chepenkoksenia_tv
Фото: @chepenkoksenia_tv
Фото: @chepenkoksenia_tv

Анна Кастерова, 33 года

Фото: Россия 2

Несколько лет назад Анна Кастерова была одной из самых популярных ведущих и даже завоевала звание секс-символа телеканала «Россия 2». Но в 2015-м она предпочла карьере семью: вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина, родила сына Никиту и уехала жить в Америку. Сейчас в ее микроблоге – селфи из роскошного дома мужа, а также множество фотографий из спортзала.

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Фото: @anna_kasterova
Фото: @anna_kasterova
Фото: @anna_kasterova
Фото: @anna_kasterova
Фото: @anna_kasterova
Фото: @anna_kasterova

Сергей Тугушев, 37 лет

Фото: Первый канал

Сергей Тугушев ведет утренние новости на Первом канале с 2011 года. До этого он работал корреспондентом ТВЦ, выходил в эфир с «Новостями 24» на РЕН ТВ. А с недавнего времени ведущий начал выкладывать в Instagram свои селфи со всевозможных политических мероприятий и… во время пробежки.

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Фото: @sergey_tugushev
Фото: @sergey_tugushev
Фото: @sergey_tugushev
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#телеведущие#ведущие#ожидание и реальность#фото#выбор редакции
31 октября 2017Катя Иванова
Комментарии16
Гость01.11.17 20:09

пропогондоны...

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Гость01.11.17 18:40

быть как быть там есть оно быть тут

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Гость01.11.17 18:25

они везде краивые!Наши телеведущие лучшие телеведущие из всех телеведущих в мире!!!

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Гость01.11.17 18:03

Кроме первого ведущего и Екатерины Андреевой никого не видел.

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Гость01.11.17 17:38

Секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот. Сегодня эфир заполонили ведущие, которые тараторят словами как из автомата Калашникова, да ещё и со своим мнением. Нужно вернуть институт дикторов на телевидении.

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Гость01.11.17 17:37

супер _)))

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Гость01.11.17 17:31

Так же и выглядят... К чему это?

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Гость01.11.17 17:04

Все как один достойные люди...очень приятные..

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Гость01.11.17 16:48

Больше всего в них нравится то, что они не говорят никогда правду миллионам своих сограждан.

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Гость01.11.17 16:02

Все красивые и без Гримма

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Гость01.11.17 23:51

Грим(с одним м)

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Гость01.11.17 12:42

Работа мечты просто читать текст и получать больше 40к в месяц(Может больше)

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Гость01.11.17 13:17

это вы в рублях?...если в рублях, то думается на телевидении даже уборщица столько получает...а это ведущие прайм тайм передач у них такса как у футболистов...

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Гость01.11.17 18:49

Не надо питать иллюзий. На тв мало платят. журналист.

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Гость01.11.17 12:36

предатили родины

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Гость01.11.17 11:08

а мне больше нравятся фотографии, которые из реальной жизни. Приятные девушки и приятные молодые люди

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