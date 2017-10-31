Как выглядят ведущие новостей в обычной жизни: 33 фото

Мы отобрали самые интересные снимки российских телеведущих в Instagram.

Конечно, они не всегда ходят в пиджаках. И не всегда выглядят очень серьезными. В повседневной жизни ведушие новостей на федеральных каналах носят рваные джинсы и растянутые футболки, занимаются спортом, путешествуют и выкладывают в сеть забавные селфи.

Дмитрий Борисов, 32 года

Фото: Первый канал

Один из самых рейтинговых ведущих с августа этого года ведет ток-шоу «Пусть говорят». А до этого шесть лет подряд он выходил в эфир Первого канала с информационной программой «Время» и «Вечерние новости». В повседневной жизни Дмитрий воспитывает двух маленьких собак, занимается спортом и встречается с друзьями. А вот о личной жизни Борисов ничего не рассказывает. Известно лишь то, что он пока не женат.

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Екатерина Андреева, 55 лет

Фото: Первый канал

Бессменная ведущая Первого канала выходит в эфир с программой «Время» вот уже больше 20 лет. И, кажется, внешне совсем не меняется. Секретами красоты Екатерина делится в своем микроблоге: она регулярно занимается фитнесом, боксом, гимнастикой цигун. Также много путешествует. А особенно ей нравятся восточные страны. С некоторых пор, к слову, теледива начала выкладывать в сеть и совместные снимки с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем. А вот кадры дочки Наташи в ее соцсети пока нет.

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Вера Красова, 29 лет

Фото: Россия 24

Она попала в эфир новостей с подиума. Завоевав титул «Вице-мисс Вселенная – 2008», Вера окончила школу телевидения, долгое время работала репортером и только с 2013 года стала полноправной ведущей «Россия-24». В свободное от работы время Красова встречается с подругами, путешествует с супругом Ильей Комоловым, посещает светские мероприятия и модные показы.

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Илья Федоровцев, 37 лет

Фото: Москва 24

Илья Федоровцев за свою карьеру успел поработать на двух радиостанциях и трех телеканалах. Сейчас он ведет программу «Сегодня» на НТВ. А вот о его личной жизни почти ничего не известно. Из всех соцсетей он есть только в Facebook, а там выкладывает незначительное количество снимков из отпуска. И на всех он один.

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Ксения Чепенко

Фото: НТВ

Ксения Чепенко не любит говорить о себе. Даже свой возраст теледива скрывает. Зато известно, что она начала свою карьеру в 2011 году. Сначала работала ведущей новостей на канале «Москва 24», а сейчас трудится на НТВ. В ее Instagram можно найти множество селфи как с вечеринок, так и с семейного отдыха. Год назад Ксения вышла замуж за политика Всеволода Волосевича, а несколько месяцев назад родила дочь.

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Анна Кастерова, 33 года

Фото: Россия 2

Несколько лет назад Анна Кастерова была одной из самых популярных ведущих и даже завоевала звание секс-символа телеканала «Россия 2». Но в 2015-м она предпочла карьере семью: вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина, родила сына Никиту и уехала жить в Америку. Сейчас в ее микроблоге – селфи из роскошного дома мужа, а также множество фотографий из спортзала.

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Сергей Тугушев, 37 лет

Фото: Первый канал

Сергей Тугушев ведет утренние новости на Первом канале с 2011 года. До этого он работал корреспондентом ТВЦ, выходил в эфир с «Новостями 24» на РЕН ТВ. А с недавнего времени ведущий начал выкладывать в Instagram свои селфи со всевозможных политических мероприятий и… во время пробежки.

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