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Боня и Кузьмич сняли клип о пермских садоводах

Популярный дуэт собрал урожай и закрыл сезон.

В своем клипе Боня и Кузьмич показывают, что и последние погожие деньки, выпавшие этой осенью, тоже можно провести с пользой. «На Урале так-то тоже можно неплохо отдохнуть!» – заявляет Боня. Позагорать, поймав последние лучики солнца, отжать сок из тыквы, сделать огуречную маску и даже соорудить яхту из подручной тачки. А также вспомнить лето, море и поцелуи. Чем не курорт!

Боня и Кузьмич из Перми
Фото: @bonyakuzmich

«Выезжаем на уборку урожая, недорого... питание, проживание в соответствии с райдером... результат не гарантируем», – иронично написали артисты в комментариях к своему клипу. Для съемок ребята выезжали в ближайший поселок. Погода не подвела, местные садоводы-любители с любопытством поглядывали на съемочный процесс. Для съемок пришлось использовать купальник, свитер, крем для загара, два огурца, одну тыкву и тачку. Для музыкальной иллюстрации использовали песню Валентина Стрыкало «Наше лето».

«Боня и Кузьмич» снялись в новом клипе Кристины Орбакайте
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16 октября 2017Ольга Якунчева
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