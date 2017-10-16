Боня и Кузьмич сняли клип о пермских садоводах

В своем клипе Боня и Кузьмич показывают, что и последние погожие деньки, выпавшие этой осенью, тоже можно провести с пользой. «На Урале так-то тоже можно неплохо отдохнуть!» – заявляет Боня. Позагорать, поймав последние лучики солнца, отжать сок из тыквы, сделать огуречную маску и даже соорудить яхту из подручной тачки. А также вспомнить лето, море и поцелуи. Чем не курорт!
«Выезжаем на уборку урожая, недорого... питание, проживание в соответствии с райдером... результат не гарантируем», – иронично написали артисты в комментариях к своему клипу. Для съемок ребята выезжали в ближайший поселок. Погода не подвела, местные садоводы-любители с любопытством поглядывали на съемочный процесс. Для съемок пришлось использовать купальник, свитер, крем для загара, два огурца, одну тыкву и тачку. Для музыкальной иллюстрации использовали песню Валентина Стрыкало «Наше лето».
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