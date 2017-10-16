Боня и Кузьмич сняли клип о пермских садоводах

В своем клипе Боня и Кузьмич показывают, что и последние погожие деньки, выпавшие этой осенью, тоже можно провести с пользой. «На Урале так-то тоже можно неплохо отдохнуть!» – заявляет Боня. Позагорать, поймав последние лучики солнца, отжать сок из тыквы, сделать огуречную маску и даже соорудить яхту из подручной тачки. А также вспомнить лето, море и поцелуи. Чем не курорт!