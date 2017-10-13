Чистоплотная, мало ест и еще 10 причин завести алабая

1. Алабай, или туркменская разновидность среднеазиатской овчарки, – одна из самых древнейших пород собак, которая была сформирована в течение более чем 4 тысяч лет. Изначально алабаев использовали в качестве пастушьих собак, чтобы они защищали овец от хищников.
2. Алабаи является гордростью азиатских стран, особенно в Туркмении.
3. Щенки алабаев похожи на плюшевых игрушек.
4. Шерсть алабаев обладает особым свойством: к ней не прилипает грязь, поэтому она всегда выглядит чистой и ухоженной.
5. Алабаи имеют красивый окрас – белый, черный, шоколадный, серый, тигровый.
6. Алабаи – крупные и статные собаки. Рост самцов и самок составляет 65−78 см и 60−70 см соответственно, а максимальный вес может достигать 75 кг.
7. Несмотря на крупный рост и вес, эти собаки потребляет немного пищи и неприхотливы в еде.
8. Если вы заведете алабая, можете обойтись без охраны и сигнализации в доме. Они никогда не пустят на охраняемую им территорию посторонних людей без ведома хозяина.
9. Алабаи очень преданы своему хозяину и воспринимают его как вожака стаи.
10. Эти собаки очень спокойны и уравновешенны.
11. Алабаи отличаются чистоплотностью и не станут портить мебель и одежду в доме.
12. Они очень хорошо ладят с детьми. Алабаи не обидят и не напугают ребенка.