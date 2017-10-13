Чистоплотная, мало ест и еще 10 причин завести алабая

2. Алабаи является гордростью азиатских стран, особенно в Туркмении.

1. Алабай, или туркменская разновидность среднеазиатской овчарки, – одна из самых древнейших пород собак, которая была сформирована в течение более чем 4 тысяч лет. Изначально алабаев использовали в качестве пастушьих собак, чтобы они защищали овец от хищников.

3. Щенки алабаев похожи на плюшевых игрушек.

4. Шерсть алабаев обладает особым свойством: к ней не прилипает грязь, поэтому она всегда выглядит чистой и ухоженной.

5. Алабаи имеют красивый окрас – белый, черный, шоколадный, серый, тигровый.

6. Алабаи – крупные и статные собаки. Рост самцов и самок составляет 65−78 см и 60−70 см соответственно, а максимальный вес может достигать 75 кг.

7. Несмотря на крупный рост и вес, эти собаки потребляет немного пищи и неприхотливы в еде.