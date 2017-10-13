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Чистоплотная, мало ест и еще 10 причин завести алабая

На днях у Владимира Путина появилась еще одна собака – алабай по кличке Верный. Питомца нашему президенту подарил его коллега – лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. На снимках и видео щенок оказался таким милым, что покорил сердца всех пользователей сети. Редакция Woman's Day тоже начала мечтать о четвероногом друге такой породы и даже составила список веских причин завести его как можно быстрее.

1. Алабай, или туркменская разновидность среднеазиатской овчарки, – одна из самых древнейших пород собак, которая была сформирована в течение более чем 4 тысяч лет. Изначально алабаев использовали в качестве пастушьих собак, чтобы они защищали овец от хищников.

2. Алабаи является гордростью азиатских стран, особенно в Туркмении.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

3. Щенки алабаев похожи на плюшевых игрушек.

4. Шерсть алабаев обладает особым свойством: к ней не прилипает грязь, поэтому она всегда выглядит чистой и ухоженной.

5. Алабаи имеют красивый окрас – белый, черный, шоколадный, серый, тигровый.

6. Алабаи – крупные и статные собаки. Рост самцов и самок составляет 65−78 см и 60−70 см соответственно, а максимальный вес может достигать 75 кг.

7. Несмотря на крупный рост и вес, эти собаки потребляет немного пищи и неприхотливы в еде.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

8. Если вы заведете алабая, можете обойтись без охраны и сигнализации в доме. Они никогда не пустят на охраняемую им территорию посторонних людей без ведома хозяина.

9. Алабаи очень преданы своему хозяину и воспринимают его как вожака стаи.

10. Эти собаки очень спокойны и уравновешенны.

11. Алабаи отличаются чистоплотностью и не станут портить мебель и одежду в доме.

12. Они очень хорошо ладят с детьми. Алабаи не обидят и не напугают ребенка.

Фото: iStock/Gettyimages.ru
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#собака#Алабай#домашние животные#животные
13 октября 2017Катя Иванова
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