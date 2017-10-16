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Что делать, если ненавидишь своего босса

16 октября в мире отмечают День босса. Мы по этому случаю решили дать советы тем, кому с руководителем, по их мнению, не очень повезло...

Если по каким-либо причинам вы работаете с человеком, которого терпеть не можете, а поменять работу нет возможности, наша статья для вас. Конечно, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но есть правила, которые в любой ситуации отношений с руководством никто не отменял.

1. Проанализируйте свою ненависть. Просто сядьте в тишине, возьмите лист бумаги и запишите свои эмоции по отношению к руководителю. Здесь важно понять, что именно вам в нем не нравится и в какие моменты у вас возникает раздражение или ненависть. Может, все дело в вас? Все мы не идеальны. Порой случается так, что мы ненавидим человека, потому что находим в нем свои скрытые отрицательные черты характера. В этом случае важно понять, что изменить своего ненавистника у вас вряд ли получится, а вот поработать над собой вам не только под силу, но и полезно. К тому же коммуникативные навыки нужны и в карьере, и в повседневной жизни. Значит, у вас появился отличный шанс развить их!

Фото: Getty Images

2. Найдите в боссе положительные черты и обращайте внимание на них. Особенно в моменты, когда он вызывает у вас негативные эмоции. Мы не верим, что ваш начальник так ужасен, что ничего человеческого в нем не осталось. Также вряд ли руководитель приходит на работу с целью стать вашим объектом для ненависти.

3. Встаньте на место вашего босса и представьте, как бы вы руководили компанией на его месте. При этом возьмите во внимание все факторы и сферы его жизни, которые вам известны: семью, образование, статус, опыт в работе и т. п. Есть вероятность, что у вашего руководителя обстоятельста сложились таким образом, что вести себя иначе он просто не может. Тогда поймите и примете его таким, какой он есть. Это сложно, зато очень благородно.

Фото: Getty Images

4. На работе думайте только о работе. Отношения в коллективе очень важны. Но попробуйте абстрагироваться от ситуации и приходить в офис, чтобы работать, получать полезные знания и, конечно, плату за свой труд. И не обращайте внимания на босса. Он всего лишь ваш босс. Даже не родственник.

5. Не воспринимайте все всерьез. И уж тем более на свой счет. Если вы отлично выполняйте свои задания, являетесь профессионалом своего дела, ладите с коллегами, то, по сути, какая разница, кто является вашим руководителем? К тому же работа – всего лишь часть вашей жизни.

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#босс#карьера#психология#выбор редакции
16 октября 2017Катя Осипова
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