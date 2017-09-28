Что делают 13 самых успешных людей в мире перед сном

Согласно исследованию Sleep Foundation, взрослым людям нужно от семи до девяти часов сна каждый день. Однако некоторые очень успешные люди спят всего несколько часов и при этом... высыпаются. Чтобы улучшить качество сна, можно попробовать следовать ночным ритуалам, которыми поделились голливудские знаменитости.
1. Билл Гейтс один час перед сном отводит чтению
Сооснователь Microsoft Corporation находит время почитать, перед тем как лечь спать. Он рассказал в интервью Business Insider, что читает целый час, как бы поздно ни было. За неделю ему удается прочитать целую книгу, и у него составлен список книг на месяцы вперед.
2. Шерил Сэндберг выключает свой телефон
Первая женщина в совете директоров компании за всю историю существования Facebook предпочитает отключить свой телефон перед сном. По ее словам, в таком случае ее ничто не беспокоит ночью, хоть это действие «причиняет ей боль».
3. Арианна Хаффингтон принимает горячую ванну
Сооснователь и главный редактор The Huffington Post решила придерживаться строгого режима сна после того, как она упала от усталости в своем кабинете и сломала ключицу. Ей удается проспать 7−9 часов после того, как она отключит все электронные устройства, примет горячую ванну и почитает книгу.
4. Опра Уинфри медитирует
Актриса, продюсер и ведущая знаменитого шоу находит время для медитации два раза в день, причем один раз перед сном. У нее даже есть специальное приложение для медитации.
5. Майкл Фелпс залезает в барокамеру
Американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, во время тренировочных сборов спит в спальне, в которой воссозданы высокогорные условия. В воздухе меньше кислорода, что заставляет тело работать активнее, чтобы к мышцам поступал кислород.
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