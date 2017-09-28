Что делают 13 самых успешных людей в мире перед сном

У богатых и знаменитых можно поучиться не только тому, как заработать миллионы (долларов или подписчиков в соцсетях), но и тому, как обеспечить себе полноценный сон.

Согласно исследованию Sleep Foundation, взрослым людям нужно от семи до девяти часов сна каждый день. Однако некоторые очень успешные люди спят всего несколько часов и при этом... высыпаются. Чтобы улучшить качество сна, можно попробовать следовать ночным ритуалам, которыми поделились голливудские знаменитости.

1. Билл Гейтс один час перед сном отводит чтению

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Сооснователь Microsoft Corporation находит время почитать, перед тем как лечь спать. Он рассказал в интервью Business Insider, что читает целый час, как бы поздно ни было. За неделю ему удается прочитать целую книгу, и у него составлен список книг на месяцы вперед.

2. Шерил Сэндберг выключает свой телефон

Фото: Getty Images

Первая женщина в совете директоров компании за всю историю существования Facebook предпочитает отключить свой телефон перед сном. По ее словам, в таком случае ее ничто не беспокоит ночью, хоть это действие «причиняет ей боль».

3. Арианна Хаффингтон принимает горячую ванну

Фото: Getty Images

Сооснователь и главный редактор The Huffington Post решила придерживаться строгого режима сна после того, как она упала от усталости в своем кабинете и сломала ключицу. Ей удается проспать 7−9 часов после того, как она отключит все электронные устройства, примет горячую ванну и почитает книгу.

4. Опра Уинфри медитирует

Фото: Getty Images

Актриса, продюсер и ведущая знаменитого шоу находит время для медитации два раза в день, причем один раз перед сном. У нее даже есть специальное приложение для медитации.

5. Майкл Фелпс залезает в барокамеру

Фото: Getty Images

Американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, во время тренировочных сборов спит в спальне, в которой воссозданы высокогорные условия. В воздухе меньше кислорода, что заставляет тело работать активнее, чтобы к мышцам поступал кислород.

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