Дети и деньги: 77 видов выплат, пособий и льгот семьям с детьми в Башкирии

ТОП

С начала мая в Башкирии начали принимать заявления от семей, где родился первый ребенок, на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей. Сейчас Правительство республики рассматривает дополнительные меры поддержки студенческим семьям с детьми и отдельным категориям многодетных семей. Woman’s Day выяснил, какие еще пособия, выплаты и помощь можно получить, если у вас также растет малыш, двое-трое или… девять детей. Полезные ссылки, перечень необходимых документов, куда их нужно подать и в какой срок – все в одном материале.

Партнер проекта – детская стоматология AGF Kinder.

Если в семье родился первый ребенок

Фото: Getty Images

1. Семья, в которой первенец родился в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно, могут рассчитывать на единовременную социальную выплату в размере 300 тысяч рублей. Такой указ в начале марта 2017 года подписал президент республики Рустэм Хамитов. Согласно документу, выплата положена семьям, где возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет; она признана нуждающейся в жилом помещении (порядок установлен Правительством республики); и если доходы семьи достаточны для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита. Единовременную субсидию можно потратить на:

– оплату приобретаемого (строящегося) жилого помещения (по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве);

– строительство индивидуального жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства индивидуального жилого дома (по договору строительного подряда либо для оплаты приобретаемых по договору купли-продажи строительных материалов);

– погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитному (ипотечному) договору (договору займа) на приобретение жилья, строящегося жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам).

Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства. Заявление можно подать с начала мая этого года. Сделать это нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Детский день: 10 бесплатных мероприятий для маленьких уфимцев Подробнее

2. Родители могут получить единовременное пособие при рождении ребенка. Оно выплачивается одному из родителей (или лицу, его заменяющему) по месту работы или службы. Если на свет появилось два малыша или больше, пособие назначают и выплачивают на каждого ребенка. Размер пособия (с 1 февраля 2017 года) составляет 18 802,88 рубля на каждого ребенка. Для получения пособия неработающим родителям нужно собрать пакет документов и предоставить их в филиал либо в отдел филиала Республиканского центра социальной поддержки населения в зависимости от места жительства. Женщинам, которые до ухода в декрет трудились на предприятии (организации), за выплатой данного пособия нужно обратиться по месту работы, потому что в данном случае выплаты производит региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ.

3. После рождения малыша, родители могут оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Оно выплачивается, пока ребенку не исполнится 1 год 6 месяцев. Пособие может получать как мама, так и папа или другие родственники и опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Работающим гражданам данное пособие выплачивается по месту работы (службы), неработающим — в филиале, либо в отделе филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по места жительства. С перечнем необходимых документов для назначения пособия неработающим гражданам можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РБ, в разделе «Социальная поддержка». Размер пособия по уходу за первым ребенком (с 1 февраля 2017 года) составляет 3 525,54 рубля (для определенных категорий лиц, которые указаны в ссылке выше); либо 40% среднего заработка (дохода) по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. При этом минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 3 525,54 рубля, а максимальный размер для уволенных во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации не может превышать за полный календарный месяц 14 102,17 рубля.

Фото: Getty Images

4. Малоимущие семьи с детьми в возрасте до 16 — 18 лет, где среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на ребенка, имеют право ежемесячное пособие на ребенка. Размер пособия составляет 142 рубля. Более подробно можно ознакомиться на сайте Минтруда РБ. Размер пособия может быть дополнительно увеличен. Кто может рассчитывать на повышенное пособие, а также полный список документов, который нужно предоставить всем обратившимся, можно узнать по этой же ССЫЛКЕ.

5. Неработающие мамы, которые были уволены в связи с ликвидацией организации, и находились в это время в отпуске по уходу за ребенком, и не получали пособие по безработице до достижения ребенком трех лет, могут рассчитывать на ежемесячную компенсационную выплату. Ее размер составляет 57,50 руб. Выплата назначается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня предоставления указанного отпуска.

6. Беременные и кормящие мамы, которые находятся под диспансерным наблюдением, могут рассчитывать на обеспечение специализированными продуктами питания. Право на это имеют беременные женщины и кормящие матери, постоянно проживающие в Башкирии и находящиеся под диспансерным наблюдением в государственных лечебно-профилактических учреждениях, в чьих семьях среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, который ежеквартально устанавливается в республике. Будущие мамы получают продукты со следующего месяца после постановки на учет по беременности и до родов, а также кормящие матери, пока ребенку не исполнится шесть месяцев. Перечень необходимых документов можно узнать на сайте Минтруда РБ.

7. Малышам, которые растут в малоимущих семьях (где средний доход ниже величины прожиточного минимума на ребенка), положено бесплатное детское питание. Оно выдается от рождения до достижения ребенком трех лет. Бесплатный отпуск продуктов детского питания, как и специализированных продуктов питания для беременных и кормящих мам, осуществляется медицинскими, фармацевтическими и другими организациями, в том числе молочными кухнями, молочно-раздаточными пунктами и пунктами специального питания при лечебно-профилактических учреждениях. Министерством здравоохранения РБ осуществляется контроль за организацией обеспечения детей в возрасте до трех лет специальными молочными продуктами детского питания. По линии Министерства труда и социальной защиты населения РБ филиалами (отделами филиалов) Республиканского центра социальной поддержки населения по районам (городам) выдаются справки, подтверждающие отношение семьи беременной женщины (кормящей матери), либо имеющей ребенка (детей) в возрасте до трех лет, к категории малоимущих. Перечень необходимых документов для получения данной справки можно узнать на на сайте Минтруда РБ.

Беременные женщины могут рассчитывать на обеспечение специализированными продуктами питания Фото: Getty Images

8. Семья, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка-инвалида, может рассчитывать на получение земельного участка для индивидуального строительства. Более подробно об этом виде соцподдержки можно узнать на сайте Министерства земельных и имущественных отношений РБ. На получение земельного участка для индивидуального строительства имеют право молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, в которой воспитывается один и более детей, и которая признана нуждающейся в жилье, и ее члены не являются собственниками жилого помещения. Это же право распространяется на неполные семьи (есть один из родителей и его возраст не старше 35 лет в момент подачи заявления).

Если у вас двое детей, о пособиях читайте на стр. 2

agf-kinder.ru г. Уфа, ул. Энтузиастов, 6, литера А. Тел.: +7 347 248-30-03, +7 347 237-30-03

Facebook: АГ Фабер Дентаплант / AG Faber Dentaplant

Instagram: @agf_clinica.ru

Выбор WDay.ru: самые стильные уфимки Подробнее