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Дети, спорт и съемки. Как проводят осень «Реальные пацаны»

Осень – не время грустить, уверены актеры популярного сериала на ТНТ. Главное – занять себя по полной программе.

Осенью начались съемки нового сезона «Реальных пацанов», первые сцены которых на этот раз снимали в Сочи. «Это будут очень интересные серии! — уверяет Владимир Селиванов Woman’s Day. — Когда читал сценарий, смеялся. Это сезон, где мы становимся популярными. Собственно, то, что произошло с нами шесть лет назад, когда нас стали показывать по телевизору. Сейчас это показываем в сериале. И это открывает второе дыхание».

«Реальные пацаны»
Опять вместе!
Фото: @shekunovamaria

Помимо съемок в любимом сериале артисты заняты в других проектах. Так, Антон Богданов закончил съемки в фильме «Т-34» о танкистах времен войны. Его зрители увидят уже в 2018 году. И начал репетировать роль в спектакле «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову в московском театре «Творчество». Кого именно – пока держит в секрете. И именно этой осенью его сын Демьян пошел в первый класс.

Жизнь исполнительницы роли Леры также полна творческих событий. Зоя Бербер теперь ведет передачи о спорте на канале «Москва 24», при этом постигает основы фехтования, бадминтона, волейбола и конькобежного спорта. Еще она успевает играть в «Театриуме на Серпуховке» и воспитывать двухлетнюю дочку Надю. А недавно вместе с Марией Скорницкой они блистательно победит в шоу «Где логика?», где сразились в интеллектуальной битве с резидентами Comedy Club.

Владимир Селиванов пишет музыку и выступает со своей группой «РАЁН». Все свободное время он посвящает маленькой дочке, которой в октябре исполнится три месяца.

Николай Наумов воспитывает трех детей – Александра, Амину и Сергея и творит добрые дела. В октябре он помог земляку Даниилу Сафину, который пострадал несколько лет назад, когда защищал девушек от хулиганов. Николай помог земляку побывать на приеме иранского целителя Бабака Джафарипура.

И как они все успевают?

Реальные пацаны
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На съемках
Фото: @shekunovamaria
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#Реальные пацаны#съемки#Пермь
18 октября 2017Ольга Якунчева
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