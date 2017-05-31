Детский день: 10 бесплатных мероприятий для маленьких уфимцев

В Международный день защиты детей в Уфе пройдут праздники для юных горожан. Woman’s Day выяснил, где бесплатно угостят сладкой ватой, пиццей, сделают макияж и покажут представления.

Бесплатные шары в парке им. И. Якутова

Фото: Айгуль Хафизова/Wday

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День защиты детей широко отметят в парке им. И. Якутова. На празднике состоятся выставка-ярмарка, мастер-классы, концертно-игровая программа. Детишки смогут выиграть призы, участвуя в конкурсах, увидят увлекательные фокусы. В программе также творческие мастерские, раздача воздушных шаров, литературные композиции живых статуй – персонажей сказок А.С. Пушкина в исполнении колледжа БГПУ им. М. Акмуллы, множество призов и подарков.

Когда: 1 июня с 12:00 до 19:00.

Где: парк им. И. Якутова (ул. Ленина, 65/3)

Вход свободный

Семейный музыкальный фестиваль Kids Rock Fest

Фото: организаторы мероприятия

1 июня на площади им. С. Юлаева пройдет детский рок-фестиваль. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Маленькие уфимцы увидят выступления творческих коллективов города и смогут принять участие в играх. На площадке фестиваля выступят музыкальные коллективы. Также будут проведены мастер-классы. А всем желающим юным рокерам сделают яркие рок-прически и макияж. Кстати, в этом году исполняется 50 лет культовому альбому группы «Битлз» – «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», или сокращенно, как его знают во всем мире, «Сержант Пеппер». Альбом сразу же взлетел в чартах по всему миру, радиостанции беспрерывно крутили полный список его песен днями и ночами напролет, миллионы слушателей уже никогда не смогли жить иначе, а сотни тысяч музыкантов обрели вдохновение. Главным посылом альбома было призвание человечества к любви и миру и осознание неприемлемости всех войн и конфликтов. Благодаря «Сержанту», лето 1967 года вошло в историю как «Лето любви». Именно эти ценности являются фундаментом Семейного музыкального фестиваля Kids Rock Fest – любовь внутри семьи и позитивное отношение к миру вокруг нас.

Когда: 1 июня с 11:00 до 20:00

Где: площадь им. С. Юлаева (ул. М. Гафури, 9)

Вход свободный

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«Мама дорогая!» в Гостином дворе

Фото: организаторы мероприятия

В ТДК «Гостиный двор» 1 июня состоится праздник «Мама дорогая!». Ведущие дизайнеры Уфы представят коллекцию детской одежды. Дефилировать в новинках сезона будут известные мамы Уфы со своими детишками. Ожидается театральное представление и концертная программа.

Когда: 1 июня с 15:00

Где: в ТДК «Гостиный двор» (Верхнеторговая площадь, 1)

Вход свободный

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Пенная дискотека в «Волшебном мире»

Фото: Айгуль Хафизова/Wday

В парке «Волшебный мир» 1 июня в 12:00 начнется большая развлекательная программа для детей. Весь день ребятишек в парке развлекают аниматоры. А с 14:00 до 16:00 здесь состоится детский праздник от журнала «Телесемь»: вручение призов по итогам конкурса «Волшебный паззл», розыгрыши и подарки, выступление вокальных и танцевальных коллективов Уфы.

Когда: 1 июня в 12:00

Где: парк «Волшебный мир» (пр. Октября, 79/1)

Вход свободный

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Бесплатная сладкая вата в «Меге»

Фото: организаторы мероприятия

Большой озорной и веселый праздник детства, радости и сладостей, приуроченный ко Дню защиты детей, состоится в торговом центре «Мега». Здесь будет реализован проект «На урок вместе», концерт и интерактивная программа на сцене. В программе: традиционные и полюбившиеся многим активности (мини-диско, аквагрим) с 15:00, раздача сладкой ваты бесплатно всем детям с 12:00 до 18:00, также свободный вход для детей на каток с 10:00 до 12:00.

Когда: 12.00 до 18.00

Где: ТЦ «Мега» (ул. Рубежная, 174, тел. (347) 293-73-14)

Вход свободный

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Бесплатные торт и пицца в «Планете»

Фото: пресс-служба ТРЦ «Планета»

Ребят и их родителей ждет мастер-класс по приготовлению пиццы, увлекательные игры с героиней популярного мультсериала «Фиксики» Симкой, а также эстафеты и танцы. В конце вечера маленьких гостей угостят большим и вкусным тортом. Во время мастер-класса ребята примерят костюмы поварят, фартуки и колпаки, и под присмотром профессионалов сами приготовят вкусную пицц. Для участия в мастер-классе необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8-917-449-76-55 до 31 мая. В этот день дети смогут увидеть волшебное шоу с мыльными пузырями. Малышей ждут рисование на мольбертах, паззлы и увлекательная эстафета «Большая стирка». Ярким завершением праздника станет веселая дискотека и фотосессия, где все желающие смогут сделать фото с Симкой на память. На протяжении всего мероприятия юные гости «Планеты» смогут получить забавных собачек из шаров для моделирования, а до 17:00 будет работать аквагример, который поможет ребятам преобразиться в любимых персонажей сказок или мультфильмов.

Когда: 1 июня в 15:00

Где: ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20, тел. (347) 295-93-21)

Вход свободный

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Праздник «Путешествие в Гаммилэнд»

Фото: организаторы мероприятия

Веселый праздник в Международный день защиты детей пройдет в веревочном парке «Гамми». Для своих маленьких гостей и их родителей здесь подготовили активную и насыщенную программу: съемки самого рекордного детского «Манекен челленджа», дискотека-флешмоб, игры и квесты, мастер-классы, активная площадка для детей и взрослых, розыгрыши и подарки.

Когда: 1 июня в 14:00

Где: веревочный парк развлечений «Гамми» (ул. Менделеева, 160/5в)

Вход свободный

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Бесплатное представление в планетарии

Фото: пресс-служба Уфимского планетария

Маленькие уфимцы смогут посетить бесплатно программу «Большое путешествие инопланетянина Эги». Из представления ребята узнают о том, как взрыв сверхновой звезды уничтожил все живое на родной планете инопланетянина Эги и его друга робота Робика. Удалось спастись немногим. В поисках планеты, которая смогла бы приютить их, они прилетели в нашу Солнечную систему. Познакомившись с условиями на планетах, они выбирают Землю.

Когда: 1 июня, 16:30

Где: Уфимский планетарий (пр. Октября, 79/2, тел. (347) 244-72-06)

Вход свободный

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Детский праздник в «Котейной»

Фото: Вадим Брайдов/Wday

В День защиты детей маленьких гостей будет ждать большая компания самых разных котеек во главе с аниматором-котом Леопольдом с 15:00. Детям до трех лет в это день вход бесплатный, детям до пятнадцати лет стоимость посещения будет со скидкой в 50% при условии посещения котокафе с родителями. Количество мест на анимационную программу ограничено, необходимо заранее записаться по телефону: 8-927-34-66-353.

Когда: 1 июня, с 15:00

Где: котокафе «Котейная» (ул. 50-летия Октября, 26, тел.: 8-927-34-66-353)

Стоимость: детям до трех лет вход свободный, до 14 лет – 50%

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«Тесла-шоу» от «Интеллектуса»

Фото: организаторы мероприятия

1 июня для детей будет действовать акция от интерактивного музея занимательных наук «Интеллектус». В сопровождении одного взрослого до двух детей могу попасть на представления бесплатно. Билет для взрослого составляет 300 рублей. В этот день научное представление «Тесла-ШОУ» начинается в 14:00, 16:00 и 18:00.

Когда: 1 июня в 14:00, 16:00 и 18:00

Где: Интерактивный музей «Интеллектус» (Lifestyle-центр «Башкирия», ул. Менделеева, 205а, 3 этаж, тел. (347)246-34-34)

Стоимость: детям вход свободный, взрослым – 300 рублей

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