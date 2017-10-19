Джерард Батлер: «В моем детстве не было отца»

– В вашей новой картине основная угроза исходит от погодных катаклизмов. Актуальная история: у нас в Москве в этом году, например, лета не было. С природой явно что-то происходит, так ведь?
– Это точно. И главное, непонятно, что с этим делать. В кино построили целую станцию, чтобы держать погоду под контролем. И чем это обернулось? Сбой в системе, и все равно людям пришлось объединяться для спасения мира. Технологии совершенствуются, но можем ли мы их контролировать? И что делать, когда они выходят из-под контроля?
– Ваш герой – инженер. Предполагаю, вам пришлось готовиться к съемкам «Геошторма» не столько в спортзале, сколько в интернете. Много нового узнали про космос?
– Я вообще люблю космос, интересуюсь работой НАСА и много читаю на эту тему. Расскажу одну удивительную историю. Я посмотрел фильм об экспедиции к космическому телескопу «Хаббл» (обсерватория на орбите вокруг Земли. – Прим. «Антенны») и с восторгом рассказывал своему агенту, что люди, которые ее совершили, мои герои. И вдруг оказалось, что глава этой экспедиции Майкл Массимино – старинный приятель моего агента. Он отправил Майклу электронное письмо со словами признательности от меня, а тот прислал вот такой ответ. «Спасибо большое за приятные слова. Вы не поверите, но любимым фильмом всех участников этой миссии был «300 спартанцев» (картина 2007 года, в которой Батлер сыграл главную роль. – Прим. «Антенны»). Каждый раз, когда кто-то из нас выходил в открытый космос, на теневой стороне Земли и Солнце садилось за горизонтом, мы говорили: «Так будем сражаться в тени». А это же цитата из фильма! Боже мой, получается, сам того не ведая, я внес свой скромный вклад в становление современных космических технологий! Представляете, как моя самооценка взлетела в этот момент, ха-ха-ха?
– Зрители любят олицетворять актера с его персонажами. Да так и проще представить артиста. Вы, например, со своим героем из «Геошторма» чем похожи?
– Он такой же упрямый и самонадеянный как и я, ха-ха. У меня большое сердце, и я во всем хочу сделать как лучше, хоть это и не всегда срабатывает. В течение дня могу на съемочной площадке творить безумные вещи, рисковать чем угодно ради роли. Но вечером, оглядываясь назад, думаю: «А что это вообще было? Я сам-то какой на самом деле?» Вот и у моего героя Джейка то же самое. На работе он управляет космической станцией, а когда приходит домой, не всегда может справиться с проблемами и вопросами дочки.
– Я прочитала, что вы на съемках фильма «Покорители волн» чуть не утонули, а когда работали над «Падением Олимпа», сломали два шейных позвонка. И после этого все равно продолжаете рисковать собой?
– Когда я снимался в «Падении Олимпа», то забыл про то, как чуть не утонул до этого. Поэтому погрузился в съемочный процесс по полной. Получил ожог, перелом, синяки… Но это делает происходящее реальным, поэтому не могу отказаться от трюков.
– Может быть, я не права, но создается ощущение, что в современных фильмах любовь больше не является движущей силой сюжета? Согласны?
– Хм, хороший вопрос. Думаю, в «Геошторме» основная тема – самопожертвование. Когда тебя посылают спасать мир, что, нужно ответить: «Нет, я не могу бросить свою дочь. Пусть лучше она умрет, но мы умрем вместе?» Нет, иногда надо пожертвовать тем, что ты любишь, ради чего-то большего. И как бы ни тяжело было, в конце концов результат стоит того. Так же как в фильме «300 спартанцев»: важны не твои чувства, а твои принципы. Мне нравится вот этот посыл: когда люди перед лицом опасности отбрасывают все противоречия и объединяются ради высшей цели. Хотя в итоге все равно все ради любви и все жертвы ее стоят.
– Это, мне кажется, очень мужская позиция: я пойду спасать мир, пока ты, женщина, посидишь дома.
– А мне это мнение кажется несправедливым. Во-первых, потому, что в «Геошторме» есть женщина, который обладает не меньшей силой, чем мой герой. А во-вторых, вспомните мою маму, которая одна воспитала троих: меня и старших брата и сестру.
– Хотя, видя ваши сегодняшние роли, трудно представить, что вы когда-то играли в мюзикле.
– А представьте, как я удивился, когда ко мне пришли с этим предложением? Я же не певец. Я умею петь и делаю это периодически, но до того момента я ни одного урока вокала не взял. Когда учился на юридическом, то мы организовали свою рок-группу, где я выступал. Но разве этого достаточно для мюзикла? Плюс мне казалось, что я слишком молод, чтобы сыграть Призрака. Но как только прочитал сценарий, сомнения улетучились. Джоэл Шумахер, режиссер и мой старинный приятель, объяснил мне, что он хочет видеть драматического персонажа.
Досье
Родился: 13 ноября 1969 года в г. Пейсли (Шотландия).
Образование: юридический факультет университета Глазго (Шотландия).
Актерская карьера: началась в 25 лет. Играл в театрах Лондона; снялся более чем в 50 картинах, в том числе «Призрак оперы», «300 спартанцев», «Рок-н-ролльщик», «Покорители волн», «P.S. Я люблю тебя».
Семейное положение: холост.
Блицопрос
– Если блюдо, то…
– Что-нибудь жареное.
– Если актер, то…
– Кристиан Бэйл и Гэри Олдмен.
– Если спорт, то…
– Футбол, и лучше игра команды «Селтик» из Глазго.
– Если отдых, то…
– Медитация.