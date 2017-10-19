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Джерард Батлер: «В моем детстве не было отца»

Женские сердца он пленяет обаятельной улыбкой в мелодрамах, сильный же пол уважает его за умение спасать мир в боевиках. А 19 октября на экраны выходит фильм «Геошторм», в котором актер покоряет космос.
– В вашей новой картине основная угроза исходит от погодных катаклизмов. Актуальная история: у нас в Москве в этом году, например, лета не было. С природой явно что-то происходит, так ведь?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Это точно. И главное, непонятно, что с этим делать. В кино построили целую станцию, чтобы держать погоду под контролем. И чем это обернулось? Сбой в системе, и все равно людям пришлось объединяться для спасения мира. Технологии совершенствуются, но можем ли мы их контролировать? И что делать, когда они выходят из-под контроля?

Фото: Getty Images
– Ваш герой – инженер. Предполагаю, вам пришлось готовиться к съемкам «Геошторма» не столько в спортзале, сколько в интернете. Много нового узнали про космос?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Я вообще люблю космос, интересуюсь работой НАСА и много читаю на эту тему. Расскажу одну удивительную историю. Я посмотрел фильм об экспедиции к космическому телескопу «Хаббл» (обсерватория на орбите вокруг Земли. – Прим. «Антенны») и с восторгом рассказывал своему агенту, что люди, которые ее совершили, мои герои. И вдруг оказалось, что глава этой экспедиции Майкл Массимино – старинный приятель моего агента. Он отправил Майклу электронное письмо со словами признательности от меня, а тот прислал вот такой ответ. «Спасибо большое за приятные слова. Вы не поверите, но любимым фильмом всех участников этой миссии был «300 спартанцев» (картина 2007 года, в которой Батлер сыграл главную роль. – Прим. «Антенны»). Каждый раз, когда кто-то из нас выходил в открытый космос, на теневой стороне Земли и Солнце садилось за горизонтом, мы говорили: «Так будем сражаться в тени». А это же цитата из фильма! Боже мой, получается, сам того не ведая, я внес свой скромный вклад в становление современных космических технологий! Представляете, как моя самооценка взлетела в этот момент, ха-ха-ха?

Кадр из фильма «Геошторм»
Фото: «Каро-Премьер»

Любовь стоит жертв

– Зрители любят олицетворять актера с его персонажами. Да так и проще представить артиста. Вы, например, со своим героем из «Геошторма» чем похожи?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Он такой же упрямый и самонадеянный как и я, ха-ха. У меня большое сердце, и я во всем хочу сделать как лучше, хоть это и не всегда срабатывает. В течение дня могу на съемочной площадке творить безумные вещи, рисковать чем угодно ради роли. Но вечером, оглядываясь назад, думаю: «А что это вообще было? Я сам-то какой на самом деле?» Вот и у моего героя Джейка то же самое. На работе он управляет космической станцией, а когда приходит домой, не всегда может справиться с проблемами и вопросами дочки.

– Я прочитала, что вы на съемках фильма «Покорители волн» чуть не утонули, а когда работали над «Падением Олимпа», сломали два шейных позвонка. И после этого все равно продолжаете рисковать собой?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Когда я снимался в «Падении Олимпа», то забыл про то, как чуть не утонул до этого. Поэтому погрузился в съемочный процесс по полной. Получил ожог, перелом, синяки… Но это делает происходящее реальным, поэтому не могу отказаться от трюков.

– А где вы черпаете вдохновение, когда надо играть отца? Вспоминаете свое детство?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Вспоминаю, но в моем детстве не было отца. Он ушел от нас, когда я был совсем маленьким, и я познакомился с ним только в 16. Лет с 15 у меня появился отчим. И еще же есть дяди и тети. У нас большая семья, так что было кому за мной присмотреть. Но прежде всего у меня есть мама, потрясающая женщина с таким характером, что ей легко удавалось во многих ситуациях заменять и отца. Но возвращаясь к вопросу: когда у тебя есть хорошо написанный сценарий и отличный партнер, этого может быть достаточно, чтобы сыграть то, что нужно.

В шотландском килте с любимой мамой Маргарет, 2009 год
Фото: Getty Images
– Может быть, я не права, но создается ощущение, что в современных фильмах любовь больше не является движущей силой сюжета? Согласны?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Хм, хороший вопрос. Думаю, в «Геошторме» основная тема – самопожертвование. Когда тебя посылают спасать мир, что, нужно ответить: «Нет, я не могу бросить свою дочь. Пусть лучше она умрет, но мы умрем вместе?» Нет, иногда надо пожертвовать тем, что ты любишь, ради чего-то большего. И как бы ни тяжело было, в конце концов результат стоит того. Так же как в фильме «300 спартанцев»: важны не твои чувства, а твои принципы. Мне нравится вот этот посыл: когда люди перед лицом опасности отбрасывают все противоречия и объединяются ради высшей цели. Хотя в итоге все равно все ради любви и все жертвы ее стоят.

– Это, мне кажется, очень мужская позиция: я пойду спасать мир, пока ты, женщина, посидишь дома.
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– А мне это мнение кажется несправедливым. Во-первых, потому, что в «Геошторме» есть женщина, который обладает не меньшей силой, чем мой герой. А во-вторых, вспомните мою маму, которая одна воспитала троих: меня и старших брата и сестру.

– Сейчас вы часто бываете на своей родине – в Шотландии?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Не так часто, как хотелось бы. Но первое, что я делаю, когда приземляюсь в аэропорту Эдинбурга, – это иду в ближайшую кофейню и делаю заказ, произнося слова с самым сильным шотландским акцентом, на который способен. А то за эти годы в Америке я уже начал разговаривать как местный житель США.

Мечтаю сыграть поэта

– Недавно, обсуждая с коллегами мюзиклы, единодушно признали вас лучшим «Призраком оперы»...
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Ого, спасибо большое. Я согласен!

С Эмми Россам в картине «Призрак оперы», 2004 год
Фото: «Централ Партнершип»
– Хотя, видя ваши сегодняшние роли, трудно представить, что вы когда-то играли в мюзикле.
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– А представьте, как я удивился, когда ко мне пришли с этим предложением? Я же не певец. Я умею петь и делаю это периодически, но до того момента я ни одного урока вокала не взял. Когда учился на юридическом, то мы организовали свою рок-группу, где я выступал. Но разве этого достаточно для мюзикла? Плюс мне казалось, что я слишком молод, чтобы сыграть Призрака. Но как только прочитал сценарий, сомнения улетучились. Джоэл Шумахер, режиссер и мой старинный приятель, объяснил мне, что он хочет видеть драматического персонажа.

– Неужели на прослушивании вы вообще не волновались?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– На тот момент я постоянно работал над своим актерским мастерством. У меня была уверенность, что петь я могу. Поэтому поначалу не нервничал. До тех пор, пока не оказался возле пианино напротив Эндрю Ллойда Уэббера, который придумал «Призрак оперы». В этот момент я осознал, что стою перед одним из самых известных композиторов мира и пою «Музыку ночи», одну из самых известных песен мира. И вот тогда у меня буквально затряслись коленки. Дыхание перехватило, но я продолжил петь. Мне казалось, что все прошло ужасно, но Эндрю меня подбодрил.

– Сейчас кажется, что вы совсем разлюбили мелодрамы и переключились на боевики. Почему?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Это не так. Когда я снимаюсь в каком-нибудь экшне, то начинаю думать, что вообще-то больше люблю комедии. И наоборот. Боевик – это крутые декорации, вокруг взрывы, погони. Но пока я выполняю трюки, размышляю, что не хотел бы заниматься этим всегда. Хочется остановиться, передохнуть, снять сцену, где ты просто спокойно разговариваешь и можешь пошутить. Как любой человек, я хочу, чтобы в моей жизни был не только труд, но и отдых, и личная жизнь, хочу все стороны жизни охватить не только в реальности, но и в кино.

В образе царя Леонида в фильме «300 спартанцев», 2007 год
Фото: UPI
– Осталась ли у вас роль-мечта?
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Ох, я давно мечтаю сыграть шотландского поэта Роберта Бернса, это наш Шекспир. Знаете такого?

– Да. У нас в популярных советских фильмах даже звучат песни на стихи Бернса…
Джерард Батлер (Gerard Butler)

– Кстати, я слышал, что он известен в России. Так вот у меня очень давно лежит прекрасный сценарий о его жизни, но все время что-то мешает запустить его в работу. Я очень хочу его сыграть, во-первых, потому, что Бернс – потрясающе интересный персонаж. А во-вторых, хочу, чтобы на весь мир прозвучал голос моей нации.

Досье

Родился: 13 ноября 1969 года в г. Пейсли (Шотландия).

Образование: юридический факультет университета Глазго (Шотландия).

Актерская карьера: началась в 25 лет. Играл в театрах Лондона; снялся более чем в 50 картинах, в том числе «Призрак оперы», «300 спартанцев», «Рок-н-ролльщик», «Покорители волн», «P.S. Я люблю тебя».

Семейное положение: холост.

Блицопрос

– Если блюдо, то…

– Что-нибудь жареное.

– Если актер, то…

– Кристиан Бэйл и Гэри Олдмен.

– Если спорт, то…

– Футбол, и лучше игра команды «Селтик» из Глазго.

– Если отдых, то…

– Медитация.

Не для печати: Джерард Батлер и свидание вслепую
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#Джерард Батлер#Геошторм#кинопремьеры#выбор редакции
19 октября 2017Оксана Трухан
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