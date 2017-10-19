Джерард Батлер: «В моем детстве не было отца»

– Я вообще люблю космос, интересуюсь работой НАСА и много читаю на эту тему. Расскажу одну удивительную историю. Я посмотрел фильм об экспедиции к космическому телескопу «Хаббл» (обсерватория на орбите вокруг Земли. – Прим. «Антенны») и с восторгом рассказывал своему агенту, что люди, которые ее совершили, мои герои. И вдруг оказалось, что глава этой экспедиции Майкл Массимино – старинный приятель моего агента. Он отправил Майклу электронное письмо со словами признательности от меня, а тот прислал вот такой ответ. «Спасибо большое за приятные слова. Вы не поверите, но любимым фильмом всех участников этой миссии был «300 спартанцев» (картина 2007 года, в которой Батлер сыграл главную роль. – Прим. «Антенны»). Каждый раз, когда кто-то из нас выходил в открытый космос, на теневой стороне Земли и Солнце садилось за горизонтом, мы говорили: «Так будем сражаться в тени». А это же цитата из фильма! Боже мой, получается, сам того не ведая, я внес свой скромный вклад в становление современных космических технологий! Представляете, как моя самооценка взлетела в этот момент, ха-ха-ха?