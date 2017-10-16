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Дмитрий Марьянов: взрывной характер, доброе сердце

15 октября навсегда остановилось сердце актера Дмитрия Марьянова. Почти каждый год он приезжал в Воронеж с гастрольным спектаклем, на который всегда были проданы билеты. Особенно запомнился зрителям спектакль «Игра в правду».
Дмитрий Марьянов: воспоминание друзей
Дмитрий Марьянов: воспоминание друзей
Дмитрий Марьянов: воспоминание друзей
Дмитрий Марьянов: воспоминание друзей
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Дмитрий Марьянов в окружении друзей. Гастроли в Воронеже. Декабрь 2008 года
Фото: Юлия Евтеева
Фото: Юлия Евтеева
Фото: Юлия Евтеева
Фото: Юлия Евтеева

Сценарий для антрепризы «Игра в правду» Дмитрий Марьянов придумал вместе с Гошей Куценко, Ириной Апексимовой и Константином Юшкевичем. По сюжету трое старых друзей ждут свою бывшую однокурсницу, которую не видели 15 лет и в которую все были влюблены. И тут гостья въезжает на инвалидной коляске. В антракте актеры познакомились с Женей Воскобойниковой (сейчас это известный журналист телеканала «Дождь»), которая после аварии тоже не смогла ходить.

Дима тогда предложил назвать Женю талисманом и каждому актеру подарить ей на память что-нибудь из личных вещей. После гастролей именно Марьянов часто звонил Жене, интересовался ее судьбой, следил за успехами. «После встречи с Женей у меня сознание перевернулось, – говорил тогда Дмитрий. – Я вдруг впервые понял, о чем мы говорим на сцене, что мы играем».

Все организаторы, которые работали с Дмитрием Марьяновым, в один голос заявляют, что это был достаточно взрывной человек, но в то же время очень отзывчивый и добрый. Он мог сказать крепкое словцо, особенно когда журналисты пытались разузнать подробности личной жизни. В то время пресса обсуждала роман Димы с фигуристкой Ириной Лобачевой. В то же время Дмитрий собирал статьи со своими интервью.

1 декабря Дмитрию исполнилось бы всего лишь 48 лет. Он спешил жить, спешил работать и любить.

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#Дмитрий Марьянов#смерть#Воронеж
16 октября 2017Юлия Евтеева
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