Дневник из другого мира, 17 собак и другие пугающие причуды звезд

10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья! Мы, пользуясь случаем, решили вспомнить странные пристрастия голливудских знаменитостей, которые пусть и не попадают в список серьезных отклонений, но выглядят очень странно.

У всех свои причуды. И у звезд Голливуда тоже. Пока одни заводят рекордное количество собак и строят для них отдельный дом, другие боятся бактерий и не дотрагиваются до ручек дверей в общественных местах…

Синди Кроуфорд вела дневник из параллельного мира

Фото: Getty Images

Супермодель Синди Кроуфорд всегда была примером для подражания. Она вела здоровый образ жизни, занималась спортом и никогда не была замешана в скандалах. Однако было в свое время и у нее странное увлечение. Еще до рождения детей Синди вела дневник. Но не обычный, а в жанре фэнтези. Почти каждый день Кроуфорд писала о своей жизни в параллельном мире в лице принцессы и некого принца Зафари. Причем выглядели ее записи очень реалистично. Казалось, что знаменитость и правда ведет двойную жизнь. Спустя годы, когда супермодель вернулась в реальное измерение, ее дневник был продан на парижском аукционе за огромные деньги. В настоящее время звезда подиума избегает вопросов журналистов о фэнтези-дневнике.

Виктория Бекхэм решила не улыбаться на камеру

Фото: Getty Images

В какой момент экс-солистка Spice Girls, а сейчас дизайнер и многодетная мама Виктория Бекхэм перестала улыбаться, уже никто и не помнит. Но факт остается фактом. На всех фотографиях, сделанных репортерами, знаменитость выглядит очень серьезной. А порой и суровой. И это при том, что близкие Виктории уверяют, что в реальной жизни без камер она невероятно мила и общительна. А вот причину отказа выглядеть счастливой никто не разглашает. Но на это есть два предположения. Одни говорят, что Бекхэм не нравится, как она выглядит, когда улыбается, другие уверяют, что это ее пиар-ход. С последним, кстати, не поспоришь. Те редкие моменты, когда знаменитость чему-то радуется, становятся сенсацией. Подробнее читайте здесь.

Анджелина Джоли собирала ножи и хотела работать в похоронном бюро

Фото: Getty Images

Сейчас Анджелина Джоли снимает исторические фильмы, занимается благотворительностью и воспитывает шестерых детей. Но раньше все было по-другому. В начале карьеры она то и дело попадала в скандальные хроники и пугала окружающих громкими заявлениями. Так, однажды звезда призналась, что в старших классах школы мечтала быть не актрисой, а… агентом в похоронном бюро. Кроме этого, Джоли коллекционировала ножи. К счастью, все причуды остались в прошлом.

Камерон Диас не дотрагивается до ручек дверей

Фото: Getty Images

Камерон Диас – одна из самых позитивных и непривередливых знаменитостей. Однако, как говорят, у актрисы тоже есть своя причуда: она очень трепетно относится к вопросу гигиены. Причем порой даже чересчур. Например, Камерон никогда не дотрагивается до дверной ручки в общественных местах… А чтобы войти в помещение, она толкает дверь локтем. При этом у себя дома она вместе с помощницей по дому чуть ли каждый час дезинфицирует ручки дверей и все предметы мебели специальными средствами.

Шарлиз Терон может не уснуть из-за беспорядка

Фото: Getty Images

Очень любит чистоту и Шарлиз Терон! И тоже до крайности. Приближенные к звезде источники говорят, что она не сможет уснуть, если увидит пылинку на столе или пятнышко на полу. Такой же тотальной чистоты актриса требует в гримерках и гостиницах, где останавливается.

Пэрис Хилтон завела 17 собак

Фото: Getty Images

Светская львица Пэрис Хилтон не представляет свою жизнь без маленьких собачек. Все бы ничего, если бы эта зависимость не переросла в самое настоящее коллекционирование. Сначала у звезды появился один питомец, потом второй, третий и… теперь их 17! Денег на четвероногих друзей Пэрис не жалеет и покупает им ошейники с бриллиантами и одежду от именитых дизайнеров. Первое время собаки жили в ее комнате, а потом она построила им отдельный дом. Говорят, что у животных даже есть личный повар и няня! Кроме этого, Хилтон часто берет питомцев на светские мероприятия, чем, конечно, привлекает к себе внимание. При этом близкие знаменитости уверены, что излишняя забота о собаках у Пэрис связана с тем, что у нее пока нет своей семьи.

Памела Андерсон боится зеркал

Фото: Getty Images

Со стороны может показаться, что Памела Андерсон и дня не может прожить без тщательного изучения своей внешности. Но на деле все обстоит иначе. Знакомые актрисы говорят, что она крайне редко смотрится в зеркало! И вовсе не из-за нелюбви к себе. Звезда просто боится зеркал. Причем причину своей довольно странной фобии объяснить не может. Также Андерсон не может смотреть на себя на экране. А как только она видит фильм со своим участием, тут же уходит в другую комнату.

Вупи Голдберг отказалась летать на самолете

Фото: Getty Images

Фобией летать на самолете, наверное, страдают многие. Страдают, но все равно летают. Только не Вупи Голдберг! Около 30 лет актриса избегала перелетов. И не из-за своей прихоти. Однажды она стала свидетильницей катастрофы, после которой долго не могла прийти в себя и… зайти в аэропорт. Звезде потребовалось много времени, чтобы проработать свою проблему и побороть страх.

Мишель Родригес боится прокалывать уши

Фото: Getty Images

Актриса Мишель Родригес кажется девушкой смелой и отважной. Она не требует дублера на съемках фильма и выполняет все трюки сама, делает татуировки, часто экспериментирует с имиджем, только… уши проколоть боится! К счастью, у актрисы имеется множество клипс, так что многие и не подозревают о ее страхе.

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