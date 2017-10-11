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#Дорогаяредакция: города, в которые мы возвращаемся снова и снова

Редакторы Woman's Day рассказывают о своих самых любимых местах на земле.

Санкт-Петербург

Кристина Семина, редактор рубрики «Стиль жизни»:
Кристина Семина (Kristina Semina)

— Я очень люблю море, пальмы и вечное лето. Но если выбирать город в России, в который я готова возвращаться снова и снова, то совершенно точно выберу не Севастополь и Сочи, а Санкт-Петербург. Впервые я побывала там, когда училась в школе, и сразу же влюбилась. Причем навсегда…

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Сколько бы раз я ни приезжала в Питер, всегда открываю в нем что-то новое. Мне кажется, он всегда разный. Может, это связано с непредсказуемой погодой, которая, к слову, меня совершенно не смущает, может, с моими личными впечатлениями. «Северный рай», «Русская Венеция», «Культурная столица России» – как только не называют Санкт-Петербург местые жители и туристы, но любое из этих определений совершенно точно ему подходит. Но самое главное – там какая-то особая атмосфера: нет суеты, как в Москве, а благодаря архитектуре и каналам складывается впечатление, что находишься где-то в Европе (причем порой в другом веке), но с русскими людьми и культурой. Этим меня и привлекает этот город. Я не знаю, смогла ли бы променять родную Москву на Санкт-Петербург навсегда, но совершенно точно уверена, что пожить в этом городе год или два я бы точно очень хотела!

Париж

Настя Обухова, редактор рубрики «Мода»:
Настя Обухова

— Обожаю путешествовать и исследовать новые города и страны! Правда, куда бы я ни отправилась, всегда ощущаю тоску по Парижу. Я стараюсь ездить в него как минимум раз в год. Здесь я чувствую себя как дома.

Париж: фото
Париж: фото
Париж: фото
Париж: фото
Париж: фото
Париж: фото
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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Вернее, только в Париже я чувствую себя дома: комфортно, уютно. Именно этот город дает мне ощущение счастья. Каждый раз, когда возвращаюсь в Москву из Парижа, у меня начинается апатия и чуть ли не депрессия. Что люблю в Париже больше всего? Наверное, все! Обожаю просто гулять по улицам, любоваться архитектурой, сидеть в кафе с бокалом вина или чашкой кофе, слушать французскую речь, наблюдать за парижанами, гулять в Люксенбургском саду. При этом я терпеть не могу находиться в самом центре: бульвар Осман, Опера Гарнье, Лувр – здесь слишком много туристов, а я их чаще всего просто не выношу. Мне куда больше нравятся маленькие улочки и тихие районы – здесь я могу почувствовать себя местным жителем, хотя бы ненадолго. Конечно, я люблю некоторые популярные достопримечательности, даже несмотря на толпы народа. Мое любимое место – Собор Парижской Богоматери.

Болонья

Юлия Гапонова, выпускающий редактор:
Юлия Гапонова (Julia Gaponova)

— Открыв для себя чуть больше семи лет назад Болонью, я навсегда оставила свое сердце здесь, как говорят итальянцы. Едва спустившись с трапа самолета, я поняла, что наконец-то прилетела домой! Это было настолько удивительно, ведь путешествую я часто и повидала много чего, но только здесь я ощущаю абсолютное счастье.

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

«Красная Болонья», «Ученая Болонья» – как только не называют этот один из самых красивых городов Италии! Даже сейчас здесь можно прочувствовать колорит средневекового города, и именно тут находится старейший университет Европы. Местные жители уверены, что все в нем продумано до мелочей и здания расположены таким образом, что здесь не потеряется даже ребенок. Однако стоит только уйти от шумных районов, где любят собираться многочисленные студенты и пропускать бокальчик-другой коктейля «Апероль Шприц», как можно оказаться в узких старинных переулках, где все пропитано атмосферой счастья и любви, поэтому сразу хочется писать сонаты или пылко признаваться в своих чувствах избраннику. Piazza Maggiore, фонтан Нептуна, Палаццо Комунале, базилика Сан-Петронио, санктуарий Святой Марии – можно бесконечное число раз наслаждаться этими достопримечательностями и все равно мечтать вернутся сюда снова и снова.

Прага

Ольга Сафонова, зам. шеф-редактора:
Ольга Сафонова

— Мне очень нравится Прага. Своей чистотой, правильностью и готичностью.

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В этом городе совершенно не нужно гнаться за какими-то достопримечательностями – они вас найдут сами, поскольку весь город ими наполнен до отказа. Готические соборы, узкие каменные улочки, широкая неспешная река Влатва. Я люблю прокатиться на трамвайчике, посидеть на одной из многочисленных смотровых площадок и посмотреть на палитру красновато-бурых крыш или пообедать на окраине города и послушать чешскую речь. Она особенная и веселая. Когда-то в университете я изучала чешский язык, и многие слова хорошо запомнились. Самое любимое место в Праге – Собор Святого Вита в самом центре города. Тут всегда собирается безумное количество туристов, но если приехать сюда до девяти утра, то можно посидеть во дворике под лучами утреннего солнца, посмотреть на водосток в виде горгульи на фасаде, и, по легенде, вас покинут все дурные мысли.

Ялта

Алика Жукова, редактор рубрики «Красота и здоровье»:
Алика Жукова (Alika Zhukova)

— Страсть к путешествиям мне передалась генетически, наверное, как и любовь к самому солнечному городу в Крыму – Ялте.

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Это мой самый любимый город с детства, и хоть я знаю его вдоль и поперек, каждый раз открываю для себя что-то новое. Если бы я решила переехать жить к морю, то выбрала бы именно Ялту. По своей красоте и богатству природы самый южный город Крыма не сравнится с Лазурным побережьем или островом Корфу. Каждый раз, приезжая сюда, стараюсь посетить несколько дворцов, которых в окрестностях этого города немало, мой самый любимый – Массандровский, который строился по заказу императора Александра III. Его архитектура и история завораживают. Но больше всего в Ялте мне нравится вид с моря: идешь на яхте вдоль побережья и смотришь на высоченные горы, а где-то вдали виднеются Ливадийский дворец и, конечно, Ласточкино Гнездо. И как можно не любить Ялту?

Владивосток

Наталья Габовская, редактор рубрики «Дети»:
Наталья Габовская

— Владивосток не похож ни на какой другой город. Он вроде бы на краю земли и в то же время в центре событий. Здесь все время что-то происходит: поет на площади Илья Лагутенко, приезжает Эдриан Броуди, на море резвятся яхты, а зимой дайверы ныряют в незамерзающее море.

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Владивосток – это город, напрочь лишенный какой-то архитектурной логики. Все из-за рельефа: бесконечные сопки, ты ныряешь вниз, карабкаешься вверх, а ровных поверхностей просто нет. Зато какие виды! Практически из любой точки города видно море. Об уникальных мостах – Золотом и Русском – не слышал только пещерный человек. Машины – только праворульные. Морские деликатесы – чего полно, того полно. За один день здесь можно понять, что такое тропическое лето, настоящий шторм и действительно высокая влажность. Здесь можно прокатиться на фуникулере – второй такой есть только в Сочи. А самое лучшее, что можно здесь сделать: взять кофе с собой (во Владивостоке варят потрясающий кофе! Только в «Шоколадницу» не заходите) и спуститься к морю. И неважно, в каком месте города вы при этом находитесь.

#Дорогаяредакция: цитаты, которые помогают жить
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Бросить все и уехать к морю: жизнь москвички в Крыму
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#путешествия#гид по миру##дорогаяредакция
11 октября 2017Вся редакция WDay.ru
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