Двойники звезд в ХК «Сибирь»: сходство в один клик

Хоккей в столице Сибири любят. И хоккеистов, конечно, тоже. История возникновения главного хоккейного клуба города уходит в далекое прошлое: он был образован в 1962 году в результате объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». В 1964 году построили ЛДС «Сибирь», который до сих пор остается домашней ареной команды. Новосибирцы любимцев поддерживают и каждый раз верят в их победу! А теперь давайте познакомимся со спортсменами с неожиданного ракурса. Сейчас в сети много программ-приложений по поиску двойников. Woman’s Day решил провести шуточный эксперимент: воспользоваться одной из таких программ и узнать, на кого из голливудских или российских актеров, знаменитых спортсменов или музыкантов похожи наши хоккеисты. Некоторые результаты нас удивили, другие восхитили – в любом случае мы не могли не поделиться.

А как вам кажется, в каких случаях сходство самое впечатляющее? Голосуйте на стр. 3 и высказывайте свое мнение в комментариях.