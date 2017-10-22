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Двойники звезд в ХК «Сибирь»: сходство в один клик

Woman’s Day присмотрелся к хоккеистам новосибирской команды «Сибирь» и удивился: они похожи на звезд кино, спорта и шоу-бизнеса!

Хоккей в столице Сибири любят. И хоккеистов, конечно, тоже. История возникновения главного хоккейного клуба города уходит в далекое прошлое: он был образован в 1962 году в результате объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». В 1964 году построили ЛДС «Сибирь», который до сих пор остается домашней ареной команды. Новосибирцы любимцев поддерживают и каждый раз верят в их победу! А теперь давайте познакомимся со спортсменами с неожиданного ракурса. Сейчас в сети много программ-приложений по поиску двойников. Woman’s Day решил провести шуточный эксперимент: воспользоваться одной из таких программ и узнать, на кого из голливудских или российских актеров, знаменитых спортсменов или музыкантов похожи наши хоккеисты. Некоторые результаты нас удивили, другие восхитили – в любом случае мы не могли не поделиться.

А как вам кажется, в каких случаях сходство самое впечатляющее? Голосуйте на стр. 3 и высказывайте свое мнение в комментариях.

Вратарь Александр Салак и актер Киану Ривз

Фото: hcsibir.ru
Фото: Кадр из фильма «Джон Уик»

Нападающий Энлунд Йонас и английский актер, модель Джейми Кэмпбелл Бауэр

Фото: hcsibir.ru
Фото: @bowerjamie

Нападающий Степан Санников и актер Дилан Уолш

Фото: hcsibir.ru
Фото: Кадр из фильма «Знаки»

Защитник Максим Игнатович и актер Майкл Эмерсон

Фото: hcsibir.ru
Фото: twitter.com/MichaelEmerson/

Защитник Иван Верещагин и актер Энди Уитфилд

Фото: hcsibir.ru
Фото: Кадр из фильма «Спартак: Кровь и песок»

Защитник Федор Беляков и актер, сценарист Бен Аффлек

Фото: hcsibir.ru
Фото: Кадр из фильма «Джильи»

Защитник Владислав Наумов и экс-участник проекта «Дом-2» Александр Задойнов

Фото: hcsibir.ru
Фото: @sasha_zadojnov

Нападающий Артем Артемов и актер Иван Жвакин

Фото: hcsibir.ru
Фото: @zhvaka74

Вратарь Алексей Красиков и актер Тим Роббинс

Фото: hcsibir.ru
Фото: Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Защитник Дмитрий Лукин и хоккеист команды ЦСКА Иван Телегин

Фото: hcsibir.ru
Фото: cska-hockey.ru
5 наших актеров – двойников иностранных звезд
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#двойники звезд#двойники#спортсмены#хоккей#Один в один#Новосибирск
22 октября 2017Евгения Замошникова
Комментарии3
Гость23.10.17 10:04

круто! повеселилась!)) С Задойновым - просто одно лицо! Паль и Добронравов - тоже очень похожи.

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Гость23.10.17 09:40

ооочень сильно натянуто. сходство можно найти если у вас зрение -8

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Гость23.10.17 08:22

Похоже нечего больше публиковать, раз такая липа выходит.

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