Елена Воробей: «В плохом настроении сама себе корчу рожи»

Артистка, которой 5 июня исполняется 50 лет, ответила на вопросы Woman's Day и журнала «Антенна».

– Елена, вы такая худенькая. Все время сидите на диете?

— Нет, все время не сижу. Все-таки мы пережили тяжелые времена постсоветского периода, когда продукты в стране были по талонам. Наверное, поэтому я радуюсь, когда вижу красивую еду, наблюдаю, как люди с аппетитом едят. Обожаю привозить гастрономические презенты, сладости, угощения друзьям и родственникам. И мне тяжело не поддаваться соблазнам излишеств, особенно на гастролях и банкетах. Но если это случается, потом сижу на любимой «зеленой» диете. Ем продукты в основном только зеленого цвета, они с отрицательной калорийностью, и через неделю скидываю пару килограммов.

Елена Воробей Фото: PR-агентство «Успех»

– Вашей дочке Соне 14 лет. Как справляетесь с ее переходным возрастом? Чему стремитесь ее научить?

— Соня все время куда-нибудь переходит. От меня к подругам и обратно, а в прошлом году перешла в новую школу. Как-то по окончании учебного года я решила проверить ее знания и схватилась за голову. Соня ничего не смогла рассказать о Великой Отечественной войне. Из нашей огромной многодетной семьи в войне выжило только три человека. Это важнейшая страница в истории и нашей семьи, и страны. Об этом необходимо помнить. И при этом Соня училась на «четыре» и «пять». Что же там знали остальные? Меня радует, что я вижу книги в руках дочери. Я переживала разные периоды в жизни – от аскетического до такого, когда стала зарабатывать и могла уже себе что-то позволить. Помню, как после переезда из Питера в Москву у меня были ломоть хлеба и банка кильки, и их надо было растянуть на два дня. И ничего, я прожила так. Я знаю цену каждой копейке, которая появляется в моем кармане. Каждая вещь в моей квартире заработана честным трудом. И я стараюсь привить такое отношение к жизни своей дочери.

– Дочь мечтает стать артисткой, как вы?

– Вроде бы нет, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Но я не диктатор и за ее свободный выбор. Соню пока кидает из стороны в строну: то она хотела стать юристом, то адвокатом. А когда я ей рассказала, что адвокаты защищают даже тех, кто совершил тяжкое преступление, передумала, заявив, что она за справедливость и так работать не сможет.

Елена Воробей с семьей Фото: PR-агентство «Успех»

– Знаю, что вы любите отдыхать в Черногории. Этим летом туда собираетесь?

– Мы с папой только что оттуда вернулись, летали на разведку. У нас там квартира в маленьком доме на восемь апартаментов с общим садом. И одна пальма замерзла зимой и погибла. На второй день нашего приезда мне надоело смотреть на нее из окна, и мы с папой поехали и купили новое морозоустойчивое туевое дерево и посадили его. Оно два метра. Красивое! Еще пропололи газоны, выкорчевали погибшие от мороза растения, вернулись домой все поцарапанные, но довольные. Надеюсь, что летом еще съездим туда отдохнуть. Но сейчас начинаются съемки увлекательно-развлекательного проекта (какого, пока секрет) на Первом канале. Я в них участвую и не знаю, когда смогу вырваться в отпуск.

– Ваше любимое увлечение?

– В Черногории были с папой на рыбалочке. Причем папка не хотел идти, а поймал дораду граммов на 300. Я ему ее и пожарила. С детства люблю рыбалку. В Черногории ловлю с маленьких пирсов, как и местные жители. Там с 7 до 10 часов утра рыбаки выходят на утренний клев.

– Два года назад вы рассказывали о счастливой жизни с Александром, звукорежиссером вашего коллектива, с которым вы были вместе уже семь лет. А замуж за него собираетесь?

– Сейчас никаких серьезных отношений у меня нет. Поживем – увидим, что будет дальше. А собираюсь я сейчас исключительно на репетиции в театр. Я играю главную роль в спектакле «Мужчина с доставкой на дом». Это легкая авантюрная комедия в постановке Ниночки Чусовой по пьесе моего близкого друга Валерия Мухарьямова. Мою героиню зовут Марго. Она настоящее стихийное бедствие – взбалмошная, веселая и чрезвычайно активная, пытается во что бы то ни стало устроить личную жизнь, свою и друзей, которых играют Аня Невская, Дима Миллер, Оскар Кучера и Миша Полицеймако.

Елена Воробей Фото: PR-агентство «Успех»

– Юбилей будете отмечать?

– Хотела сбежать, но мне позвонили родственники, друзья, коллеги из разных городов и даже стран, так что «по-тихому слинять» не удастся. Дело не в том, что я хотела зажать отмечание, просто разучилась праздновать. Именно перед днем рождения случались печальные события последние три года, и я подумала, что, может, стоит сделать юбилей закрытым. Но ладно, пусть будет пир на весь мир. Если уж я устраиваю праздник, то мне хочется, чтобы он был ярким и запоминающимся, придумать представления, сюрпризы за гостей, самой участвовать в шоу. Лет-то мне немало, но я верю в сказки и чудеса и остаюсь глубоко позитивным человеком. Мое взрослое наблюдение такое: любую сказку надо делать своими руками.

– Каков ваш способ избавиться от плохого настроения?

– Юмор помогает в жизни. Например, если разговор заходит в тупик или страсти накаляются, я всегда стараюсь пошутить – и накал спадает, или все приободряются. Если вдруг стало тоскливо, я подхожу к зеркалу и корчу смешную рожицу. И еще говорю себе: «Все будет хорошо! Иначе и быть не может!»

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