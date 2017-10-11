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Елена Яковлева: «Невестка совершенно на меня не похожа»

В этом году актриса примерила на себя два разных амплуа. В жизни стала свекровью, ее сын женился. А в кино сыграла Бабу Ягу в фильме-сказке «Последний богатырь», которая выйдет на экраны 26 октября.
– Елена, вы сыграли огромное количество прекрасных ярких ролей, но многие зрители помнят больше всего «Интердевочку». И вот вдруг Баба Яга. Почему?
Елена Яковлева (Elena Yakovleva)

–- Потому что это сказка. И когда же еще играть Бабу Ягу? Если мне предложили б такую роль лет через десять-пятнадцать, я побоялась бы согласиться. Сниматься-то тяжело. Хотя после роли Ванги я знала, на что иду. Каждый день начинался так. Мы с Костей Лавроненко (он играет Кощея Бессмертного) в четыре часа утра, пока вся съемочная группа еще спала, садились на грим, который длился пять-шесть часов. Причем сидеть нужно было молча и неподвижно. Это необычно, но я чувствовала, как с каждой деталькой наклеенного грима во мне что-то менялось. Никогда за свою долгую карьеру я не репетировала перед зеркалом, а тут хотелось посмотреть на себя и погримасничать, проверить, какие у меня морщины, взгляд, эмоции. Мне казалось, что моя Баба Яга получается очень злой и суровой, а режиссер говорил: «Лена, можешь ее еще страшнее сделать?» По сюжету главный герой москвич Иван оказывается в фантастической стране Белогорье и вместе с Бабой Ягой и Кощеем ищет меч-кладенец. И вот в этом тяжелом гриме приходилось скакать и по лесам, и по горам, и практически по голым местам на вершинах гор. Съемки проходили на натуре, недалеко от Сочи и Красной Поляны. Интересно, что получилось. Мы всей семьей с удовольствием пойдем в кино посмотреть эту сказку.

Фото: Дмитрий Исхаков

За незаметную пластику

– Получается, с удовольствием играя возрастные роли, вы идете вразрез со временем. Сейчас же все помешались на вечной молодости. На некоторых актрис страшно смотреть, так у них пластикой изуродованы лица. А вы сторонница кардинальных преображений внешности?
Елена Яковлева (Elena Yakovleva)

— Ничего плохого в том, что актрисы следят за собой, я не вижу. Если они хотят продлить время в кино и на сцене, а это не получилось, ничего страшного нет. Я занимаюсь собой по возможности. Каждая процедура в косметическом кабинете, даже укольчики, требует времени для реабилитации, дня три надо сидеть дома и нигде не показываться. А мой график такой, что редко могу себе это позволить. Но когда хожу на процедуры, в этот момент очень себя люблю. Хотя уколы – это очень больно! Из радикального – я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда я заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: «Мучаются, бедные, из-за меня, надо отрезать». И безумно рада, что это сделала. Но раньше была проверенная артистами точка – Институт красоты на Арбате. Хирург рисовал на лице фломастером и объяснял: «Здесь подопустим, чтобы было ощущение, будто что-то произошло, а что – непонятно. Ты сможешь говорить, что просто попользовалась волшебным кремом». Он этим руководствовался. А что сейчас? Вчера вечером после работы я заехала в магазин «Азбука вкуса», чтобы купить рыбу и съесть. В очереди передо мной стояли четыре «уточки». Невозможно не засмеяться. Все на одно лицо, будто из-под иглы одного хирурга. Не понимаю, кому это нравится. Значит, и мужики наши мельчают, если позволяют женщинам так над собой издеваться.

– Покупаете готовую еду? А мне казалось, что вы любите готовить сами.
Елена Яковлева (Elena Yakovleva)

— Это было сто лет назад. Когда ребенок был совсем маленький, я готовила. Хотелось, чтобы в холодильнике всегда лежало что-то вкусное. У меня никогда не было ни няни, ни домработницы. Только сейчас созреваю до помощницы по хозяйству. Прихожу домой, и меня обуревает лень. Может, уже возраст, и работа вытягивает больше сил.

Фото: кинокомпания WDSSPR
– И муж не требует домашних ужинов?
Елена Яковлева (Elena Yakovleva)

– Нет, к счастью, он такой же неприхотливый, как и я.

– А как же овощи на пару и салаты из листьев, которые хороши только в домашнем исполнении? Вы не сидите на жестких диетах?
Елена Яковлева (Elena Yakovleva)

— Никогда не истязала себя диетами, тем более «модными» белковыми из книжек. Мне кажется, это очень опасно. Я пошла другим путем. Недавно сдала кровь, а диетологи с эндокринологами по результату сказали, что мне можно и нельзя есть. Теперь варю себе телятину с овощами. Через месяц опять сдам кровь. Какой-то результат от такого питания должен быть.

Сын за нами следит

– Ваш сын Денис – представитель молодого поколения, которое много времени проводит в спортзале и следит за своим питанием. Он учит вас с мужем: «Сахар и соль – это яд»?
Елена Яковлева (Elena Yakovleva)

— Денис следит только за нашим здоровьем. Если ему кажется, что нам надо что-то проверить, будет капать на мозги бесконечно, а потом сам запишет к врачу, принесет квиточек и скажет: «Завтра ты идешь туда-то». Думаю, он не совсем понял свое предназначение в жизни, и если пошел бы в медицинский институт, был бы хорошим доктором. Как-то я сопровождала Дениса к ухо-горло-носу. Когда он, сыпя терминами, стал рассказывать о предположениях по поводу своей болезни, врач меня спросил: «На каком курсе мединститута учится ваш сын?» А сам Денис хочет работать фитнес-тренером, придерживается правильного питания и моделирует свое тело, чтобы выступить на соревнованиях бодибилдеров. В этом году он первый раз участвовал в российских соревнованиях, а на следующий год пойдет на международные, потому что в России тренеры плохо относятся к татуировкам, а там не обращают на них внимание. У меня в телефоне есть такие красивые фотографии с его выступления! А сегодня заходила к нему с Викой и сфотографировала их кота. Они взяли его больным, вшивеньким, замученным из питомника, а теперь он стал красавцем.

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#Елена Яковлева#фильм#кино#интервью#выбор редакции#пластические операции звезд
11 октября 2017Вероника Барабаш
Комментарии3
Гость11.10.17 10:14

Очень люблю Елену Яковлеву, считаю самой талантливой нашей российской актрисой, которой по плечу любая роль: от комической до трагической! Здоровья, новых интересных работ и стать бабушкой!

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Гость11.10.17 13:52

я только удивилась что сын так себя изрисовал при такой серьёзной маме. Я тоже люблю видеть Елену на экране

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Гость11.10.17 16:14

Такая вот у него самореализация странная.

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