Елена Яковлева: «Невестка совершенно на меня не похожа»

— Ничего плохого в том, что актрисы следят за собой, я не вижу. Если они хотят продлить время в кино и на сцене, а это не получилось, ничего страшного нет. Я занимаюсь собой по возможности. Каждая процедура в косметическом кабинете, даже укольчики, требует времени для реабилитации, дня три надо сидеть дома и нигде не показываться. А мой график такой, что редко могу себе это позволить. Но когда хожу на процедуры, в этот момент очень себя люблю. Хотя уколы – это очень больно! Из радикального – я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда я заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: «Мучаются, бедные, из-за меня, надо отрезать». И безумно рада, что это сделала. Но раньше была проверенная артистами точка – Институт красоты на Арбате. Хирург рисовал на лице фломастером и объяснял: «Здесь подопустим, чтобы было ощущение, будто что-то произошло, а что – непонятно. Ты сможешь говорить, что просто попользовалась волшебным кремом». Он этим руководствовался. А что сейчас? Вчера вечером после работы я заехала в магазин «Азбука вкуса», чтобы купить рыбу и съесть. В очереди передо мной стояли четыре «уточки». Невозможно не засмеяться. Все на одно лицо, будто из-под иглы одного хирурга. Не понимаю, кому это нравится. Значит, и мужики наши мельчают, если позволяют женщинам так над собой издеваться.