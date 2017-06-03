Если за окном дождь: 11 жарких кинопремьер июня

Новые фильмы, на которые не жалко потратить летние выходные.

«Чудо-женщина»

Фото: кадр из фильма

Фантастический боевик

Режиссер – Пэтти Дженкинс.

Звезды: Крис Пайн, Робин Райт.

США, 2017 год.

Премьера: 1 июня.

Зачем смотреть?

Не то чтобы фильмов с супергероями снято недостаточно, но настало время супергероине выйти на первый план. О Чудо-женщине был сделан сериал в 70-х, а работа над сценарием полнометражной картины шла, страшно представить, больше 20 лет. Причем в качестве кандидатки на главную роль рассматривалась Анджелина Джоли, которая предложение отклонила. В итоге ее играет Галь Гадот, которая уже появилась в этом образе в картине «Бэтмен против Супермена». Теперь настало время узнать о ней побольше. До того как получить приставку «чудо», Диана была принцессой амазонок, но, узнав о войне в нашем мире, отправилась его спасать. Помогает ей очень симпатичный солдат (Крис Пайн), которого не пугает суперсила его подруги. Пока в жизни о таком можно лишь мечтать – и смотреть в кино.

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«Спасатели Малибу»

Фото: кадр из фильма

Комедийный боевик

Режиссер – Сет Гордон.

Звезды: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Памела Андерсон.

США, 2017 год.

Премьера: 1 июня.

Зачем смотреть?

Почему бы не скоротать в кинотеатре время до отпуска, ожидая, пока к нам придет настоящее лето? Шикарные пляжи, лазурная вода, красивые девушки в красных купальниках и накачанные актеры без рубашек – создавая полнометражную версию одноименного сериала, который был так популярен в 90-х, создатели не упустили его главные детали. Даже Памела Андерсон появится в эпизоде! На этот раз главные герои будут спасать не только отдыхающих на пляже, но и сам пляж, которому грозит закрытие.

«Нелюбовь»

Фото: кадр из фильма

Драма

Режиссер – Андрей Звягинцев.

Звезды: нет.

Россия, 2017 год.

Премьера: 1 июня.

Зачем смотреть?

Чтобы самостоятельно оценить, чем же картина так впечатлила отборщиков недавно прошедшего Каннского фестиваля, что они включили ее в основной конкурс. Кстати, международные критики сразу поставили фильму высокие оценки. По сюжету семейная пара собирается разводиться, но после одной из ссор пропадает их 12-летний сын... В процессе поисков появляется все больше вопросов. Главный: можно ли стать счастливым, если никого никогда не любил?

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«Мумия»

Фото: кадр из фильма

Ужасы

Режиссер – Алекс Куртцман.

Звезды: Том Круз, Рассел Кроу.

США, 2017 год.

Премьера: 8 июня.

Зачем смотреть?

Это новая версия уже знакомой истории. Создатели франшизы считают, что она имеет право на существование в каждой эпохе: первый фильм был снят в 1932 году, затем выпустили ремейк в 1999-м, и теперь – современное продолжение. На этот раз в борьбу с дочерью египетского фараона, которая предъявляет на мир свои права, вступает герой Тома Круза. Кстати, 18 лет назад именно он был одним из претендентов на главную роль в «Мумии», но тогда выбрали Брендона Фрейзера. Теперь Круз наконец добился своего.

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