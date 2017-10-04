Это надо знать: почему в Петербурге нет кривых улиц

А название каждой четвертой – уникальное.

Пройдусь по Бармалеевой, сверну на Разночинную… Интересное исследование провели в Яндексе. Специалисты выяснили все-все про российские улицы. Например, что в нашей стране их протяженность более 395 тысяч километров. Если пешеход будет двигаться со скоростью 5 километров в час, ему потребуется девять лет, чтобы обойти каждую из них. «Если вытянуть улицы по прямой, то можно добраться до Луны», – сравнивают протяженность в Яндекс.картах.

Фото: Алена Безменова

Еще один интересный факт – десять названий улиц можно найти в каждом регионе России. Это Комсомольская, Ленина, Октябрьская, Первомайская, Советская, Береговая, Центральная, Школьная, Южная и улица Мира. А чаще всего в России, и Петербург не исключение, улицы называют в честь людей. В топе самых популярных, конечно же, Владимир Ильич Ленин. Чуть-чуть отстает Юрий Гагарин. На третьем месте вовсе не поэт Александр Пушкин, как ожидалось, а Сергей Миронович Киров – революционный деятель, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП (б). Настоящая фамилия Кирова – Костриков, партийная кличка – Серж. А псевдоним Киров он взял по имени царя и полководца Кира Великого, который создал Персидскую империю, объединив государства от Средиземного моря до Индийского океана. Петербург оказался на первом месте среди городов по средней длине улиц – 939 метров. Всего же их в городе 2081 штука. Самая длинная – 11,4 километра – проспект Энгельса. Самая короткая – 31 метр – Пригородная улица. В Петербурге практически нет кривых улиц – самая-самая из них – 2-я Малая улица, которая больше всех отклоняется от прямой улиц.

Фото: Алена Безменова

Объяснить, почему Петербург – город прямых улиц – легко. Это первый город в России, который строился строго по плану, в отличие от стихийно разрастающейся Первопрестольной. При этом отец-основатель Петербурга Петр I мечтал для своего детища о славе второго Амстердама, а судоходные каналы сложно делать кривыми. «Водные артерии» должны были послужить и утилитарно, их использовали для осушения болотистой местности, но, как выяснилось позже, они очень быстро заиливались, поэтому абсолютно не подходили для навигации. На Васильевском острове их успели прорыть только до 13-й линии, а потом пришлось все труды засыпать, зато улицы получились ровненькими и удобными для строительства. А еще Петербург – это город уникальных названий. 548 улиц встречаются только в Северной столице. Например, Бармалеева, Малая Разночинная, Малая Карпатская, Цимбалина, 4-й Верхний переулок и линии Васильевского острова.

Кстати

С чем или кем связаны названия улиц в Петербурге: - с людьми: проспект Кузнецова, переулок Макаренко; - с городами: Кронштадтская улица, Мончегорская улица; - с природой: Озерная и Песочная улицы, Лесной переулок; - с Советским Союзом: Союзный и Пролетарский проспекты; - с геометрией: Окружная улица, Малая линия, Центральная линия.

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