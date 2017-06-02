Евгений Пронин: «Из-за внешности мне стали предлагать геройские роли»

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Актеры сериала «Неизвестный» на ТВ-3 пообщались с красноярскими журналистами.

В мае на телеканале ТВ-3 состоялась премьера сериала «Неизвестный». С понедельника по четверг в 19.30 зрители смогут следить за событиями этой необычной детективной истории. Главный герой – Шагин, человек с феноменальными способностями, который может с легкостью усваивать огромные объемы информации. Но странно: он знает все, но не помнит ничего из своего прошлого. Эта непростая, но интересная роль досталась актеру Евгению Пронину.

Анастасия Стежко играет в сериале следователя Евгению Пичугину, которая привлекла Шагина к расследованиям Спецбюро следственного комитета, пораженная его способностями.

Накануне премьеры актеры пообщались с красноярскими журналистами во время Skype-конференции.

«Сценарий интересный и закрученный»

Какие у вас были первые впечатления от прочтения сценария? Долго ли думали, стоит ли работать в этом сериале?

– Сценарий интересный и закрученный. Каждая серия имеет свою линию, свою историю. А Шагин – это настолько многогранный персонаж... Так что эта роль и сценарий мне сразу понравились.

– Дело в том, что я вошла в сериал значительно позже, чем Женя. У этого проекта долгая история: его снимали сначала с другой актрисой. Когда я начала работать на съемках «Неизвестного», мне нужно было достаточно быстро в это все вникать. Но я ни секунды не сомневалась, участвовать или нет! Когда получила сценарий, очень обрадовалась, что буду играть героиню с таким тяжеловесным характером, сдержанную и неоднозначную. Потому что, к сожалению, чаще всего мне предлагают играть таких легких персонажей.

Анастасия, а вам в карьере помогает или мешает образ роковой блондинки?

– Конечно, хочется быть разной. На фоне этого проекта, где я очень серьезная, мне, наверное, в будущем хорошо сыграть что-то легкое, романтичное. Мы все меняемся, как актеры, как люди, поэтому какие-то вещи, которые раньше давались легче, сейчас уже вызывают вопросы: «Нужно ли мне это? Что это мне даст?» И тут вопрос насколько тебе интересно работать в проекте.

Евгений, а вам всегда предлагают роли брутальных героев…

– Если бы вы меня знали в обычной жизни (улыбается)… Да, режиссеры в кино видят меня именно так. Вы не поверите, но мне в театральном институте доставались характерные роли: я любил играть дедушек-комиков. Мне всегда было интересно уйти от себя максимально – надеть парик какой-нибудь, букли, чтобы я был неузнаваем. А когда окончил институт, видимо, из-за внешности мне стали предлагать геройские роли, и я стал героем (улыбается). Хотя мне ближе все-таки характерные.

А вы смотрите потом фильмы и сериалы со своим участием?

– Я – нет. Иногда смотрю отдельные ключевые для персонажа сцены, которые меня интересуют. Хотя когда читаешь сценарий и снимаешься, то представляешь одно. А потом смонтируют, и ты понимаешь, что получилась совсем другая история.

– Я могу посмотреть отдельный проект, если он был для меня очень интересен именно в качестве материала. Иногда интересно посмотреть: справился ты или нет в определенных сценах. И честно могу сказать, что картинка настолько не совпадает с моим ощущением… Что касается «Неизвестного», я однозначно буду смотреть весь сериал!

Я любил играть дедушек-комиков

А вы в детстве, кстати, играли в детективов?

– Я и сейчас играю (смеется). В интернете ведь можно много узнать про человека. Одно время знакомые даже просили меня поискать про кого-нибудь информацию, потому что я люблю «побродить» по просторам сети и что-нибудь разузнать. Уже сейчас потихоньку появляется наука, которая может создать точный портрет человека по тому, как он себя ведет в Интернете. А еще я училась на юрфаке, поэтому еще до кино у меня задатки следователя (смеется).

– Да, я в детстве много играл в детектива. Шалаши, зарницы, походы.... Мы много чего вытворяли! И согласен с Настей: социальные сети сейчас настолько развиты, что полстраны у нас детективы!

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