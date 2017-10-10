«Физрук» в Томске: черный гелик, party-bus и селфи с Нагиевым

С 25 сентября по 5 октября в Томске было организовано сразу несколько мероприятий, активным участникам которых достались эксклюзивные призы от ТНТ и билеты на предварительный показ «Физрука». Любители конкурсов принимали участие в конкурсе на сайте wday.ru и выиграли призы в группе «ТНТ-Томск» «ВКонтакте».

Интеллектуалы отправились в самый популярный торговый центр и сыграли в напольную «Игру от ТНТ», где, подкидывая огромный кубик и, передвигаясь по клеточкам трехметрового поля вперед, приходилось выполнять задания.

Истинные поклонники «Физрука» отвечали на вопросы викторины в утреннем эфире «Радио Сибирь», а любители селфи делали фото с Нагиевым, поймав «черный гелик».