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«Физрук» в Томске: черный гелик, party-bus и селфи с Нагиевым

В преддверии финального сезона сериала «Физрук» томичи смогли сфотографироваться с Фомой, получить «ключи от гелика», прокатиться на автобусе для вечеринок с имиджем «Физрука», а также получить билет на предпоказ новых серий любимого сериала.

С 25 сентября по 5 октября в Томске было организовано сразу несколько мероприятий, активным участникам которых достались эксклюзивные призы от ТНТ и билеты на предварительный показ «Физрука». Любители конкурсов принимали участие в конкурсе на сайте wday.ru и выиграли призы в группе «ТНТ-Томск» «ВКонтакте».

Интеллектуалы отправились в самый популярный торговый центр и сыграли в напольную «Игру от ТНТ», где, подкидывая огромный кубик и, передвигаясь по клеточкам трехметрового поля вперед, приходилось выполнять задания.

Истинные поклонники «Физрука» отвечали на вопросы викторины в утреннем эфире «Радио Сибирь», а любители селфи делали фото с Нагиевым, поймав «черный гелик».

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Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ

Одним из самых ярких мероприятий стала поездка в party-bus «Физрук» 4 октября. Заранее в социальных сетях была размещена карта перемещений брендированного автобуса для вечеринок, поймать который можно было на специальных остановках в определенное время. В party-bus пассажиров могли угоститься сладкими баскетбольными мячами и выиграть подарки от ТНТ, приняв участие в конкурсах от ведущего.

Самые активные участники промоакций получили пригласительные билеты на предпоказ сериала «Физрук» в Томске, который прошел 6 октября в одном из самых популярных кинотеатров города. Гостей мероприятия ждали угощения, развлекательные мероприятия, фотозона с кубиками, «как из телевизора», и конечно, долгожданная встреча с Фомой.

По сюжету нового сезона «Физрук» знакомится со своим биологическим отцом – художественным руководителем железногорского драматического театра Эрнестом Шиловским.

Театр переживает непростой период – местная администрация решает, что искусство требует жертв, и собирается закрыть учреждение. Фоме придется пойти на все, чтобы помочь отцу сохранить театр, ведь работники культуры, пусть даже физической, должны помогать друг другу!

Смотрите новый сезон сериала «Физрук» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

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#Дмитрий Нагиев#ТНТ#сериал#Сериал «Физрук»
10 октября 2017
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